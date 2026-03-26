UP SI ASI Result 2026 Cutoff: यूपी पुलिस एसआई-एएसआई रिजल्ट जारी, यहां देखें कट-ऑफ लिस्ट
UPPRPB SI, ASI Result 2026: यूपी पुलिस में सब-इंस्पेक्टर (गोपनीय) और असिस्टेंट सब-इंस्पेक्टर (लिपिक व लेखा) के 921 पदों पर चल रही भर्ती का फाइनल रिजल्ट घोषित कर दिया गया है। कट-ऑफ लिस्ट यहां देखें।
UPPRPB SI, ASI Result 2026 Cutoff Marks Download: उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड (UPPRPB) ने यूपी पुलिस में सब-इंस्पेक्टर (गोपनीय) और असिस्टेंट सब-इंस्पेक्टर (लिपिक व लेखा) के 921 पदों पर चल रही भर्ती का फाइनल रिजल्ट घोषित कर दिया है। जो उम्मीदवार इस परीक्षा के विभिन्न चरणों में शामिल हुए थे, वे अब अपना चयन परिणाम बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट uppbpb.gov.in पर जाकर देख सकते हैं। वेबसाइट पर चयनित अभ्यर्थियों की पूरी लिस्ट अपलोड कर दी गई है, जहां उम्मीदवार अपना रोल नंबर और नाम चेक कर अपनी सफलता की पुष्टि कर सकते हैं। रिजल्ट के साथ ही बोर्ड ने श्रेणीवार (कैटेगरी-वाइज) कट-ऑफ अंक भी जारी किए हैं। कट-ऑफ लिस्ट यहां देखें।
कट-ऑफ मार्क्स लिस्ट यहां देखें-
यूपी पुलिस एसआई
अनारक्षित- 316.260868
आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग- 283.391303
अन्य पिछड़ा वर्ग- 299.565216
अनुसूचित जाति- 225.043477
अनुसूचित जनजाति----
यूपी पुलिस ए एसआई (लिपिक)
अनारक्षित- 334.608694
आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग- 328.086955
अन्य पिछड़ा वर्ग- 328.260868
अनुसूचित जाति- 311.565216
अनुसूचित जनजाति- 289.739129
यूपी पुलिस ए एसआई (लेखा)
अनारक्षित- 318.608694
आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग- 310.260868
अन्य पिछड़ा वर्ग- 311.913042
अनुसूचित जाति- 288.695651
अनुसूचित जनजाति- 229.565216
इस भर्ती प्रक्रिया के जरिए उत्तर प्रदेश पुलिस के विभिन्न विभागों में गोपनीय, लिपिक और लेखा संवर्ग के पदों को भरा जाना है। बोर्ड ने चयन के सभी चरणों—लिखित परीक्षा, शारीरिक मानक परीक्षण (PST), टाइपिंग टेस्ट और स्टेनोग्राफी टेस्ट—के बाद अंतिम मेरिट लिस्ट जारी की है।
900 से अधिक पदों पर हुई भर्ती
उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड ने इस भर्ती अभियान के तहत कुल 921 पदों को भरने का लक्ष्य रखा था। इसमें सब-इंस्पेक्टर (गोपनीय) के 268 पद, एएसआई (लिपिक) के 449 पद और एएसआई (लेखा) के 204 पद शामिल थे। आज जारी हुए रिजल्ट में सफल अभ्यर्थियों के रोल नंबर और नाम पीडीएफ फॉर्मेट में उपलब्ध कराए गए हैं।
कैसे चेक करें अपना रिजल्ट? (स्टेप-बाय-स्टेप गाइड)
अभ्यर्थी अपना परिणाम नीचे दिए गए आसान स्टेप्स को फॉलो कर देख सकते हैं:
सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट uppbpb.gov.in पर जाएं।
होमपेज पर "Top Notices सेक्शन में 'UP Police SI, ASI Final Result 2026' के लिंक पर क्लिक करें।
आपके सामने एक PDF फाइल खुलेगी जिसमें चयनित अभ्यर्थियों की सूची होगी।
अपने कीबोर्ड पर 'Ctrl + F' दबाएं और अपना रोल नंबर या नाम टाइप करें।
यदि आपका रोल नंबर लिस्ट में है, तो इसका मतलब है कि आपका चयन हो गया है।
भविष्य के लिए इस फाइल को डाउनलोड कर प्रिंटआउट जरूर ले लें।
आगे की प्रक्रिया
सफल अभ्यर्थियों को अब अंतिम चरण यानी मेडिकल परीक्षण और कैरेक्टर वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। इसकी सूचना बोर्ड द्वारा जल्द ही ई-मेल या आधिकारिक नोटिस के जरिए दी जाएगी।
लेखक के बारे मेंPrachi
शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।
अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।
विजन
प्राची का मानना है कि करियर चुनना केवल एक नौकरी पाना नहीं, बल्कि सही दिशा में अपना भविष्य सुरक्षित करना है। उनका उद्देश्य है कि हर छात्र और अभ्यर्थी तक बिना किसी भ्रम के, सटीक और सही समय पर जानकारी पहुंचे। वे पारदर्शिता और विश्वसनीयता को डिजिटल पत्रकारिता की सबसे बड़ी ताकत मानती हैं।
रुचियां
इतिहास की समझ और पत्रकारिता के जुनून के साथ, प्राची को खाली समय में उपन्यास पढ़ना और विश्व सिनेमा देखना पसंद है, जो उनके लेखन में एक नया दृष्टिकोण जोड़ता है।
विशेषज्ञता
बोर्ड परीक्षा अपडेट्स और रिजल्ट एनालिसिस
करियर काउंसलिंग और नए जमाने के कोर्सेज
सरकारी और प्राइवेट सेक्टर में जॉब अपडेट
एडमिशन प्रक्रिया और कॉम्पिटिटिव एग्जाम गाइडेंस
छात्रों के लिए सॉफ्ट स्किल्स और मोटिवेशनल स्टोरीज
छात्रों के लिए JEE, NEET, UPSC जैसी परीक्षा की तैयारी के लिए टिप्स