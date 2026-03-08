UP Scholarship 2025: आपके खाते में पैसे आएंगे या नहीं? यहां आसानी से चेक करें अपना स्टेटस और हर जरूरी डिटेल
उत्तर प्रदेश सरकार की यूपी स्कॉलरशिप 2025-26 का स्टेटस चेक करने का आसान तरीका, जरूरी दस्तावेज और सभी महत्वपूर्ण तारीखों की पूरी जानकारी यहां पढ़ें।
हर छात्र का सपना होता है कि वह बिना किसी रुकावट के अपनी तालीम पूरी करे और अपने परिवार का नाम रोशन करे। लेकिन कई बार आर्थिक तंगी और पैसों की कमी इस सपने के आड़े आ जाती है। इसी मुश्किल को आसान करने और होनहार छात्रों के सपनों को नई उड़ान देने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार 'यूपी स्कॉलरशिप प्रोग्राम' (UP Scholarship Program) चलाती है। यह योजना उन लाखों छात्रों के लिए किसी संजीवनी से कम नहीं है, जो अपनी पढ़ाई का खर्च खुद उठाने में असमर्थ हैं।
इस योजना का फायदा जनरल (General), अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC), अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) और अल्पसंख्यक (Minority) समुदायों के छात्रों को मिलता है। चूंकि अब मार्च का महीना चल रहा है और स्कॉलरशिप ट्रांसफर का दूसरा चरण (Phase 2) बेहद करीब है, ऐसे में हर छात्र के मन में यही सवाल है कि उनका आवेदन पास हुआ या नहीं। आइए, इस पूरी प्रक्रिया, जरूरी तारीखों और स्टेटस चेक करने के तरीके को तफ्सील से समझते हैं।
आपके एप्लीकेशन स्टेटस का असल मतलब क्या है?
जब आप अपना स्टेटस चेक करते हैं, तो वहां कुछ खास शब्द लिखे नजर आते हैं। छात्रों के बीच इन्हें लेकर अक्सर कंफ्यूजन रहता है। आइए इन्हें आसान जुबान में डिकोड करते हैं:
पेंडिंग वेरिफिकेशन (Pending Verification): अगर आपके स्टेटस में यह लिखा आ रहा है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। इसका सीधा सा मतलब है कि संबंधित अधिकारी अभी आपके द्वारा दी गई जानकारी और दस्तावेजों की जांच कर रहे हैं। इस दौरान आप अपने फॉर्म में कोई बदलाव नहीं कर सकते। आपको बस वेरिफिकेशन की प्रक्रिया पूरी होने तक सब्र के साथ इंतजार करना होगा।
अप्रूव्ड या डिस्बर्स्ड (Approved / Disbursed): यह वो स्टेटस है जिसे हर छात्र देखना चाहता है! अगर आपकी स्क्रीन पर यह नजर आ रहा है, तो आपको बहुत-बहुत बधाई। इसका मतलब है कि आपके फॉर्म की सफलतापूर्वक जांच हो चुकी है और इसे स्वीकार कर लिया गया है। अब आप स्कॉलरशिप पाने के हकदार हैं और जल्द ही यह रकम सीधे आपके बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी।
रिजेक्टेड (Rejected): यह स्टेटस थोड़ी निराशा जरूर देता है। इसका मतलब है कि आपका स्कॉलरशिप का आवेदन नामंजूर कर दिया गया है। ऐसा आमतौर पर तब होता है जब फॉर्म में कोई गलत जानकारी भरी गई हो, कोई जरूरी दस्तावेज छूट गया हो, या फिर आप योजना की शर्तों पर खरे न उतरते हों। कई बार वेरिफिकेशन फेल होने पर भी ऐसा होता है। ऐसी स्थिति में आपको अपनी गलतियों को सुधार कर दोबारा आवेदन करना होता है।
यूपी स्कॉलरशिप 2025-26 की कुछ अहम तारीखें
स्कॉलरशिप की प्रक्रिया में वक्त का पाबंद होना बेहद जरूरी है। एक भी तारीख चूकने पर आप इस आर्थिक मदद से महरूम रह सकते हैं। नीचे दी गई टेबल में सभी महत्वपूर्ण तारीखों पर एक नजर डालें:
|स्कॉलरशिप का चरण (Event)
|महत्वपूर्ण तारीखें (Important Dates)
|ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और आवेदन
|10 जुलाई 2025 से 14 जनवरी 2026 तक
|आवेदन का फाइनल प्रिंटआउट निकालना
|12 जुलाई 2025 से 17 जनवरी 2026 तक
|संस्थान (College/School) में हार्ड कॉपी जमा करना
|21 जुलाई 2025 से 21 जनवरी 2026 तक
|एप्लीकेशन करेक्शन विंडो (सुधार का मौका)
|10 फरवरी से 13 फरवरी 2026 तक
|फेज 2 स्कॉलरशिप का पैसा ट्रांसफर
|18 मार्च 2026
किन दस्तावेजों (Documents) की पड़ेगी जरूरत?
यूपी स्कॉलरशिप का फॉर्म भरते वक्त या इसके रिन्यूअल (Renewal) के लिए आपके पास कुछ बेहद जरूरी कागज होने चाहिए। इनके बिना बात नहीं बनेगी:
छात्र का आधार कार्ड (Aadhaar Card)
उत्तर प्रदेश का निवास प्रमाण पत्र (Domicile Certificate)
आय प्रमाण पत्र (Income Certificate)
जाति प्रमाण पत्र (Caste Certificate - यदि लागू हो)
आधार से लिंक किया हुआ बैंक पासबुक (यह पैसा सीधे खाते में आने के लिए बेहद जरूरी है)
पिछले साल की मार्कशीट
मौजूदा सत्र की एडमिशन स्लिप या फीस रसीद
संस्थान से मिला बोनाफाइड सर्टिफिकेट (Bonafide Certificate)
पासपोर्ट साइज की एक साफ तस्वीर
(रिन्यूअल वाले छात्रों के लिए उनका पुराना रजिस्ट्रेशन नंबर)
चंद मिनटों में ऐसे चेक करें अपना यूपी स्कॉलरशिप स्टेटस
अगर आपने फॉर्म भर दिया है और अब अपने पैसों का इंतजार कर रहे हैं, तो अपना स्टेटस चेक करना बेहद आसान है। आप घर बैठे अपने मोबाइल या कंप्यूटर से ये काम कर सकते हैं:
1. सबसे पहले उत्तर प्रदेश स्कॉलरशिप की आधिकारिक वेबसाइट [suspicious link removed] पर जाएं।
2. वेबसाइट के होमपेज पर आपको 'Status' (स्टेटस) का एक विकल्प नजर आएगा, उस पर क्लिक करें।
3. अब आपके सामने जो नया पेज खुलेगा, उसमें अपना अकादमिक वर्ष (Academic Year) 2025-2026 चुनें।
4. इसके बाद अपना सही रजिस्ट्रेशन नंबर और अपनी जन्म तिथि (Date of Birth) दर्ज करें।
5. आखिर में 'Search' (सर्च) बटन पर क्लिक करें। ऐसा करते ही आपके स्कॉलरशिप का पूरा स्टेटस आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा।
एक और आसान तरीका (उमंग ऐप):
अगर वेबसाइट पर सर्वर डाउन है, तो आप भारत सरकार के UMANG (उमंग) मोबाइल ऐप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐप डाउनलोड करें, उसमें 'UP Scholarship' या 'PFMS' लिखकर सर्च करें और अपना रजिस्ट्रेशन डिटेल डालकर तुरंत अपना स्टेटस जान लें।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
परिचय एवं अनुभव
हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।
लेखन की सोच और मकसद
हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।
शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।
रुचियां और निजी झुकाव
काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
विशेषज्ञताएं
- शिक्षा, करियर और नौकरियों से जुड़ी खबरों पर विशेष रुचि और निरंतर लेखन
- नीट, जेईई और राज्यवार बोर्ड परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों, बदलावों और परिणामों पर गहन फोकस
- UPSC, UPPSC, MPPSC, BPSC, RPSC और JPSC जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी, पैटर्न और नीतिगत पहलुओं पर पैनी नजर
- अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और विदेश नीति से जुड़े विषयों का विश्लेषणात्मक लेखन
- राजनीति, चुनावी आंकड़ों और जमीनी मुद्दों पर सरल और तथ्यपरक एक्सप्लेनर तैयार करने का अनुभव