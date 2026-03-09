UP Scholarship Status 2026: यूपी स्कॉलरशिप स्टेटस अभी करें चेक, इस डेट तक आएंगे फेज 2 के पैसे
UP Scholarship Status 2026: उत्तर प्रदेश समाज कल्याण विभाग शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए यूपी स्कॉलरशिप (UP Scholarship) की दूसरी किस्त 18 मार्च 2026 को जारी करने जा रहा है।
UP Scholarship Status 2026: उत्तर प्रदेश के लाखों छात्र-छात्राओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। उत्तर प्रदेश समाज कल्याण विभाग शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए यूपी स्कॉलरशिप (UP Scholarship) की दूसरी किस्त 18 मार्च 2026 को जारी करने जा रहा है। इस चरण में प्री-मैट्रिक (कक्षा 9-10) और पोस्ट-मैट्रिक (कक्षा 11-12 व उच्च शिक्षा) दोनों श्रेणियों के पात्र छात्रों के बैंक खातों में धनराशि सीधे ट्रांसफर (DBT) की जाएगी।
विभाग ने भुगतान की तैयारियां पूरी कर ली हैं। जिन छात्रों ने समय सीमा के भीतर आवेदन किया था और जिनके फॉर्म जिला स्कॉलरशिप समिति द्वारा वेरिफा कर दिए गए हैं, उन्हें इस किस्त का लाभ मिलेगा।
अपना स्कॉलरशिप स्टेटस कैसे चेक करें? (स्टेप-बाय-स्टेप गाइड)
छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे भुगतान से पहले अपने आवेदन का स्टेटस जरूर जांच लें। इसके लिए नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करें:
- सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट scholarship.up.gov.in पर जाएं।
2. होमपेज पर दिए गए 'Status' टैब पर क्लिक करें।
3. अब ड्रॉप-डाउन मेनू से शैक्षणिक वर्ष '2025-26' का चयन करें।
4. अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्म तिथि दर्ज करें।
5. 'Search' बटन पर क्लिक करते ही आपके आवेदन की वर्तमान स्थिति स्क्रीन पर दिखाई देगी।
स्टेटस के मैसेज का क्या है मतलब?
स्टेटस चेक करते समय आपको अलग-अलग संदेश दिखाई दे सकते हैं, जिनका अर्थ समझना जरूरी है:
Pending at District Scholarship Committee: इसका मतलब है कि आपका आवेदन अभी जिला स्तर पर जांच के अधीन है।
Verified/Recommended by District Scholarship Committee: यह सबसे सकारात्मक संकेत है। इसका मतलब है कि आपका फॉर्म पूरी तरह सही है और आप भुगतान के लिए पात्र हैं।
Rejected: यदि आपका फॉर्म रिजेक्ट दिखता है, तो इसका कारण डॉक्यूमेंट में कमी या गलत जानकारी हो सकता है। ऐसे छात्र इस बार स्कॉलरशिप का लाभ नहीं ले पाएंगे।
Disbursed: इसका अर्थ है कि विभाग की ओर से पैसा आपके बैंक खाते में भेज दिया गया है।
किसे मिलेगी कितनी छात्रवृत्ति?
यूपी सरकार यह स्कॉलरशिप सामान्य वर्ग, ओबीसी (OBC), एससी/एसटी (SC/ST) और अल्पसंख्यक समुदायों के छात्रों को प्रदान करती है। प्री-मैट्रिक के लिए परिवार की वार्षिक आय 1 लाख रुपये और पोस्ट-मैट्रिक के लिए 2 लाख रुपये (SC/ST के लिए 2.5 लाख रुपये) से अधिक नहीं होनी चाहिए। छात्र यह सुनिश्चित करें कि उनका बैंक खाता आधार से लिंक्ड और NPCI पोर्टल पर मैप किया हुआ हो। यदि खाता आधार से नहीं जुड़ा है, तो पैसा खाते में नहीं पहुंच पाएगा।
यदि आपके स्टेटस में कोई तकनीकी गलती या डेटा मिसमैच दिखाई दे रहा है, तो तुरंत अपने संबंधित शिक्षण संस्थान या जिला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय से संपर्क करें।
लेखक के बारे मेंPrachi
शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।
अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।
विजन
प्राची का मानना है कि करियर चुनना केवल एक नौकरी पाना नहीं, बल्कि सही दिशा में अपना भविष्य सुरक्षित करना है। उनका उद्देश्य है कि हर छात्र और अभ्यर्थी तक बिना किसी भ्रम के, सटीक और सही समय पर जानकारी पहुंचे। वे पारदर्शिता और विश्वसनीयता को डिजिटल पत्रकारिता की सबसे बड़ी ताकत मानती हैं।
रुचियां
इतिहास की समझ और पत्रकारिता के जुनून के साथ, प्राची को खाली समय में उपन्यास पढ़ना और विश्व सिनेमा देखना पसंद है, जो उनके लेखन में एक नया दृष्टिकोण जोड़ता है।
विशेषज्ञता
बोर्ड परीक्षा अपडेट्स और रिजल्ट एनालिसिस
करियर काउंसलिंग और नए जमाने के कोर्सेज
सरकारी और प्राइवेट सेक्टर में जॉब अपडेट
एडमिशन प्रक्रिया और कॉम्पिटिटिव एग्जाम गाइडेंस
छात्रों के लिए सॉफ्ट स्किल्स और मोटिवेशनल स्टोरीज
छात्रों के लिए JEE, NEET, UPSC जैसी परीक्षा की तैयारी के लिए टिप्स