यूपी के स्कूलों में OMR शीट पर होगा कक्षा 9वीं से 12वीं तक का यूनिट टेस्ट
उत्तर प्रदेश के 2635 राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों के यूनिट टेस्ट अब OMR शीट पर कराए जाएंगे, जिससे उन्हें प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रारूप का शुरुआती अनुभव मिलेगा।
उत्तर प्रदेश के 2635 राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत कक्षा नौ से 12 तक के लाखों छात्र-छात्राओं का यूनिट टेस्ट अब ओएमआर शीट पर होगा। इससे विद्यार्थियों को ओएमआर पर होने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं से पहले ही परिचित कराने में सहायता मिलेगी। समग्र शिक्षा अभियान की वार्षिक कार्ययोजना 2026-27 के तहत इसका क्रियान्वयन होना है।
कक्षा नौ और दस में हिन्दी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान जबकि कक्षा 11 व 12 में हिन्दी, अंग्रेजी, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, गणित, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, नागरिक शास्त्र/राजनीति विज्ञान, वाणिज्य, लेखाशास्त्र एवं व्यवसाय अध्ययन विषयों के शिक्षकों की विशेषज्ञ समिति गठित की जा रही है। पहले चरण में इन्हीं विषयों के यूनिट टेस्ट ओएमआर पर कराएंगे। समिति में खासतौर से ऐसे शिक्षकों को शामिल किया जा रहा है जिन्हें प्रश्नपत्र निर्माण और बोर्ड परीक्षा की उत्तरपुस्तिकाओं के मूल्यांकन का कम से कम पांच साल का अनुभव है।
जिला विद्यालय निरीक्षक संतोष कुमार राय का कहना है कि विशेषज्ञ समिति के लिए शिक्षकों के नाम भेजे जा चुके हैं। राजकीय इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य धर्मेन्द्र कुमार सिंह का कहना है कि यह अच्छी पहल है। इससे बच्चे भविष्य की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयार होंगे।
लेखक के बारे मेंPankaj Vijay
पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार
शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।
15 से अधिक सालों का अनुभव
पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।
विजन
तमाम तरह के करियर, स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, भर्तियों, प्रतियोगी परीक्षाओं, एंट्रेंस एग्जाम, नौकरी के लिए जरूरी स्किल्स एवं बेरोजगार युवाओं के मुद्दों को लेकर पंकज के पास गहरी समझ है। उन्होंने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के कई टॉपरों के इंटरव्यू किए हैं। उनकी लिखी सक्सेस स्टोरीज युवाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को प्रेरित करती रही हैं। पंकज का मानना है कि विश्वसनीयता, पारदर्शिता और तथ्यपरकता ही पत्रकारिता की असली ताकत है। उनका लक्ष्य स्कूली छात्रों व बेहतर करियर एवं सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को आसान भाषा में सटीक, तेज और भरोसेमंद जानकारी देना है।
विशेषज्ञता
तमाम तरह की सरकारी भर्तियां, परीक्षाएं व उनके परिणाम
स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, कोर्स, एडमिशन से जुड़े विषय
बोर्ड रिजल्ट लाइव कवरेज और शिक्षा एवं रोजगार जगत संबंधी ब्रेकिंग
स्कूलिंग के बाद करियर की राहें
यूपीएससी, जेईई मेन व नीट जैसी बड़ी परीक्षाओं के टॉपरों के इंटरव्यू
छात्रों के ज्ञान के लिए रिसर्च बेस्ड और एक्सप्लेनर स्टोरी