यूपी स्पेशल टीईटी 2026 का एडमिट कार्ड जारी, ऐसे करें डाउनलोड, 3 नवंबर को है परीक्षा
यूपी स्पेश टीईटी 2026 की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए बड़ी अपडेट है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग यानी यूपीईएसएससी ने विशेष शिक्षक पात्रता परीक्षा’ (विशेष टीईटी-2026) की परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया है।
यूपी स्पेशल टीईटी 2026 की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए बड़ी अपडेट है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग यानी यूपीईएसएससी ने विशेष शिक्षक पात्रता परीक्षा’ (विशेष टीईटी-2026) की परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। ऐसे में जिन सेवारत शिक्षकों और पात्र अभ्यर्थियों ने इस परीक्षा के लिए आवेदन किया था, वे अब आधिकारिक वेबसाइट upessc.up.gov.in पर जाकर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। बिना एडमिट कार्ड में एग्जाम सेंटर पर प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। इसलिए उम्मीदवार अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लें। इससे पहले आयोग ने एग्जाम सिटी स्लिप और परीक्षा तिथि की जानकारी दी थी।
6 प्रमुख मंडलों पर होगी परीक्षा
स्पेशल टीजीटी की लिखित परीक्षा तीन नवंबर को प्रदेश के 6 प्रमुख मंडल मुख्यालयों में होगी। परीक्षा प्रयागराज, लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर, मेरठ और आगरा के निर्धारित केंद्रों पर दो पालियों में आयोजित होगी। पहली पाली सुबह 9:30 से 12 बजे तक और दूसरी पाली दोपहर 2:30 से पांच बजे तक आयोजित होगी। बता दें कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की ओर से परीक्षा के लिए आधिकारिक विज्ञापन पांच सितंबर को प्रकाशित किया गया था।
ऐसे डाउनलोड करें यूपी स्पेशल 2026 परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड
- यूपी स्पेशल टीईटी का एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवार सबसे पहले आयोग की आधिकारिक वेबसाइट upessc.up.gov.in पर जाएं।
2. यहां होमपेज पर यूपी स्पेशल टीईटी 2026 एडमिट कार्ड के लिंक पर क्लिक करें।
3. इसके बाद आपको इंपार्टेंट अपडेट्स में एडमिट कार्ड: स्पेशल टीईटी विज्ञापन के लिंक पर क्लिक करना होगा।
4. फिर आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, ओटीआर आईडी और पासवर्ड दर्ज करना होगा।
5. इसके बाद आपका एडमिट कार्ड दिखेगा। फिर इसे सेव करके डाउनलोड कर लें।
6. फिर इसका प्रिंट आउट निकाल लें।
एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए डायरेक्ट लिंक-
इन बातों का रखें ध्यान
अभ्यर्थी उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकेंगे। उम्मीदवारों को सलाह है कि वह परीक्षा के दिन एग्जाम के रिपोर्टिंग टाइम से करीब 45 मिनट से एक घंटे पहले पहुंचे। परीक्षा केंद्र पर प्रवेश के लिए अभ्यर्थियों को एडमिट कार्ड के साथ एक वैध फोटो पहचान पत्र भी ले जाना होगा।
एडमिट कार्ड में ये विवरण जरूर जांच लें
उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बाद उस पर दर्ज सभी जानकारियां ठीक से देख लें। नाम, परीक्षा केंद्र का पता, रोल नंबर और शिफ्ट का समय देखें और इसमें किसी भी तरह की गलती की तुरंत शिकायत करें।
लेखक के बारे मेंDheeraj Pal
संक्षिप्त विवरण:
धीरज पाल को पत्रकारिता के क्षेत्र में 7 साल का अनुभव है। लाइव हिन्दुस्तान में काम करते हुए इन्हें 4 साल हो गए हैं। धीरज एजुकेशन रिपोर्टर के तौर पर काम कर चुके हैं। अपने करियर के दौरान धीरज ने राजनीति समाचार, एजुकेशन बीट के लिए ग्राउंड रिपोर्टिंग भी की है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
धीरज ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए इन मीडिया स्टडीज और राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज से जनसंचार एवं पत्रकारिता से परास्नातक की पढ़ाई की। धीरज पाल ने अपने पत्रकारिता कर की शुरुआत एपीएन न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने लोकमत न्यूज हिंदी और एनडीटीवी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। हिंदुस्तान लाइव में यूपी बोर्ड से लेकर उन्होंने लोकसभा चुनाव कवर करने साथ-साथ खेल जैसे बीट पर काम किया। अब इनका एकमात्र उद्देश्य करियर और एजुकेशन से जुड़ी रुचिगत, सरल, प्रमाणिक और पाठक-हितैषी रूप में प्रस्तुत करना है।
व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के भदोही जिले के निवासी धीरज पाल को पत्रकारिता और ज्योतिषीय अध्ययन के साथ-साथ घूमने, किताबें पढ़ने और क्रिकेट खेलने का शौक है।
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