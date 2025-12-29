UP Schools Closed: यूपी में कड़ाके की ठंड का सितम, 1 जनवरी तक बंद रहेंगे सभी स्कूल; शीतलहर के चलते सरकार ने लिया फैसला

संक्षेप: School Closed in UP: उत्तर प्रदेश के सभी स्कूल अब 1 जनवरी 2026 तक बंद रहेंगे। राज्य के विभिन्न हिस्सों में जारी शीतलहर और गिरते तापमान के कारण प्रशासन ने यह सख्त फैसला लिया है।

UP Schools Closed: उत्तर प्रदेश में भीषण ठंड और घने कोहरे के प्रकोप को देखते हुए राज्य सरकार ने बच्चों की सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। उत्तर प्रदेश के सभी स्कूल अब 1 जनवरी 2026 तक बंद रहेंगे। राज्य के विभिन्न हिस्सों में जारी शीतलहर और गिरते तापमान के कारण प्रशासन ने यह सख्त फैसला लिया है ताकि स्कूली बच्चों को कड़कड़ाती ठंड और कोहरे की मुश्किलों से बचाया जा सके।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

भीषण ठंड और कोहरे का कहर पिछले कुछ दिनों से उत्तर प्रदेश के अधिकांश जिलों में पारा तेजी से नीचे गिरा है। पश्चिमी यूपी से लेकर पूर्वांचल तक पूरा राज्य शीतलहर की चपेट में है। सुबह और रात के समय घना कोहरा छाए रहने के कारण विजिबिलिटी शून्य के करीब पहुंच रही है, जिससे सड़क हादसों का खतरा भी बढ़ गया है। ऐसी स्थिति में छोटे बच्चों का सुबह-सुबह स्कूल जाना काफी चुनौतीपूर्ण और स्वास्थ्य के लिहाज से हानिकारक साबित हो रहा था।

शिक्षा विभाग का सख्त आदेश उत्तर प्रदेश शिक्षा विभाग द्वारा जारी आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार, राज्य के सभी बोर्डों (यूपी बोर्ड, सीबीएसई, आईसीएसई) से संबद्ध सरकारी, सहायता प्राप्त और प्राइवेट स्कूल इस आदेश के दायरे में आएंगे। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यह आदेश प्राथमिक से लेकर उच्च माध्यमिक स्तर तक के सभी स्कूलों पर लागू होगा। जिलाधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने-अपने जनपदों में इस आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराएं। यदि कोई स्कूल इस आदेश का उल्लंघन करता पाया गया, तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

अभिभावकों ने ली राहत की सांस इस फैसले का अभिभावकों और शिक्षक संघों ने स्वागत किया है। कड़ाके की ठंड के कारण बच्चों में सर्दी, जुकाम और बुखार जैसी बीमारियों का खतरा बढ़ गया था। अभिभावकों का कहना है कि कोहरे की वजह से स्कूल बसों और वैन के परिचालन में भी काफी देरी और जोखिम हो रहा था। 1 जनवरी तक स्कूलों के बंद रहने से बच्चों को घर के सुरक्षित माहौल में रहने का मौका मिलेगा।