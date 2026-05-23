गाड़ी, बंगला, ड्राइवर और दबदबा... यूपी में SDM बनते ही मिलती है कितनी सैलरी?
UP में SDM की सैलरी कितनी होती है, कौन-कौन सी सरकारी सुविधाएं मिलती हैं, कितना होता है रुतबा और 7वें वेतन आयोग द्वारा निर्धारित सैलरी के तहत क्या है पूरा वेतन ढांचा।
up sdm salary : हर साल लाखों छात्र यूपीपीएससी और यूपीएससी की तैयारी इस उम्मीद में करते हैं कि एक दिन वे जिले में अफसर बनकर काम करेंगे। हिंदी पट्टी के राज्य - खासतौर पर उत्तर प्रदेश की बात करें तो इन्हीं बड़ी पोस्टों में सबसे ज्यादा चर्चा SDM यानी सब डिविजनल मजिस्ट्रेट की होती है। गांव से लेकर शहर तक SDM का नाम सुनते ही लोगों के मन में सरकारी ताकत, बड़ी जिम्मेदारी और सम्मान की तस्वीर बन जाती है। गौरतलब है कि SDM सिर्फ एक सरकारी अफसर नहीं होता, बल्कि प्रशासन का अहम चेहरा माना जाता है। कानून व्यवस्था संभालने से लेकर जमीन विवाद, चुनाव ड्यूटी, आपदा प्रबंधन और सरकारी योजनाओं की निगरानी तक कई अहम जिम्मेदारियां इसी पद पर होती हैं।
शुरुआत में कितनी मिलती है SDM की सैलरी?
7वें वेतन आयोग के मुताबिक SDM की शुरुआती बेसिक सैलरी 56,100 रुपये होती है। यह पे लेवल-10 के तहत आती है। इसके साथ महंगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता और यात्रा भत्ता जोड़ने के बाद कुल सैलरी काफी बढ़ जाती है। पोस्टिंग किस शहर में है, यह भी सैलरी पर असर डालता है। बड़े शहरों में तैनाती होने पर एचआरए ज्यादा मिलता है, जबकि छोटे शहरों में यह कम होता है।
हाथ में कितनी आती है सैलरी?
कटौतियों के बाद एक नए SDM को हर महीने करीब 60 हजार से 80 हजार रुपये तक इन-हैंड सैलरी मिल जाती है। कई मामलों में यह इससे ज्यादा भी हो सकती है। सरकारी नौकरी में सबसे बड़ी बात सिर्फ सैलरी नहीं होती, बल्कि उसके साथ मिलने वाली सुविधाएं भी होती हैं जो इस नौकरी को बेहद आकर्षक बना देती हैं।
SDM को कौन-कौन सी सरकारी सुविधाएं मिलती हैं?
SDM को सरकार की तरफ से कई बड़ी सुविधाएं दी जाती हैं। इनमें सरकारी बंगला सबसे खास माना जाता है। इसके अलावा सरकारी गाड़ी और ड्राइवर भी मिलता है, ताकि अधिकारी अपने कामकाज आसानी से कर सके। कई जगहों पर सुरक्षा गार्ड, माली और रसोइया जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाती हैं। फोन बिल, बिजली और सरकारी यात्रा जैसी सुविधाओं का खर्च भी सरकार उठाती है। यात्राओं के दौरान अफसरों को अच्छे सरकारी गेस्ट हाउस और विशेष सुविधाएं मिलती हैं। यही वजह है कि प्रशासनिक सेवा की नौकरी को लोग सिर्फ रोजगार नहीं, बल्कि एक बड़े स्टेटस के रूप में देखते हैं।
समाज में कितना होता है SDM का रुतबा?
SDM जिले के सबसे प्रभावशाली अधिकारियों में गिने जाते हैं। आम लोगों से लेकर बड़े कारोबारी और स्थानीय नेता तक प्रशासनिक मामलों में SDM कार्यालय के संपर्क में रहते हैं। किसी इलाके में कानून व्यवस्था बिगड़ने पर सबसे पहले प्रशासनिक जिम्मेदारी SDM पर आती है। यही कारण है कि इस पद को ताकत और जिम्मेदारी दोनों का प्रतीक माना जाता है।
समय के साथ कितनी बढ़ जाती है सैलरी?
अनुभव और प्रमोशन के साथ SDM की सैलरी लगातार बढ़ती रहती है। कई अधिकारी आगे चलकर जिलाधिकारी, मंडलायुक्त और सचिव स्तर तक पहुंच जाते हैं। लंबे अनुभव के बाद वेतन लाखों रुपये तक पहुंच सकता है। अगर अधिकारी ऑल इंडिया सर्विस में आगे बढ़ता है, तो ऊंचे प्रशासनिक पदों तक जाने का रास्ता भी खुल जाता है।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
परिचय एवं अनुभव
हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।
लेखन की सोच और मकसद
हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।
शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।
रुचियां और निजी झुकाव
काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
विशेषज्ञताएं
- शिक्षा, करियर और नौकरियों से जुड़ी खबरों पर विशेष रुचि और निरंतर लेखन
- नीट, जेईई और राज्यवार बोर्ड परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों, बदलावों और परिणामों पर गहन फोकस
- UPSC, UPPSC, MPPSC, BPSC, RPSC और JPSC जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी, पैटर्न और नीतिगत पहलुओं पर पैनी नजर
- अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और विदेश नीति से जुड़े विषयों का विश्लेषणात्मक लेखन
- राजनीति, चुनावी आंकड़ों और जमीनी मुद्दों पर सरल और तथ्यपरक एक्सप्लेनर तैयार करने का अनुभव