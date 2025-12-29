Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsकरियर न्यूज़UP Schools Closed: State Govt Orders Closure of All Schools Amid Severe Cold Wave Till January 1
UP Schools Closed: यूपी में कड़ाके की ठंड का सितम, 1 जनवरी तक बंद रहेंगे सभी स्कूल; शीतलहर के चलते सरकार ने लिया फैसला

UP Schools Closed: यूपी में कड़ाके की ठंड का सितम, 1 जनवरी तक बंद रहेंगे सभी स्कूल; शीतलहर के चलते सरकार ने लिया फैसला

संक्षेप:

School Closed in UP: उत्तर प्रदेश के सभी स्कूल अब 1 जनवरी 2026 तक बंद रहेंगे। राज्य के विभिन्न हिस्सों में जारी शीतलहर और गिरते तापमान के कारण प्रशासन ने यह सख्त फैसला लिया है।

Dec 29, 2025 06:15 am ISTPrachi लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

UP Schools Closed: उत्तर प्रदेश में भीषण ठंड और घने कोहरे के प्रकोप को देखते हुए राज्य सरकार ने बच्चों की सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। उत्तर प्रदेश के सभी स्कूल अब 1 जनवरी 2026 तक बंद रहेंगे। राज्य के विभिन्न हिस्सों में जारी शीतलहर और गिरते तापमान के कारण प्रशासन ने यह सख्त फैसला लिया है ताकि स्कूली बच्चों को कड़कड़ाती ठंड और कोहरे की मुश्किलों से बचाया जा सके।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

भीषण ठंड और कोहरे का कहर

पिछले कुछ दिनों से उत्तर प्रदेश के अधिकांश जिलों में पारा तेजी से नीचे गिरा है। पश्चिमी यूपी से लेकर पूर्वांचल तक पूरा राज्य शीतलहर की चपेट में है। सुबह और रात के समय घना कोहरा छाए रहने के कारण विजिबिलिटी शून्य के करीब पहुंच रही है, जिससे सड़क हादसों का खतरा भी बढ़ गया है। ऐसी स्थिति में छोटे बच्चों का सुबह-सुबह स्कूल जाना काफी चुनौतीपूर्ण और स्वास्थ्य के लिहाज से हानिकारक साबित हो रहा था।

शिक्षा विभाग का सख्त आदेश

उत्तर प्रदेश शिक्षा विभाग द्वारा जारी आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार, राज्य के सभी बोर्डों (यूपी बोर्ड, सीबीएसई, आईसीएसई) से संबद्ध सरकारी, सहायता प्राप्त और प्राइवेट स्कूल इस आदेश के दायरे में आएंगे। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यह आदेश प्राथमिक से लेकर उच्च माध्यमिक स्तर तक के सभी स्कूलों पर लागू होगा। जिलाधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने-अपने जनपदों में इस आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराएं। यदि कोई स्कूल इस आदेश का उल्लंघन करता पाया गया, तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

अभिभावकों ने ली राहत की सांस

इस फैसले का अभिभावकों और शिक्षक संघों ने स्वागत किया है। कड़ाके की ठंड के कारण बच्चों में सर्दी, जुकाम और बुखार जैसी बीमारियों का खतरा बढ़ गया था। अभिभावकों का कहना है कि कोहरे की वजह से स्कूल बसों और वैन के परिचालन में भी काफी देरी और जोखिम हो रहा था। 1 जनवरी तक स्कूलों के बंद रहने से बच्चों को घर के सुरक्षित माहौल में रहने का मौका मिलेगा।

आगे की योजना और मौसम का मिजाज

मौसम विभाग (IMD) के अनुसार, आने वाले कुछ दिनों तक ठंड से राहत मिलने की कोई संभावना नहीं है। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी का असर मैदानी इलाकों में साफ देखा जा रहा है। प्रशासन स्थिति पर पैनी नजर बनाए हुए है। 1 जनवरी के बाद मौसम के मिजाज को देखते हुए यह तय किया जाएगा कि स्कूल खोले जाएं या छुट्टियों को और आगे बढ़ाया जाए। फिलहाल, सभी को सलाह दी गई है कि वे ठंड से बचाव के उचित उपाय करें और अनावश्यक रूप से घर से बाहर न निकलें।

Prachi

लेखक के बारे में

Prachi
प्राची लाइव हिन्दुस्तान में ट्रेनी कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। यहां वे करियर से जुड़ी खबरें लिखती हैं। प्राची दिल्ली की रहने वाली हैं और उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उन्होंने अपना करियर नन्ही खबर से शुरू किया था। इसके बाद उन्होंने सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड और कुटुंब में कंटेंट लेखक के रूप में काम किया। वे 2024 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ी। प्राची को उपन्यास पढ़ना और फिल्में देखना बहुत पसंद है। और पढ़ें
up school closed holiday in up schools Up School
लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़ अपडेट हिंदी में हिंदुस्तान पर, Hindi News, क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।