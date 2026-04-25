UP संस्कृत बोर्ड 10वीं रिजल्ट 2026 में प्रतापगढ़ के रजनीश और कन्नौज की सृष्टि ने गाड़े झंडे
up sanskrit board result 2026 toppers list: उत्तर प्रदेश माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद ने 10वीं और 12वीं का रिजल्ट जारी कर दिया है। कन्नौज की सृष्टि और प्रतापगढ़ के रजनीश ने प्रदेश में टॉप कर परचम लहराया है।
up sanskrit board result 2026 toppers list: उत्तर प्रदेश माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद की बोर्ड परीक्षाओं के नतीजों ने इस बार सफलता की नई इबारत लिखी है। शुक्रवार को घोषित हुए 10वीं और 12वीं के परीक्षा परिणामों में छोटे शहरों के बच्चों ने अपनी मेधा का लोहा मनवाया है। जहां 10वीं (प्रथमा) में कन्नौज की सृष्टि ने पूरे प्रदेश में पहला स्थान पाकर अपने जिले का नाम रोशन किया, वहीं 12वीं (उत्तर मध्यमा) में प्रतापगढ़ के रजनीश यादव ने प्रदेश की मेरिट लिस्ट में शीर्ष स्थान हासिल किया है।
इस बार के नतीजों की सबसे खास बात यह रही कि प्रतापगढ़ जिले के छात्रों ने टॉपर्स की सूची में अपनी धाक जमाई है। दोनों कक्षाओं के टॉप-4 पायदानों पर नजर डालें तो इनमें प्रतापगढ़ के 3-3 मेधावियों ने जगह बनाई है, जो जिले के लिए एक बड़ी उपलब्धि है।
10वीं में सृष्टि का कमाल, तो 12वीं में रजनीश की बादशाहत
कन्नौज के गुरसहायगंज स्थित राधा देवी आदर्श संस्कृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की छात्रा सृष्टि ने 94.43 प्रतिशत अंक हासिल कर यह साबित कर दिया कि लगन हो तो कोई भी लक्ष्य दूर नहीं है। वहीं, प्रतापगढ़ के जय गुरुदेव संस्कृत माध्यमिक विद्यालय की खुशबू सरोज ने 94.29 फीसदी अंकों के साथ दूसरा स्थान पाया। तीसरे स्थान पर भी प्रतापगढ़ का ही कब्जा रहा, जहां मुलायम सिंह यादव और प्रियंका सरोज ने 93.29 प्रतिशत अंक पाकर संयुक्त रूप से तीसरा स्थान साझा किया।
दूसरी ओर, 12वीं कक्षा के परिणामों में प्रतापगढ़ के 'श्री राम टहल संस्कृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय' ने नया रिकॉर्ड कायम किया है। इस स्कूल के छात्र रजनीश यादव ने 89.36 प्रतिशत अंकों के साथ प्रदेश टॉप किया, जबकि इसी स्कूल की वंशिका श्रीवास्तव 85.64 प्रतिशत अंकों के साथ दूसरे नंबर पर रहीं। एक ही स्कूल से प्रदेश के दो टॉपर्स निकलना चर्चा का विषय बना हुआ है।
यहां देखें टॉपर्स की लिस्ट
- रजनीश यादव - श्री राम टहल सं.उ.मा. वि. प्रतापगढ़, 89.36 फीसदी
- वंशिका श्रीवास्तव - श्री राम टहल सं.उ.मा.वि. प्रतापगढ़, 85.64 फीसदी
- काजल - जय गुरुदेव संस्कृत मा. वि. प्रतापगढ़, 85.43 फीसदी
- संस्कृति - श्री मद्दयानन्द कन्या गुरुकुल, अमरोहा, 85.43 फीसदी
- प्रिया यादव - श्रीराम टहल सं.उ.मा.वि. प्रतापगढ़, 85.00 फीसदी
- शैलजा यादव - श्रीराम टहल सं.उ.मा.वि. प्रतापगढ़, 84.93 फीसदी
- सैफ खान - श्रीराम टहल सं.उ.मा.वि. प्रतापगढ़, 84.86 फीसदी
- आदित्य पटेल - जय गुरुदेव सं.मा.वि. प्रतापगढ़, 84.50 फीसदी
- हिमांशी - श्रीमद द.क.गु. सं.मा.वि. अमरोहा, 84.43 फीसदी
- काम्या - श्रीमद द.क.गु. सं.मा.वि. अमरोहा, 84.29 फीसदी
छात्राओं ने फिर मारी बाजी
संस्कृत बोर्ड के अधिकारियों के मुताबिक, इस साल का पास प्रतिशत पिछले सालों के मुकाबले काफी बेहतर रहा है। खास तौर पर छात्राओं ने लड़कों के मुकाबले बेहतर प्रदर्शन कर अपनी शैक्षणिक क्षमता का प्रदर्शन किया है।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
परिचय एवं अनुभव
हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।
लेखन की सोच और मकसद
हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।
शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।
रुचियां और निजी झुकाव
काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
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