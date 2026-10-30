यूपी में आज स्कूलों पर लगा ताला, चक्रवात अर्नब का PET परीक्षा पर भी साया; जानें ताजा हाल
तूफान अर्नब की भारी बारिश के चलते नोएडा, बलिया, श्रावस्ती समेत कई जिलों में स्कूल बंद कर दिए गए हैं।
यूपी वालों के लिए आज का दिन थोड़ी हलचल और बदलाव लेकर आया है। एक तरफ जहां सूबे में उत्तर प्रदेश प्रारंभिक अर्हता परीक्षा (UPSSSC PET 2026) का बड़ा मेला लगा है, वहीं दूसरी तरफ चक्रवाती तूफान 'अर्नब' ने मौसम का मिजाज पूरी तरह से बदल दिया है। बारिश, ठंडी हवाएं और इम्तिहान की गहमागहमी, इन सबके बीच प्रशासन ने ऐहतियात के तौर पर प्रदेश के कई जिलों में स्कूलों में ताला जड़ने का फरमान सुना दिया है। अगर आपके बच्चे भी स्कूल जाते हैं, तो बस्ता बांधने से पहले ये खबर जरूर पढ़ लें क्योंकि नोएडा से लेकर बलिया तक दर्जनों जिलों में आज छुट्टी का ऐलान कर दिया गया है।
पीईटी परीक्षा को लेकर हलचल
सबसे पहले बात करते हैं उस इम्तिहान की जिसने पूरे सूबे के प्रशासन को अलर्ट मोड पर ला दिया है। आज पीईटी परीक्षा का आयोजन हो रहा है, जिसमें लाखों की भीड़ उमड़ती है और ट्रैफिक से लेकर सुरक्षा इंतजाम तक सब कुछ संभालना एक बड़ी चुनौती होती है। इसी भीड़भाड़ और जाम से बचने के लिए प्रशासन ने सूबे के करीब 60 जिलों में स्कूलों को बंद रखने का फैसला लिया है। मिसाल के तौर पर, गौतमबुद्ध नगर (नोएडा) को ही ले लीजिए। यहां पीईटी परीक्षा के लिए कुल 32 सेंटर बनाए गए हैं, जिनमें से 15 तो सीबीएसई बोर्ड वाले स्कूल ही हैं। ऐसे में जिला विद्यालय निरीक्षक (DIOS) ने साफ आदेश जारी कर दिया है कि परीक्षा को दो शिफ्टों में सुचारू रूप से कराने के लिए बच्चों की छुट्टी रहेगी। मकसद सीधा है, इम्तिहान देने आ रहे उम्मीदवारों और उनके साथ आने वाले अभिभावकों को कोई परेशानी न हो। इसी तरह, हरदोई जिले में भी जिला विद्यालय निरीक्षक अरविंद कुमार पाठक ने परीक्षा के मद्देनजर आज सभी स्कूलों को बंद रखने का फरमान जारी किया है।
चक्रवात अर्नब का असर
अब आते हैं उस दूसरी वजह पर जिसने स्कूलों में छुट्टी का सायरन बजा दिया है, और वो है मौसम की मार। चक्रवाती तूफान अर्नब का असर अब यूपी के कई इलाकों में साफ नजर आ रहा है। आसमान से बरस रही आफत ने श्रावस्ती, बलिया, बस्ती और प्रयागराज जैसे जिलों में जनजीवन अस्त-व्यस्त कर दिया है। लगातार हो रही भारी बारिश और तेज ठंडी हवाओं की वजह से तापमान में 4 से 5 डिग्री तक की भारी गिरावट आई है। मौसम विभाग ने गरज-चमक के साथ बिजली गिरने की भी चेतावनी दे रखी है। इसे देखते हुए श्रावस्ती में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी (BSA) आकांक्षा रावत ने कक्षा 8 तक के सभी सरकारी, सहायता प्राप्त, सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड के स्कूलों को बंद करने का कड़ा आदेश दिया है। प्रशासन किसी भी तरह का जोखिम नहीं लेना चाहता, इसलिए बच्चों को घरों में ही सुरक्षित रहने की हिदायत दी गई है।
बलिया में 8वीं तक के लिए स्कूलों में छुट्टी
बलिया में भी जिलाधिकारी ने बिजली गिरने और भारी बारिश की आशंका के चलते कक्षा 8 तक के स्कूलों में आज छुट्टी घोषित कर दी है। बस्ती और प्रयागराज जैसे जिलों का हाल भी कुछ ऐसा ही है। वहां सुबह से ही रिमझिम बारिश और तेज हवाएं चल रही हैं, जिसके चलते छोटे बच्चों के स्कूलों को बंद कर दिया गया है। दिलचस्प बात यह है कि इस बेमौसम बरसात से सिर्फ स्कूली बच्चे ही प्रभावित नहीं हुए हैं, बल्कि किसानों के माथे पर भी चिंता की लकीरें खिंच गई हैं। खेतों में कटाई के लिए तैयार खड़ी धान की फसल को इस तेज हवा और बारिश से भारी नुकसान पहुंचने का डर सता रहा है।
हालांकि, इस छुट्टी के ऐलान में एक बहुत जरूरी पेंच भी है। यह छुट्टी सिर्फ और सिर्फ पढ़ने वाले बच्चों के लिए है। जिन शिक्षकों और कर्मचारियों की ड्यूटी पीईटी परीक्षा, जनगणना की ट्रेनिंग या किसी दूसरे जरूरी काम में लगाई गई है, उन्हें कोई राहत नहीं मिली है। प्रशासन ने सख्त लहजे में कहा है कि ड्यूटी वाले सभी कर्मचारी तय वक्त पर अपनी जगह पहुंचेंगे। उनके लिए कोई छुट्टी नहीं है और आदेश की अनदेखी करने वालों पर कार्रवाई भी हो सकती है। यानी कुल मिलाकर, जहां एक तरफ बच्चों को घर में रहकर इस मौसम का मजा लेने का मौका मिल गया है, वहीं मास्टरों और प्रशासन के लिए आज का दिन भागदौड़ और जिम्मेदारी से भरा रहने वाला है। मौसम और परीक्षा के इस डबल डोज ने हालात को थोड़ा मुश्किल जरूर बनाया है, लेकिन ऐहतियाती कदम उठाकर प्रशासन हालात को काबू में रखने की पूरी कोशिश कर रहा है।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
परिचय एवं अनुभव
हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।
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हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।
शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।
रुचियां और निजी झुकाव
काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
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- UPSC, UPPSC, MPPSC, BPSC, RPSC और JPSC जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी, पैटर्न और नीतिगत पहलुओं पर पैनी नजर
- अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और विदेश नीति से जुड़े विषयों का विश्लेषणात्मक लेखन
- राजनीति, चुनावी आंकड़ों और जमीनी मुद्दों पर सरल और तथ्यपरक एक्सप्लेनर तैयार करने का अनुभव