यूपी सैनिक स्कूल में दाखिले का सुनहरा मौका! कक्षा 6 और 9 के लिए करें तुरंत ऑनलाइन अप्लाई
यूपी सैनिक स्कूल सोसाइटी ने सत्र 2027-28 के लिए कक्षा 6 और 9 में एडमिशन प्रक्रिया शुरू कर दी है। बिना लेट फीस 25 अक्टूबर तक ऑनलाइन आवेदन करें। परीक्षा 20 दिसंबर 2026 को आयोजित होगी।
अगर आपका सपना भारतीय सशस्त्र बलों में अधिकारी बनकर देश की सेवा करने का है, तो आपके लिए एक बेहतरीन अवसर सामने आया है। उत्तर प्रदेश सैनिक स्कूल सोसाइटी ने राज्य के प्रतिष्ठित सैनिक स्कूलों—कैप्टन मनोज कुमार पांडेय यूपी सैनिक स्कूल, लखनऊ और सैनिक स्कूल, गोरखपुर—में सत्र 2027-28 के लिए एडमिशन प्रक्रिया का औपचारिक ऐलान कर दिया है। इन स्कूलों में कक्षा 6 और कक्षा 9 में दाखिले के लिए ऑनलाइन आवेदन पोर्टल खोल दिया गया है। जो छात्र-छात्राएं अनुशासन, उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा और सैन्य प्रशिक्षण के इस माहौल का हिस्सा बनना चाहते हैं, वे आधिकारिक वेबसाइट upsainikschool.org पर जाकर ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। बिना किसी लेट फीस के आवेदन करने की अंतिम तिथि 25 अक्टूबर 2026 (शाम 5:00 बजे तक) तय की गई है।
कौन कर सकता है आवेदन? पात्रता एवं आयु सीमा
यूपी सैनिक स्कूल में एडमिशन पाने के लिए छात्र और उसके पिता का उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना अनिवार्य है।
कक्षा 6 के लिए: अभ्यर्थी का किसी मान्यता प्राप्त स्कूल से कक्षा 5वीं पास होना या 5वीं में पढ़ाई कर रहे होना अनिवार्य है। छात्र का जन्म 2 जुलाई 2015 से 1 जनवरी 2018 के बीच हुआ होना चाहिए।
कक्षा 9 के लिए: अभ्यर्थी कक्षा 8वीं उत्तीर्ण होना चाहिए या उसमें पढ़ रहा हो। इसके लिए जन्म तिथि 2 जुलाई 2012 से 1 जनवरी 2015 के मध्य होनी चाहिए।
आवेदन शुल्क और महत्वपूर्ण तिथियां
सामान्य, ओबीसी, एससी और एसटी सभी श्रेणियों के लिए सामान्य रजिस्ट्रेशन शुल्क 1,000 रुपये निर्धारित किया गया है। बिना लेट फीस आवेदन की अंतिम तारीख 25 अक्टूबर 2026 (शाम 5:00 बजे तक) तय की गई है। लेट फीस के साथ आवेदन 25 अक्टूबर की तारीख चूकने पर छात्र 2,000 रुपये की लेट फीस के साथ 31 अक्टूबर 2026 तक फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। भरे गए फॉर्म में किसी गलती को सुधारने के लिए 3 नवंबर से 5 नवंबर 2026 तक सुधार का मौका दिया जाएगा। लिखित प्रवेश परीक्षा संभावित रूप से 20 दिसंबर 2026 (रविवार) को आयोजित की जाएगी।
प्रक्रिया और परीक्षा का फॉर्मेट
सैनिक स्कूल में दाखिला OMR आधारित लिखित परीक्षा के माध्यम से होगा। इसमें गणित, रीजनिंग, अंग्रेजी और सामान्य ज्ञान से जुड़े बहुविकल्पीय (MCQ) सवाल पूछे जाएंगे। लिखित परीक्षा में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। परीक्षा में सफल रहने वाले मेरिट धारक छात्रों को इंटरव्यू और मेडिकल परीक्षण के बाद एडमिशन दिया जाएगा। इच्छुक अभिभावक व छात्र अंतिम समय के सर्वर लोड से बचने के लिए समय से आधिकारिक पोर्टल upsainikschool.org पर जाकर रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी कर लें।
लेखक के बारे मेंPrachi
शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।
अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।
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रुचियां
इतिहास की समझ और पत्रकारिता के जुनून के साथ, प्राची को खाली समय में उपन्यास पढ़ना और विश्व सिनेमा देखना पसंद है, जो उनके लेखन में एक नया दृष्टिकोण जोड़ता है।
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