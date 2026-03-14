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UP SI Exam Special Trains List : यूपी पुलिस एसआई परीक्षार्थियों के लिए स्पेशल ट्रेनें चला रहा रेलवे, देखें लिस्ट

Mar 14, 2026 06:47 am ISTPankaj Vijay लाइव हिन्दुस्तान, लखनऊ
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UP SI Exam Special Trains List : यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा के अभ्यर्थियों के लिए पूर्वोत्तर रेलवे, उत्तर रेलवे और उत्तर मध्य रेलवे ने विशेष इंतजाम किया है। स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं। ट्रेन नंबर 04220 लखनऊ- वाराणसी परीक्षा विशेष 14 और 15 मार्च को लखनऊ से 18.20 बजे चलेगी।

UP SI Exam Special Trains List : यूपी पुलिस एसआई परीक्षार्थियों के लिए स्पेशल ट्रेनें चला रहा रेलवे, देखें लिस्ट

UP SI Exam Special Trains List : यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा में 14 और 15 मार्च को लखनऊ में उमड़ने वाली परीक्षार्थियों और उनके अभिभावकों की भीड़ की संभावना के मद्देनजर रेलवे ने भी अपनी तैयारी शुरू कर दी है। इस कड़ी में जहां वह लखनऊ से वाराणसी और प्रयागराज के लिए परीक्षा विशेष ट्रेन 14 और 15 मार्च को चलाने जा रहा है वहीं स्टेशन पर भीड़ प्रबंधन के लिए इंतजाम करने भी शुरू कर दिए हैं। उत्तर रेलवे के सीपीआरओ हिमांशु शेखर उपाध्याय के अनुसार ट्रेन नंबर 04220 लखनऊ- वाराणसी परीक्षा विशेष 14 और 15 मार्च को लखनऊ से 18.20 बजे चलेगी। ट्रेन रास्ते में बाराबंकी, दरियाबाद, रुदौली, अयोध्या कैंट, अयोध्या धाम पर रुकेगी। गोशाईगंज, अकबरपुर, मालीपुर, शाहगंज, जौनपुर पर रुकेगी। ट्रेन नंबर 04222 लखनऊ- प्रयागराज संगम परीक्षा विशेष 14 और 15 मार्च को लखनऊ से 17.45 बजे चलेगी। ट्रेन रास्ते में बछरावां, हरचंदपुर, रायबरेली जंक्शन, फुरसतगंज, गौरीगंज, अमेठी, मां चंडिका देवी धाम अंतू, मां बेल्हा देवी धाम प्रतापगढ़ जंक्शन, बिश्नाथगंज, मऊ आइम्मा, सिवैथ, फाफामऊ, प्रयाग में रुकेगी।

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उधर, लखनऊ रेलवे प्रशासन के अनुसार उक्त दोनों ही दिनों में प्रतिदिन एक लाख परीक्षार्थी और अभिभावकों के आने की संभावना है। प्लेटफार्म पर भीड़ न हो, इसके लिए होल्डिंग एरिया बना दिया गया है। यहां से ट्रेन के अनुसार परीक्षार्थियों को प्लेटफार्म पर भेजा जाएगा।

अतिरिक्त टिकट काउंटर बनाए जा रहे हैं। सुरक्षा के लिए जीआरपी और आरपीएफ की संयुक्त टीम लगातार निगरानी करेगी। स्थानीय पुलिस स्टेशन परिसर और उसके बाहर की व्यवस्था संभालेगी।

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रेलवे के तीनों जोन संचालित करेंगे स्पेशल ट्रेन

एनसीआर के प्रयागराज मंडल ने तीन ट्रेनें कानपुर (64212, 54154, 64646) व एक इटावा (19812) से चलेगी। वहीं उत्तर रेलवे की लखनऊ मंडल ने ट्रेन नंबर 04222 लखनऊ से प्रयागराज के लिए 14 व 15 मार्च के लिए संचालित किया है। इसी तरह पूर्वोत्तर रेलवे ने ट्रेन नंबर 05179-80 छपरा-प्रयागराज रामबाग विशेष ट्रेन का संचालन किया है। इस दौरान कंट्रोल रूम ने भीड़ का नियंत्रण करने के लिए विशेष टीम का गठन किया है।

UP SI Exam Special Trains List

गाजियाबाद से वाया मेरठ सहारनपुर तक एग्जाम स्पेशल ट्रेन

रेलवे चलाएगा एग्जाम स्पेशल : दरोगा भर्ती के लिए रेलवे ने दो दिन के लिए गाजियाबाद से वाया मेरठ सहारनपुर तक एग्जाम स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। ये ट्रेन शनिवार और रविवार को गाजियाबाद और सहारनपुर के लिए चलेगी। उत्तर रेलवे के सीपीआरओ हिमांशु शेखर उपाध्याय ने बताया ये ट्रेन सहारनपुर से सुबह 11:30 बजे चलेगी और मेरठ सिटी स्टेशन पर दोपहर 1:35 बजे पहुंचेगी।

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वाराणसी, गोरखपुर, आजमगढ़

वाराणसी मंडल के जनसंपर्क अधिकारी अशोक कुमार ने बताया कि गाड़ी सं-05179 छपरा-प्रयागराज रामबाग 13 एवं 14 मार्च को छपरा से शाम 6:30 बजे प्रस्थान करेगी। बलिया पहुंचने के बाद 7:35 बजे रवाना होगी। गाजीपुर सिटी से 9:20 बजे, वाराणसी से 10 बजे रवाना होगी। 2:30 बजे प्रयागराज रामबाग पहुंचेगी। वापसी में 14 मार्च को गाड़ी सं 05180 रामबाग-छपरा परीक्षा विशेष गाड़ी रामबाग से 09:45 बजे प्रस्थान करेगी। ज्ञानपुर होते हुए वाराणसी जं से 1:40 बजे रवाना होगी। बलिया से 4:10 बजे छूटकर 5:45 बजे छपरा पहुंचेगी। मेमू रैक से संचालित गाड़ी सं-05192 आजमगढ़-गोरखपुर परीक्षा विशेष गाड़ी 13, 14 एवं 15 मार्च को आजमगढ़ से दो बजे प्रस्थान करेगी। मऊ, भटनी, देवरिया सदर से होकर 6:30 बजे गोरखपुर पहुंचेगी। वापसी में 13, 14 एवं 15 मार्च को गाड़ी सं 05191 गोरखपुर-आजमगढ़ परीक्षा विशेष ट्रेन गोरखपुर से आठ बजे प्रस्थान करेगी। दूसरे दिन 12:30 बजे आजमगढ़ पहुंचेगी। 05185 गोरखपुर-बलिया गाड़ी 13, 14 एवं 15 मार्च को गोरखपुर से 8:30 बजे प्रस्थान कर देवरिया सदर 8:58 बजे पहुंचेगी।

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आलमबाग व कैसरबाग से अतिरिक्त बसें मिलेंगी

क्षेत्रीय प्रबंधक अमरनाथ सहाय ने बताया कि लगभग 88000 परीक्षार्थी आएंगे। इनमें अंबेडकर नगर, औरैया, अयोध्या, बाराबंकी, इटावा, हरदोई, जौनपुर, कानपुर देहात, कानपुर नगर, खीरी, प्रतापगढ़, प्रयागराज, रायबरेली, सीतापुर, सुलतानपुर, उन्नाव और बनारस से परीक्षार्थी लखनऊ परीक्षा देने के लिए आ रहे हैं। इन शहरों के बीच आलमबाग और कैसरबाग बस अड्डे से अतिरिक्त बसों का संचालन होगा।

यह बसें 17 शहरों से आने वाले परीक्षार्थियों की सुविधा के लिए चलाई जाएगी। रोडवेज बसों में फ्री सेवा मान्य नहीं होगा।

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दो दिन में 17 शहरों से शहर में आएंगे परीक्षार्थी

यूपी पुलिस एसआई भर्ती के लिए दो दिवसीय लिखित परीक्षा 14-15 मार्च को होना हैं। इस दौरान 17 जिलों से परीक्षार्थी लखनऊ पहुंचेंगे। परीक्षार्थियों के आवागमन को देखते हुए रोडवेज प्रशासन 16 मार्च तक अतिरिक्त बसें संचालित करेगा। अभ्यर्थियों को लखनऊ तक और लखनऊ से विभिन्न शहरों के बीच सुरक्षित और समयबद्ध बसा यात्रा उपलब्ध कराने की तैयारी पूरी कर ली है।

Pankaj Vijay

लेखक के बारे में

Pankaj Vijay

पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार

शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।


15 से अधिक सालों का अनुभव

पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।


विजन

तमाम तरह के करियर, स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, भर्तियों, प्रतियोगी परीक्षाओं, एंट्रेंस एग्जाम, नौकरी के लिए जरूरी स्किल्स एवं बेरोजगार युवाओं के मुद्दों को लेकर पंकज के पास गहरी समझ है। उन्होंने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के कई टॉपरों के इंटरव्यू किए हैं। उनकी लिखी सक्सेस स्टोरीज युवाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को प्रेरित करती रही हैं। पंकज का मानना है कि विश्वसनीयता, पारदर्शिता और तथ्यपरकता ही पत्रकारिता की असली ताकत है। उनका लक्ष्य स्कूली छात्रों व बेहतर करियर एवं सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को आसान भाषा में सटीक, तेज और भरोसेमंद जानकारी देना है।


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