UP School Closed: यूपी में 5 और 6 मार्च को भी बंद रहेंगे सरकारी और प्राइवेट स्कूल, होली पर सरकार ने दी बड़ी राहत

UP School Closed: यूपी में 5 और 6 मार्च को भी बंद रहेंगे सरकारी और प्राइवेट स्कूल, होली पर सरकार ने दी बड़ी राहत

Mar 05, 2026 11:21 am ISTPrachi लाइव हिन्दुस्तान
UP School Holiday Alert: उत्तर प्रदेश सरकार ने होली के त्योहार और स्थानीय परंपराओं को देखते हुए 5 और 6 मार्च 2026 को भी राज्य के कई जिलों में स्कूलों को बंद रखने का निर्देश दिया है।

UP Schools Closed: उत्तर प्रदेश सरकार ने होली के त्योहार और स्थानीय परंपराओं को देखते हुए 5 और 6 मार्च 2026 को भी राज्य के कई जिलों में स्कूलों को बंद रखने का निर्देश दिया है। इससे पहले सरकार ने 2 से 4 मार्च तक की छुट्टी घोषित की थी, लेकिन अब इस नई घोषणा के बाद छात्रों को एक लंबा 'होली ब्रेक' मिल गया है।

यह निर्णय राज्य सरकार द्वारा जिला प्रशासनों और शिक्षा विभागों को भेजे गए एक आधिकारिक निर्देश के बाद लिया गया है। इस आदेश का उद्देश्य उत्सव के दौरान छात्रों, शिक्षकों और कर्मचारियों की सुरक्षा और सुविधा सुनिश्चित करना है, क्योंकि होली के अगले कुछ दिनों तक उत्तर प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में भारी भीड़ और यात्राओं का दौर जारी रहता है।

किन स्कूलों पर लागू होगा आदेश?

सरकार का यह निर्देश सभी सरकारी स्कूलों, सरकारी सहायता प्राप्त संस्थानों और मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों पर समान रूप से लागू होगा। आगरा, प्रयागराज, झांसी, मिर्जापुर और पीलीभीत जैसे कई जिलों के जिलाधिकारियों ने पहले ही अपने अधिकार क्षेत्र में इन छुट्टियों की पुष्टि कर दी है।

कुछ अभिभावकों ने इस बात पर चिंता जताई कि सूचना मिलने में थोड़ी देरी हुई। कुछ क्षेत्रों में स्कूलों ने यह संदेश तब भेजा जब छात्र सुबह स्कूल के लिए निकल चुके थे, जिससे थोड़ी असमंजस की स्थिति पैदा हुई।

छुट्टी बढ़ने का मुख्य कारण

उत्तर प्रदेश में होली का त्योहार केवल एक दिन का नहीं होता। ब्रज क्षेत्र (मथुरा-वृंदावन) से लेकर पूर्वांचल तक, स्थानीय रीति-रिवाजों के अनुसार होली का उत्सव और मिलन समारोह मुख्य दिन (4 मार्च) के बाद भी जारी रहते हैं।

भीड़ और सुरक्षा: त्योहार के दौरान सड़कों पर काफी भीड़ रहती है और लोग एक-दूसरे के घर जाकर रंग खेलते हैं। ऐसे में छोटे बच्चों का स्कूल जाना सुरक्षित नहीं माना जाता।

यात्रा और आवागमन: शिक्षक और छात्र अक्सर अपने पैतृक गांवों या शहरों में त्योहार मनाने जाते हैं, जिससे स्कूलों में उपस्थिति कम रहने की संभावना होती है।

यूपी बोर्ड परीक्षाओं पर क्या होगा असर?

प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जहां 5 और 6 मार्च को नियमित कक्षाएं स्थगित रहेंगी, वहीं यूपी बोर्ड या अन्य राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय बोर्ड की परीक्षाएं अपने निर्धारित समय पर ही आयोजित की जाएंगी। परीक्षार्थियों और परीक्षा ड्यूटी में लगे शिक्षकों को इन छुट्टियों का लाभ नहीं मिलेगा।

होली 2026 का कैलेंडर

इस साल उत्तर प्रदेश में होली की छुट्टियों का सिलसिला कुछ इस प्रकार रहा:

2 और 3 मार्च: होलिका दहन के अवसर पर अवकाश।

4 मार्च: मुख्य होली (धुलेंडी) का अवकाश।

5 और 6 मार्च: अतिरिक्त अवकाश (नवीनतम निर्देशानुसार)।

7 मार्च (शनिवार) और 8 मार्च (रविवार): सप्ताहांत की छुट्टियां।

अब अधिकांश स्कूलों में नियमित शैक्षणिक गतिविधियां 9 मार्च 2026 (सोमवार) से फिर से शुरू होने की उम्मीद है। अभिभावकों को सलाह दी जाती है कि वे अपने बच्चों के स्कूल प्रबंधन या उनके आधिकारिक ऐप्स के माध्यम से छुट्टियों की सटीक जानकारी एक बार फिर से चेक कर लें।

