Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsकरियर न्यूज़UP School Holidays: Schools Closed Till December 20, Timings Revised in Many Districts
UP School Holidays: यूपी में कड़ाके की ठंड का कहर, 20 दिसंबर तक स्कूल बंद, कई जगह स्कूलों का समय बदला

UP School Holidays: यूपी में कड़ाके की ठंड का कहर, 20 दिसंबर तक स्कूल बंद, कई जगह स्कूलों का समय बदला

संक्षेप:

UP School Holidays: उत्तर प्रदेश में कड़ाके की ठंड और घने कोहरे ने जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित कर दिया है। बरेली के जिलाधिकारी अविनाश सिंह ने कक्षा 1 से 8 तक के सभी स्कूलों को 18 दिसंबर से 20 दिसंबर 2025 तक बंद रखने का आदेश जारी किया है।

Dec 18, 2025 12:02 pm ISTPrachi लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

UP School Holidays: उत्तर प्रदेश में कड़ाके की ठंड और घने कोहरे ने जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित कर दिया है। जैसे-जैसे दिसंबर का महीना आगे बढ़ रहा है, राज्य के कई हिस्सों में तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। इस भीषण शीतलहर को देखते हुए छात्रों के स्वास्थ्य और सुरक्षा के मद्देनजर प्रशासन ने कड़े कदम उठाने शुरू कर दिए हैं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

बरेली में तीन दिनों की छुट्टी का ऐलान

उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में ठंड का प्रकोप सबसे अधिक देखा जा रहा है। यहां मंगलवार इस दशक का सबसे ठंडा दिन दर्ज किया गया, जब अधिकतम तापमान गिरकर मात्र 16.3 डिग्री सेल्सियस रह गया। मौसम विभाग द्वारा जारी 'ऑरेंज अलर्ट' और घने कोहरे को देखते हुए बरेली के जिलाधिकारी अविनाश सिंह ने कक्षा 1 से 8 तक के सभी स्कूलों को 18 दिसंबर से 20 दिसंबर 2025 तक बंद रखने का आदेश जारी किया है। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी (BSA) डॉ. विनीता ने स्पष्ट किया है कि यह आदेश सभी बोर्डों—चाहे वे सरकारी हों, सहायता प्राप्त हों या निजी—पर समान रूप से लागू होगा। हालांकि, जिन स्कूलों में परीक्षाएं पहले से निर्धारित हैं, वे अपने तय कार्यक्रम के अनुसार परीक्षाएं आयोजित कर सकेंगे।

लखनऊ और बाराबंकी में स्कूलों का समय बदला

राजधानी लखनऊ और पड़ोसी जिले बाराबंकी में भी प्रशासन हाई अलर्ट पर है। लखनऊ के जिलाधिकारी ने आदेश दिया है कि कक्षा 1 से 12 तक के सभी स्कूल अब सुबह 9 बजे से पहले नहीं खुलेंगे। वहीं बाराबंकी में कक्षा 8 तक के स्कूलों का समय बदलकर सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक कर दिया गया है। सीतापुर, बदायूं और शाहजहांपुर जैसे जिलों में भी इसी तरह के बदलाव किए गए हैं ताकि बच्चों को सुबह की कड़कड़ाती ठंड और कोहरे से बचाया जा सके।

कोहरे और शीतलहर का असर

मौसम विभाग के अनुसार, पहाड़ों से आ रही बर्फीली हवाओं के कारण उत्तर प्रदेश के पश्चिमी और मध्य इलाकों में सर्दी बढ़ गई है। घने कोहरे की वजह से विजिबिलिटी काफी कम हो गई है, जिससे सड़क यातायात पर बुरा असर पड़ा है और दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ गया है। कानपुर में भी तापमान 4.2 डिग्री सेल्सियस तक गिर चुका है, जो पिछले कई वर्षों का रिकॉर्ड तोड़ रहा है।

ये भी पढ़ें:यूपी में कड़ाके की ठंड और घने कोहरे का कहर, लखनऊ में स्कूलों का समय बदला

आने वाली सर्दियों की छुट्टियां

पूरे उत्तर प्रदेश के लिए राहत की बात यह है कि राज्य सरकार ने पहले ही 20 दिसंबर से 31 दिसंबर 2025 तक शीतकालीन अवकाश की घोषणा कर दी है। इसका मतलब है कि बरेली जैसे जिलों में जहां अभी छुट्टियां घोषित की गई हैं, वहां के छात्र अब सीधे जनवरी 2026 में ही स्कूल लौटेंगे। प्रशासन ने चेतावनी दी है कि यदि कोई स्कूल इन आदेशों का उल्लंघन करता पाया गया, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अभिभावकों को सलाह दी गई है कि वे कोहरे के दौरान यात्रा से बचें और बच्चों की सेहत का विशेष ध्यान रखें।

Prachi

लेखक के बारे में

Prachi
प्राची लाइव हिन्दुस्तान में ट्रेनी कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। यहां वे करियर से जुड़ी खबरें लिखती हैं। प्राची दिल्ली की रहने वाली हैं और उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उन्होंने अपना करियर नन्ही खबर से शुरू किया था। इसके बाद उन्होंने सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड और कुटुंब में कंटेंट लेखक के रूप में काम किया। वे 2024 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ी। प्राची को उपन्यास पढ़ना और फिल्में देखना बहुत पसंद है। और पढ़ें
Up School up school closed School Closed
लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़ अपडेट हिंदी में हिंदुस्तान पर, Hindi News, क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।