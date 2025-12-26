UP Scholarship 2025-26: यूपी स्कॉलरशिप 2025-26, वंचित छात्रों के लिए बड़ी खुशखबरी; अब 31 मार्च तक कर सकेंगे आवेदन

संक्षेप: UP Scholarship 2025-26: समाज कल्याण विभाग ने शैक्षिक सत्र 2025-26 के तहत संचालित 'दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना' के लिए संशोधित समय-सारिणी जारी कर दी है। छात्र अब 31 मार्च 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे।

UP Scholarship 2025-26: उत्तर प्रदेश के उन हजारों छात्र-छात्राओं के लिए राहत भरी खबर है जो मास्टर डाटा लॉक न होने या अन्य तकनीकी कारणों से अभी तक स्कॉलरशिप के लिए आवेदन नहीं कर पाए थे। समाज कल्याण विभाग ने शैक्षिक सत्र 2025-26 के तहत संचालित 'दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना' के लिए संशोधित समय-सारिणी जारी कर दी है। सरकार के इस फैसले से अब कोई भी पात्र विद्यार्थी आर्थिक तंगी के कारण अपनी पढ़ाई बीच में छोड़ने को मजबूर नहीं होगा।

सभी वर्गों को मिलेगा लाभ समाज कल्याण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) असीम अरुण ने इस महत्वपूर्ण निर्णय की जानकारी देते हुए बताया कि मुख्यमंत्री के निर्देशों के क्रम में यह व्यवस्था की गई है। संशोधित कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि तकनीकी बाधाओं की वजह से कोई भी योग्य छात्र योजना के लाभ से वंचित न रह जाए। यह नई समय-सारिणी सामान्य वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC), अल्पसंख्यक वर्ग के साथ-साथ अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) वर्ग के विद्यार्थियों के लिए समान रूप से लागू होगी।

SC/ST छात्रों के लिए विशेष अवसर समाज कल्याण विभाग के उपनिदेशक ने स्पष्ट किया कि अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के छात्रों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए उन्हें लंबा समय दिया गया है। इस श्रेणी के छात्र अब 31 मार्च 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। इसके बाद संस्थानों द्वारा सत्यापन और अन्य विभागीय औपचारिकताओं को पूरा करते हुए, पात्र छात्रों के बैंक खातों में छात्रवृत्ति का अंतिम भुगतान 22 जून 2026 तक कर दिया जाएगा।

सामान्य, OBC और अल्पसंख्यक वर्ग के लिए समय-सीमा सामान्य श्रेणी, ओबीसी और अल्पसंख्यक वर्ग के छात्र-छात्राओं के लिए आवेदन की तिथियां थोड़ी अलग हैं। इन वर्गों के इच्छुक छात्र 14 जनवरी 2026 तक अपना ऑनलाइन आवेदन पोर्टल पर सबमिट कर सकते हैं। आवेदन करने के बाद, छात्रों को अपने आवेदन की हार्ड कॉपी और सभी जरूरी डॉक्यूमेंट को 21 जनवरी 2026 तक अपने संबंधित शिक्षण संस्थान में जमा करना अनिवार्य होगा। शिक्षण संस्थानों को निर्देश दिए गए हैं कि वे इन आवेदनों का वेरिफिकेशन 27 जनवरी 2026 तक हर हाल में पूरा कर लें।