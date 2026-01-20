Hindustan Hindi News
Hindi Newsकरियर न्यूज़UP Scholarship: like ntse scholarship scheme in up scert may start Uttar Pradesh school class 10 to 12
UP Scholarship : यूपी में छात्रों को एक और स्कॉलरशिप देने की तैयारी, कक्षा 10 से 12 तक हर माह मिलेंगे 1000 रुपये

संक्षेप:

यूपी के स्कूली छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति का एक और तोहफा देने की तैयारी है। एनटीएसई की तर्ज पर राज्य स्तरीय एक छात्रवृत्ति परीक्षा कराने का प्रस्ताव एससीईआरटी को भेजा गया है।

Jan 20, 2026 09:11 am ISTPankaj Vijay लाइव हिन्दुस्तान, मुख्य संवाददाता, प्रयागराज
उत्तर प्रदेश के स्कूली छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति का एक और तोहफा देने की तैयारी है। पूर्व में 2021 तक आयोजित की गई राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा (एनटीएसई) की तर्ज पर राज्य स्तरीय एक छात्रवृत्ति परीक्षा कराने का प्रस्ताव मनोविज्ञानशाला की ओर से राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एससीईआरटी) को भेजा गया है। इसके तहत कक्षा 9 में पढ़ने वाले छात्र-छात्राओं की परीक्षा कराई जाएगी और सफल मेधावियों को कक्षा दस से 12 तक प्रतिमाह एक हजार रुपये या सालाना 12 हजार रुपये का वजीफा मिलेगा।

मनोविज्ञानशाला के निदेशक पीएन सिंह ने बताया कि छात्रवृत्ति के संबंध में प्रस्ताव भेजा जा चुका है। इसके शुरू होने पर खासतौर से वंचित तबके के मेधावियों को आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। मनोविज्ञानशाला ही राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा की भी नोडल एजेंसी के रूप में काम करता है। इसमें राजकीय, अशासकीय सहायता प्राप्त एवं स्थानीय निकाय (परिषदीय) के विद्यालय में आठवीं में अध्ययनरत 15143 छात्र-छात्राओं को कक्षा नौ से 12 तक प्रतिमाह एक हजार या प्रतिवर्ष 12 हजार रुपये छात्रवृत्ति के लिए मिलते हैं।

पांच साल से नहीं हुई एनटीएसई

31 मार्च 2021 के बाद से राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा (एनटीएसई) नहीं कराई गई है। इसे नए रूप में शुरू करने के लिए शिक्षा मंत्रालय समीक्षा कर रहा है, जिससे छात्रवृत्ति में वृद्धि और प्रारूप में बदलाव की उम्मीद है। हालांकि इसके दोबारा शुरू होने की कोई निश्चित तारीख नहीं है। इसके तहत कक्षा 11 से पीएचडी तक वजीफा मिलता है।

Pankaj Vijay

लेखक के बारे में

Pankaj Vijay
पंकज विजय लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी न्यूज एडिटर हैं। यहां वह करियर, एजुकेशन, जॉब्स से जुड़ी खबरें देखते हैं। पंकज को पत्रकारिता में डेढ़ दशक से ज्यादा का अनुभव है। लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़ने से पहले उन्होंने एनडीटीवी डिजिटल, आजतक डिजिटल, अमर उजाला समाचार पत्र में काम किया। करियर-एजुकेशन-जॉब्स के अलावा वह विभिन्न संस्थानों में देश-विदेश, राजनीति, रिसर्च व धर्म से जुड़ी बीट पर भी काम कर चुके हैं। भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा व डीयू से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। और पढ़ें
Scholarship Scholarships UP Scholarship
