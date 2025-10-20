संस्कृत महाविद्यालयों में प्राचार्य, अध्यापक या प्रवक्ता भर्ती पर लगी रोक

Hindustan Hindi News
संक्षेप: सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय से संबद्ध और मान्यता प्राप्त प्रदेशभर के 403 अशासकीय सहायता प्राप्त संस्कृत महाविद्यालयों में प्राचार्य, अध्यापक या प्रवक्ता आदि की भर्ती पर रोक लगा दी गई है।

Mon, 20 Oct 2025 04:19 PMPankaj Vijay लाइव हिन्दुस्तान, मुख्य संवाददाता, प्रयागराज
सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय से संबद्ध और मान्यता प्राप्त प्रदेशभर के 403 अशासकीय सहायता प्राप्त संस्कृत महाविद्यालयों में प्राचार्य, अध्यापक या प्रवक्ता आदि की भर्ती पर रोक लगा दी गई है। संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलसचिव राकेश कुमार की ओर से दस अक्तूबर के आदेश में रिक्त पदों पर चल रही नियुक्ति प्रक्रिया को भी शासन के आदेश प्राप्त होने तक स्थगित कर दी गई है। जिन संस्कृत महाविद्यालयों को विषय-विशेषज्ञ प्रदान कर दिया गया है, उन्हीं की नियुक्ति पूरी की जाएगी।

इन महाविद्यालयों में विज्ञापन और नियुक्ति प्रक्रिया में एकरूपता एवं पारदर्शिता लाने के संबंध में माध्यमिक शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक सितंबर को हुई बैठक में निर्देश दिए गए थे। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय को निर्देशित किया गया था कि नियुक्ति से पहले सम्पूर्णानन्द संस्कृत विवि वाराणसी से स्वीकृत जनशक्ति/पदों/ रिक्त पदों की सूची तथा छात्र-शिक्षक अनुपात आदि का विधिवत मिलान कर लिया जाए।

मिलान और सत्यापन के बाद नियुक्ति की कार्यवाही संबंधी प्रावधान प्रक्रिया में सरलता एवं पारदर्शिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से पुनरीक्षण के लिए प्रस्ताव तथा भर्ती में एकरूपता के उद्देश्य से विज्ञापन आदि का मानक प्रारूप भी निर्धारित कर माध्यमिक शिक्षा निदेशालय के अफसरों को शासन को तत्काल भेजने के निर्देश दिए गए हैं।

