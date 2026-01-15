Hindustan Hindi News
UP Schools Holiday: यूपी के प्रयागराज में स्कूलों की छुट्टियां बढ़ीं, माघ मेले के चलते 20 जनवरी तक बंद रहेंगे स्कूल

UP Schools Holiday: यूपी के प्रयागराज में स्कूलों की छुट्टियां बढ़ीं, माघ मेले के चलते 20 जनवरी तक बंद रहेंगे स्कूल

संक्षेप:

UP Schools Holiday: उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले में पवित्र माघ मेले के मद्देनजर जिला प्रशासन ने स्कूलों को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है। प्रयागराज के सभी माध्यमिक और प्राथमिक स्कूल 20 जनवरी 2026 तक बंद रहेंगे।

Jan 15, 2026 03:32 pm ISTPrachi लाइव हिन्दुस्तान
UP School Holidays: उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले में पवित्र माघ मेले के मद्देनजर जिला प्रशासन ने स्कूलों को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है। संगम नगरी में आयोजित होने वाले इस भव्य धार्मिक आयोजन और श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने स्कूलों में अवकाश की घोषणा कर दी है। ताजा आदेश के अनुसार, प्रयागराज के सभी माध्यमिक और प्राथमिक स्कूल 20 जनवरी 2026 तक बंद रहेंगे।

यह फैसला मुख्य रूप से मेले के दौरान होने वाली यातायात की समस्याओं और बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखकर लिया गया है।

प्रशासन का आदेश और छुट्टियों का कारण

प्रयागराज के जिलाधिकारी (DM) द्वारा जारी किए गए निर्देशों के मुताबिक, माघ मेले के प्रमुख स्नान पर्वों के दौरान शहर में लाखों श्रद्धालुओं का आगमन होता है। विशेष रूप से मकर संक्रांति के स्नान पर्व के बाद श्रद्धालुओं की संख्या में भारी बढ़ोत्तरी देखी गई है। ऐसे में शहर की सड़कों पर भारी वाहनों और बसों का दबाव बढ़ जाता है, जिससे स्कूली बसों और वैन के संचालन में काफी परेशानी होती है।

इसी जाम और भीड़भाड़ से स्कूली बच्चों को बचाने के लिए प्रशासन ने 15 जनवरी से 20 जनवरी तक स्कूलों को बंद रखने का निर्णय लिया है। यह आदेश कक्षा 1 से लेकर कक्षा 12 तक के सभी बोर्डों (यूपी बोर्ड, सीबीएसई और आईसीएसई) के स्कूलों पर समान रूप से लागू होगा।

शीतलहर का भी दिखा असर

सिर्फ माघ मेला ही नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में बढ़ती ठंड और शीतलहर ने भी छुट्टियों को बढ़ाने में भूमिका निभाई है। सुबह के समय घने कोहरे के कारण विजिबिलिटी कम रहती है, जिससे बच्चों को सुबह जल्दी स्कूल भेजने में अभिभावकों को काफी चिंता रहती है। प्रयागराज प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यह कदम न केवल मेले की व्यवस्थाओं को सुचारू बनाने के लिए है, बल्कि बच्चों को भीषण ठंड से राहत देने के लिए भी उठाया गया है।

अभिभावकों और छात्रों के लिए निर्देश

आदेश में कहा गया है कि स्कूल प्रबंधन और प्रधानाचार्य यह सुनिश्चित करें कि इन छुट्टियों का पालन सख्ती से हो। जो स्कूल इन नियमों का उल्लंघन करेंगे, उनके खिलाफ उचित कार्रवाई की जा सकती है। हालांकि, बोर्ड परीक्षाओं या पूर्व निर्धारित आंतरिक परीक्षाओं को लेकर स्कूल प्रबंधन को कुछ विशेष छूट दी जा सकती है, जिसके लिए उन्हें जिला विद्यालय निरीक्षक से परामर्श करना होगा।

प्रयागराज में अब स्कूल 21 जनवरी 2026 को फिर से खुलेंगे। हालांकि, अगर ठंड का प्रकोप कम नहीं होता है, तो प्रशासन भविष्य में समय में बदलाव पर विचार कर सकता है।

