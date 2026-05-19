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School Holidays: उत्तर प्रदेश में कल से शुरू हो रही हैं गर्मियों की छुट्टियां, बच्चों को मिलेगी लू से राहत

Prachi लाइव हिन्दुस्तान
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Summer Holidays 2026: उत्तर प्रदेश सरकार के सभी परिषदीय, सरकारी, सहायता प्राप्त और प्राइवेट स्कूलों में कल यानी 20 मई 2026 से आधिकारिक रूप से गर्मियों की छुट्टियां शुरू होने जा रही हैं।

School Holidays: उत्तर प्रदेश में कल से शुरू हो रही हैं गर्मियों की छुट्टियां, बच्चों को मिलेगी लू से राहत

UP Summer Holidays 2026: भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) द्वारा जारी भीषण लू की चेतावनी को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार और शिक्षा विभाग ने छात्र सुरक्षा के मद्देनजर बड़ा कदम उठाया है। राज्य के सभी परिषदीय, सरकारी, सहायता प्राप्त और प्राइवेट स्कूलों में कल यानी 20 मई 2026 से आधिकारिक रूप से गर्मियों की छुट्टियां शुरू होने जा रही हैं। यह आदेश कक्षा नर्सरी से लेकर 12वीं तक के सभी बोर्ड्स (UP Board, CBSE, ICSE) के स्कूलों पर समान रूप से लागू होगा।

उत्तर प्रदेश: कल से बंद रहेंगे स्कूल, जानें कब तक रहेगी छुट्टी

उत्तर प्रदेश शिक्षा विभाग के आधिकारिक आदेश के अनुसार, राज्य के सभी प्राथमिक, उच्च प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों में 20 मई से 15 जून 2026 तक ग्रीष्मकालीन अवकाश रहेगा। इस तरह छात्रों को करीब 27 दिनों की छुट्टियां मिलेंगी।

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अन्य राज्यों में ग्रीष्मकालीन अवकाश की स्थिति: देखें देश भर का शेड्यूल

भीषण गर्मी का यह प्रकोप केवल उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं है। देश के अन्य कई राज्यों ने भी मौसम के बिगड़े मिजाज को देखते हुए अपने यहां छुट्टियों की घोषणा की है:

दिल्ली-NCR: दिल्ली शिक्षा निदेशालय (DoE) ने बढ़ते पारे को देखते हुए काफी पहले यानी 11 मई 2026 से ही स्कूलों को बंद करने का आदेश दे दिया था। दिल्ली में गर्मियों की छुट्टियां 30 जून तक जारी रहेंगी और स्कूल सीधे 1 जुलाई 2026 को खुलेंगे।

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राजस्थान: शिक्षा विभाग के नए नियमों के तहत राज्य के स्कूलों में 17 मई से ही छुट्टियां शुरू हो चुकी हैं, जो 20 जून 2026 तक प्रभावी रहेंगी।

हरियाणा: हरियाणा और पंजाब के मैदानी इलाकों में भी शुष्क मौसम के कारण गर्मी चरम पर है। यहां आमतौर पर जून के पूरे महीने (1 जून से 30 जून) के लिए ग्रीष्मकालीन अवकाश घोषित किया गया है, लेकिन जिला स्तर पर प्रशासन को स्थिति के अनुसार समय बदलने की छूट दी गई है।

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बिहार और छत्तीसगढ़: बिहार में आगामी 1 जून से 20 जून तक स्कूल बंद रहेंगे। वहीं, छत्तीसगढ़ और ओडिशा जैसे राज्यों में अप्रैल के अंतिम सप्ताह से ही तीव्र गर्मी को देखते हुए समय से पहले छुट्टियों का ऐलान कर दिया गया था।

दक्षिण और अन्य राज्य: तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में बेहद खराब मौसम के चलते काफी पहले यानी 24 अप्रैल से 11 जून 2026 (लगभग 48 दिन) तक के लिए छुट्टियां घोषित कर दी गई थीं। छत्तीसगढ़ में भी 20 अप्रैल से 15 जून तक के लिए स्कूल बंद हैं, जबकि ओडिशा में 27 अप्रैल से ही छुट्टियां बढ़ा दी गई थीं।

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लेखक के बारे में

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शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।

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प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।

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