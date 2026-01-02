ठंड की वजह उत्तर प्रदेश में 5 जनवरी तक सभी स्कूल बंद, बाकी राज्यों का क्या हाल

संक्षेप: शीतलहर के चलते यूपी में कक्षा 12 तक स्कूल 5 जनवरी तक बंद कर दिए गए हैं। हरियाणा, जम्मू कश्मीर, एमपी और केरल में भी स्कूलों का शेड्यूल बदला गया है।

उत्तर भारत में लगातार जारी शीतलहर और घने कोहरे ने आम जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित किया है। सुबह और रात के समय ठंड का प्रकोप सबसे ज्यादा देखने को मिल रहा है, जिससे खासकर स्कूली बच्चों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं। इसी पृष्ठभूमि में राज्य सरकारें स्कूलों को लेकर एहतियाती फैसले कर रही हैं। उत्तर प्रदेश में 5 जनवरी तक सभी तरह के स्कूलों को बंद करने आदेश जारी किया गया है। बाकी राज्यों में ठंड को लेकर क्या हालात हैं आइए जानते हैं।

उत्तर प्रदेश में 5 जनवरी तक सभी स्कूल बंद उत्तर प्रदेश सरकार ने एक बार फिर बड़ा कदम उठाते हुए राज्यभर में कक्षा 1 से 12 तक के सभी स्कूलों को 5 जनवरी 2026 तक बंद रखने का आदेश जारी किया है। यह फैसला सरकारी और निजी, दोनों तरह के स्कूलों पर लागू होगा। CBSE , ICSE और उत्तर प्रदेश बोर्ड से संबद्ध सभी शिक्षण संस्थान इस निर्देश के दायरे में आएंगे।

मुख्यमंत्री के निर्देश पर लिया गया फैसला यह निर्णय मुख्यमंत्री Yogi Adityanath के निर्देशों के बाद लिया गया है। सरकार का स्पष्ट कहना है कि ठंड के मौजूदा हालात में बच्चों को स्कूल भेजना जोखिम भरा हो सकता है। मुख्यमंत्री ने यह भी चेतावनी दी है कि बच्चों की सुरक्षा को लेकर किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

पहले भी बढ़ाई जा चुकी है स्कूलों की छुट्टी इससे पहले 29 दिसंबर को भी उत्तर प्रदेश सरकार ने कड़ाके की ठंड को देखते हुए स्कूलों को 1 जनवरी 2026 तक बंद रखने का आदेश दिया था। लेकिन मौसम में कोई खास सुधार न होने के कारण अब इस अवधि को बढ़ाकर 5 जनवरी तक कर दिया गया है। इससे साफ है कि सरकार हालात की रोजाना समीक्षा कर रही है।

अभिभावकों और छात्रों के लिए जरूरी सलाह शिक्षा विभाग ने छात्रों और अभिभावकों से अपील की है कि वे स्कूलों के दोबारा खुलने को लेकर अपने-अपने स्कूल प्रशासन से लगातार संपर्क में रहें। स्कूल प्रबंधन स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार ऑनलाइन कक्षाओं या अन्य शैक्षणिक गतिविधियों को लेकर अलग-अलग निर्देश जारी कर सकते हैं।

इन राज्यों में भी बदला स्कूलों का शेड्यूल जम्मू-कश्मीर में लंबी सर्दी की छुट्टियां: जम्मू-कश्मीर में पहले से ही कड़ाके की ठंड और बर्फबारी को ध्यान में रखते हुए सर्दियों की छुट्टियों का ऐलान कर दिया गया है। प्री-प्राइमरी से लेकर 12वीं तक अलग-अलग तिथियों में फरवरी 2026 तक स्कूल बंद रहेंगे।

हरियाणा में स्कूल बंद और समय में बदलाव: हरियाणा में ठंड के कारण स्कूलों की टाइमिंग पहले ही बदलकर सुबह 9:30 बजे से दोपहर 3:30 बजे कर दी गई थी। इसके अलावा 25 दिसंबर 2025 से 5 जनवरी 2026 तक स्कूल पूरी तरह बंद हैं, जबकि शीतकालीन अवकाश 1 से 15 जनवरी तक घोषित किया गया है।

मध्य प्रदेश में पुनः खुलने की तैयारी: मध्य प्रदेश में फिलहाल हालात की समीक्षा जारी है। अधिकांश स्कूलों के जनवरी 2026 के पहले सप्ताह में दोबारा खुलने की संभावना जताई जा रही है। हालांकि, अंतिम फैसला मौसम की स्थिति को देखकर लिया जाएगा।

केरल में 5 जनवरी से खुलेंगे स्कूल: केरल में शीतकालीन अवकाश 24 दिसंबर 2025 से 4 जनवरी 2026 तक घोषित किया गया है। राज्य में सभी स्कूल 5 जनवरी से दोबारा खुलने की योजना के तहत आगे बढ़ रहे हैं।