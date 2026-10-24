यूपी स्पेशल टीईटी एग्जाम सिटी स्लिप जारी, 3 नवंबर को छह मंडल मुख्यालयों पर होगी परीक्षा
अभ्यर्थी आयोग की आधिकारिक वेबसाइट upessc.up.gov.in पर जाकर अपना एग्जाम सिटी स्लिप देख सकते हैं। बता दें कि अभी आयोग ने एडमिट कार्ड जारी नहीं किया है।
आयोग (यूपीईएसएसएस) ने 23 अक्टूबर की देर रात ‘विशेष शिक्षक पात्रता परीक्षा’ (विशेष टीईटी) की परीक्षा तिथि और दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। साथ ही आयोग ने एग्जाम सिटी स्लिप भी जारी कर दया है। इसके जरिए उम्मीदवार अपने परीक्षा जनपद की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आयोग की इस नोटिफिकेशन के मुताबिक स्पेशल टीजीटी की लिखित परीक्षा आगामी तीन नवंबर को प्रदेश के 6 प्रमुख मंडल मुख्यालयों में होगी।
अभ्यर्थी आयोग की आधिकारिक वेबसाइट https://www.upessc.up.gov.in/ पर जाकर अपना एग्जाम सिटी स्लिप देख सकते हैं। बता दें कि अभी आयोग ने एडमिट कार्ड जारी नहीं किया है। ऐसे में ध्यान देने वाली बात यह है कि सिटी इंटिमेशन स्लिप में परीक्षा शहर की जानकारी दी जाती है, जबकि परीक्षा केंद्र का पूरा पता प्रवेश पत्र में उपलब्ध कराया जाता है। बता दें कि सिटी स्लिप का उपयोग केवल परीक्षा शहर की जानकारी हासिल करके पहले यात्रा की तैयारी के लिए है। एग्जाम सेंटर पर एडमिट कार्ड के रूप में इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है।
एग्जाम सिटी कैसे चेक करें?
1. आयोग की आधिकारिक वेबसाइट https://www.upessc.up.gov.in/ पर जाएं।
2. यहां Special TET 2026 से संबंधित परीक्षा जनपद की अग्रिम सूचना वाले लिंक पर क्लिक करें।
3. लिंक खुलने पर मांगी गई लॉगिन जानकारी दर्ज करें, यदि आवश्यक हो।
4. अपनी सिटी इंटिमेशन स्लिप देखें और उसमें दर्ज परीक्षा जनपद की जानकारी नोट कर लें।
5. भविष्य के संदर्भ के लिए स्लिप डाउनलोड या सुरक्षित कर लें।
एग्जाम सिटी स्लिप देखने के लिए डायरेक्ट लिंक-
6 मंडल मुख्यालयों में होगी परीक्षा
स्पेशल टीजीटी की लिखित परीक्षा प्रदेश के 6 प्रमुख मंडल मुख्यालयों में होगी।परीक्षा प्रयागराज, लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर, मेरठ और आगरा के निर्धारित केंद्रों पर दो पालियों में आयोजित होगी। पहली पाली सुबह 09:30 से 12 बजे तक और दूसरी पाली दोपहर 02:30 से पांच बजे तक आयोजित होगी। आयोग की ओर से परीक्षा के लिए आधिकारिक विज्ञापन पांच सितंबर को प्रकाशित किया गया था।
कब जारी होंगे एडमिट कार्ड
विशेष शिक्षक पात्रता परीक्षा (Special TET) में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों के लिए एडमिट कार्ड 31 अक्टूबर 2026 से उपलब्ध होंगे। अभ्यर्थी उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकेंगे। परीक्षा केंद्र पर प्रवेश के लिए अभ्यर्थियों को एडमिट कार्ड के साथ एक वैध फोटो पहचान पत्र भी ले जाना होगा। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे प्रवेश पत्र डाउनलोड करने के बाद उसमें दर्ज परीक्षा तिथि, समय और केंद्र से संबंधित विवरण को ध्यानपूर्वक जांच लें।
लेखक के बारे मेंDheeraj Pal
संक्षिप्त विवरण:
धीरज पाल को पत्रकारिता के क्षेत्र में 7 साल का अनुभव है। लाइव हिन्दुस्तान में काम करते हुए इन्हें 4 साल हो गए हैं। धीरज एजुकेशन रिपोर्टर के तौर पर काम कर चुके हैं। अपने करियर के दौरान धीरज ने राजनीति समाचार, एजुकेशन बीट के लिए ग्राउंड रिपोर्टिंग भी की है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
धीरज ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए इन मीडिया स्टडीज और राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज से जनसंचार एवं पत्रकारिता से परास्नातक की पढ़ाई की। धीरज पाल ने अपने पत्रकारिता कर की शुरुआत एपीएन न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने लोकमत न्यूज हिंदी और एनडीटीवी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। हिंदुस्तान लाइव में यूपी बोर्ड से लेकर उन्होंने लोकसभा चुनाव कवर करने साथ-साथ खेल जैसे बीट पर काम किया। अब इनका एकमात्र उद्देश्य करियर और एजुकेशन से जुड़ी रुचिगत, सरल, प्रमाणिक और पाठक-हितैषी रूप में प्रस्तुत करना है।
व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के भदोही जिले के निवासी धीरज पाल को पत्रकारिता और ज्योतिषीय अध्ययन के साथ-साथ घूमने, किताबें पढ़ने और क्रिकेट खेलने का शौक है।
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