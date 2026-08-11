UP Scholarship 2026: कक्षा 9 से 12 के लिए रजिस्ट्रेशन आज से शुरू, कैसे करें आवेदन;

जारी कार्यक्रम के मुताबिक, कक्षा 9 से 12 तक के छात्रों के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया आज यानी 11 अगस्त 2026 से शुरू हो गई है। वहीं, कक्षा 12 के बाद ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, डिप्लोमा, ITI समेत अन्य पाठ्यक्रमों में पढ़ने वाले छात्रों के लिए दशमोत्तर छात्रवृत्ति के आवेदन सितंबर में शुरू होंगे।

अगर आप उत्तर प्रदेश में पढ़ाई करने वाले छात्र हैं और स्कॉलरशिप पाना चाहते हैं, तो यह खबर आपके लिए है। क्योंकि समाज कल्याण विभाग ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए यूपी स्कॉलरशिप योजना का शेड्यूल जारी कर दिया है। जारी कार्यक्रम के मुताबिक, कक्षा 9 से 12 तक के छात्रों के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया आज यानी 11 अगस्त 2026 से शुरू हो गई है। वहीं, कक्षा 12 के बाद ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, डिप्लोमा, ITI समेत अन्य पाठ्यक्रमों में पढ़ने वाले छात्रों के लिए दशमोत्तर छात्रवृत्ति के आवेदन सितंबर में शुरू होंगे। विभाग ने दोनों कटेगरी के छात्रों के लिए आवेदन, सत्यापन और छात्रवृत्ति राशि के भुगतान से जुड़ी समयसीमा निर्धारित की है। वहीं, पात्र छात्र ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए छात्रों को ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा।

बता दें कि इन दोनों स्कॉलरशिप योजनाओं का लाभ सामान्य, अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) और अल्पसंख्यक समुदाय के पात्र विद्यार्थियों को दिया जाएगा।

कक्षा 9 से 12 के छात्रों के लिए क्या है शेड्यूल? अगर आप कक्षा 9, 10, 11 या 12 में पढ़ रहे हैं तो आपके लिए आवेदन की तारीख इस बात पर निर्भर करेगी कि आप पहली बार छात्रवृत्ति के लिए आवेदन कर रहे हैं या पहले से छात्रवृत्ति पा रहे हैं।

नवीनीकरण (Renewal) वाले छात्र: कक्षा 10 और 12 के वे विद्यार्थी जो पहले से छात्रवृत्ति प्राप्त कर रहे हैं, उनके लिए पंजीकरण और हार्ड कॉपी जमा करने की प्रक्रिया 11 अगस्त से 25 अगस्त 2026 तक चलेगी।

नए (फ्रेश कैटेगरी) छात्र: कक्षा 9 और 11 के वे विद्यार्थी जो पहली बार छात्रवृत्ति के लिए आवेदन करेंगे, उनके लिए ऑनलाइन पंजीकरण 11 अगस्त से 21 सितंबर 2026 तक किया जा सकेगा।

यूपी स्कॉलरशिप 2026-27 का शेड्यूल कटेगरी-आवेदन शुरू- अंतिम तारीख

कक्षा 9-12, नवीनीकरण- 11 अगस्त 2026 -25 अगस्त 2026

कक्षा 9-12, नए छात्र- 11 अगस्त 2026-21 सितंबर 2026

दशमोत्तर, नवीनीकरण- 15 सितंबर 2026- 15 अक्टूबर 2026

दशमोत्तर, नए छात्र- 15 सितंबर 2026- 31 अक्टूबर 2026

UP Scholarship 2026-27: कहां करें आवेदन? यूपी छात्रवृत्ति 2026-27 के लिए छात्रों को आवेदन केवल आधिकारिक छात्रवृत्ति पोर्टल के माध्यम से करना होगा। आवेदन के लिए आधिकारिक वेबसाइट scholarship.up.gov.in है।

ओटीआर है जरूरी यूपी में स्कॉलरशिप योजना पूरी तरह से ऑनलाइन है। साथ ही इस योजना के लिए भी वन टाइम रजिस्ट्रेशन (ओटीओर) की व्यवस्था लागू है। ऐसे में जो छात्र स्कॉलरशिप के लिए पात्र है तो उसे अपना वन टाइम रजिस्ट्रेशन (ओटीओर) कराना होगा। इसी ओटीआर से आगे की क्लास में भी स्कॉलरशिप मिलेगी।

रजिस्ट्रेशन प्रॉसेस स्कॉलरशिप में आवेदन के लिए आपको आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर प्री मैट्रिक रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना होगा।

मांगी गई सभी डिटेल भरकर पहले पंजीकरण कर लें और उसके बाद अन्य डिटेल भरकर आवेदन प्रक्रिया पूर्ण करना होगा।

अंत में अभ्यर्थी पूर्ण रूप से भरे हुए फॉर्म का प्रिंटआउट निकाल लें और इसके साथ सभी आवश्यक दस्तावेज अपलोड करके इसे संबंधित स्कूल/ कॉलेज में जमा कर दें।

ध्यान रखें कि फॉर्म भरने के साथ किसी प्रकार की फीस नहीं ली जा रही है।

आवेदन से जुड़ी जरूरी बातें नवीनीकरण यानी रिन्यूअल वाले छात्रों की समयसीमा कम है। अगर आपको पहले से छात्रवृत्ति मिल रही है, तो आवेदन की अंतिम तारीख का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि आपका आवेदन विंडो नए छात्रों की तुलना में पहले बंद हो जाएगा।

ऑनलाइन आवेदन के बाद हार्ड कॉपी जमा करना जरूरी है। अधिकांश श्रेणियों में ऑनलाइन फॉर्म जमा करने के बाद उसका प्रिंटआउट संबंधित स्कूल, कॉलेज या संस्थान में जमा करना होगा। केवल ऑनलाइन आवेदन करने के बाद इस चरण को छोड़ें नहीं।

बैंक खाता आपके नाम पर होना चाहिए। छात्रवृत्ति की राशि सीधे बैंक खाते में भेजी जाएगी, इसलिए आपका बैंक खाता आपके अपने नाम पर होना और आधार से लिंक होना जरूरी है।

किसे मिलेगा लाभ योजना के तहत ऐसे विद्यार्थियों को लाभ दिया जाता है, जिनके अभिभावकों की वार्षिक आय 2 लाख रुपये या उससे कम है।

UP Scholarship 2026-27: आवेदन के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट्स छात्रवृत्ति के लिए आवेदन करते समय सभी जरूरी दस्तावेजों की साफ और पढ़ने योग्य स्कैन कॉपी अपलोड करें। दस्तावेजों में दी गई जानकारी आवेदन में भरी गई जानकारी से मेल खानी चाहिए। चलिए जानते हैं कि जरूरी डॉक्यूमेंट्स कौन-कौन से होने चाहिए-

आय प्रमाणपत्र

निवास प्रमाणपत्र

जाति प्रमाणपत्र

बैंक पासबुक

छात्र की फोटो

पिछले वर्ष की मार्कशीट

आधार कार्ड/ पैन कार्ड

दशमोत्तर छात्रवृत्ति के लिए कब होगा आवेदन? कक्षा 12 के बाद पढ़ाई कर रहे छात्रों के लिए दशमोत्तर छात्रवृत्ति का शेड्यूल अलग है। इसमें ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, डिप्लोमा, ITI और इसी तरह के अन्य पाठ्यक्रमों में पढ़ने वाले पात्र छात्र शामिल हैं।

नवीनीकरण वाले छात्र: इनके लिए पंजीकरण और हार्ड कॉपी जमा करने की प्रक्रिया 15 सितंबर से 15 अक्टूबर 2026 तक चलेगी।