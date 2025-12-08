UP सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम 2026-27 के एडमिट कार्ड जारी, हॉल टिकट ऐसे करें डाउनलोड

संक्षेप: UP Sainik School Admit Card out : यूपी सैनिक स्कूल की प्रवेश परीक्षा 28 दिसंबर को होगी। एडमिट कार्ड जारी हो चुके हैं, इसलिए छात्र समय रहते डाउनलोड कर अपनी जानकारी जांच लें, ताकि परीक्षा के दिन किसी तरह की परेशानी न आए।

UP Sainik School Admit Card out : यूपी के हजारों छात्रों का इंतजार आखिरकार खत्म हो गया है। यूपी सैनिक स्कूल ने 2026-27 सत्र की प्रवेश परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। अगर आप इस परीक्षा में शामिल होने जा रहे हैं, तो अब तुरंत अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लें, क्योंकि यही आपका एग्ज़ाम हॉल टिकेट भी है। 28 दिसंबर को पूरे उत्तर प्रदेश में होने वाली यह परीक्षा हर साल की तरह इस बार भी कड़ी प्रतिस्पर्धा लेकर आ रही है।

UP Sainik School Admit Card out : प्रवेश परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी यूपी सैनिक स्कूल ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर एंट्रेंस एग्ज़ाम 2026-27 के एडमिट कार्ड उपलब्ध करा दिए हैं। अभ्यर्थी upsainikschool.org पर जाकर आसानी से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। यह परीक्षा OMR शीट आधारित होगी और इसमें सिर्फ एक प्रश्न पत्र शामिल रहेगा। कुल अंक 200 मार्क्स के निर्धारित किए गए हैं। परीक्षा की अवधि 2 घंटे 30 मिनट रखी गई है। इसके अलावा परीक्षा का मोड ऑफलाइन रखा गया है।

परीक्षा से पहले छात्रों को अपने एडमिट कार्ड में दर्ज नाम, जन्मतिथि, परीक्षा केंद्र और अन्य जानकारी ज़रूर चेक करने की सलाह दी गई है। किसी भी त्रुटि की स्थिति में अब सुधार नहीं होगा, क्योंकि सुधार विंडो पहले ही बंद की जा चुकी है। हालांकि, गंभीर गलती मिलने पर तुरंत हेल्पलाइन से संपर्क किया जा सकता है ताकि परीक्षा में किसी तरह की दिक्कत न आए।

UP Sainik School Admit Card out : ऐसे डाउनलोड करें अपना एडमिट कार्ड एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की प्रक्रिया बेहद आसान है।