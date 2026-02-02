Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsकरियर न्यूज़UP RTE Admission 2026-27: Online Registration Begins Today for Free Seats in Private Schools, Check Eligibility
UP RTE Admission 2026: प्राइवेट स्कूलों में मुफ्त पढ़ाई का सुनहरा मौका, आज से शुरू हुए ऑनलाइन आवेदन

UP RTE Admission 2026: प्राइवेट स्कूलों में मुफ्त पढ़ाई का सुनहरा मौका, आज से शुरू हुए ऑनलाइन आवेदन

संक्षेप:

UP RTE Admission 2026: उत्तर प्रदेश के आर्थिक रूप से कमजोर और वंचित वर्ग के परिवारों के लिए प्राइवेट स्कूलों की 25% आरक्षित सीटों पर फ्री एडमिशन की प्रक्रिया आज, 2 फरवरी 2026 से आधिकारिक तौर पर शुरू हो गई है।

Feb 02, 2026 04:45 pm ISTPrachi लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

UP RTE Admission 2026-27: उत्तर प्रदेश के आर्थिक रूप से कमजोर और वंचित वर्ग के परिवारों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। शिक्षा का अधिकार (RTE) अधिनियम के तहत शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए प्राइवेट स्कूलों की 25% आरक्षित सीटों पर फ्री एडमिशन की प्रक्रिया आज, 2 फरवरी 2026 से आधिकारिक तौर पर शुरू हो गई है। राज्य सरकार ने इस साल प्रवेश प्रक्रिया को चार चरणों में विभाजित किया है, ताकि अधिक से अधिक पात्र बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का लाभ मिल सके।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

क्या है RTE प्रवेश प्रक्रिया?

आरटीई (शिक्षा का अधिकार) के तहत, प्राइवेट स्कूलों को अपनी कुल सीटों का 25% हिस्सा उन बच्चों के लिए आरक्षित रखना होता है, जिनके परिवार की वार्षिक आय बहुत कम है या जो सामाजिक रूप से पिछड़े वर्ग से आते हैं। इन बच्चों की पढ़ाई का पूरा खर्च सरकार द्वारा वहन किया जाता है।

महत्वपूर्ण तिथियां (प्रथम चरण)

अगर आप अपने बच्चे का दाखिला पहले चरण में कराना चाहते हैं, तो इन तारीखों को नोट कर लें।

ऑनलाइन आवेदन की शुरुआत: 2 फरवरी 2026

आवेदन की अंतिम तिथि: 25 फरवरी 2026

दस्तावेजों का सत्यापन: 26 फरवरी से 1 मार्च 2026 तक।

लॉटरी निकालने की तिथि: 3 मार्च 2026।

स्कूल में दाखिला: 8 मार्च 2026 तक छात्रों को आवंटित स्कूलों में प्रवेश लेना होगा।

जरूरी पात्रता और डॉक्यूमेंट

आवेदन करने के लिए बच्चे की आयु 3 से 7 वर्ष के बीच होनी चाहिए (नर्सरी से कक्षा 1 तक के लिए)। आवेदन के लिए इन डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होगी।

बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र।

परिवार का आय प्रमाण पत्र (निर्धारित सीमा के भीतर)।

निवास प्रमाण पत्र (राशन कार्ड, आधार कार्ड या वोटर आईडी)।

बच्चे की नवीनतम पासपोर्ट साइज फोटो।

जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)।

कैसे करें आवेदन?

अभिभावक घर बैठे या पास के जन सुविधा केंद्र (CSC) के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं-

  1. सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट rte25.upsdc.gov.in पर जाएं।

2. 'Online Application/Student Registration' लिंक पर क्लिक करें।

3. बच्चे का विवरण और पते की जानकारी भरें।

4. पसंदीदा स्कूलों की लिस्ट का चयन करें (अभिभावक अपने वार्ड के स्कूलों को प्राथमिकता दें)।

5. डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद फॉर्म सबमिट करें और प्रिंटआउट भविष्य के लिए सुरक्षित रखें।

शिक्षा विभाग की तैयारी

उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा विभाग ने सभी जिला विद्यालय निरीक्षकों (DIOS) और बीएसए (BSA) को निर्देश दिया है कि वे पोर्टल की निगरानी करें और आवेदनों के वेरिफिकेशन में देरी न होने दें। ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता बढ़ाने के लिए विशेष अभियान भी चलाए जा रहे हैं।

Prachi

लेखक के बारे में

Prachi
प्राची लाइव हिन्दुस्तान में ट्रेनी कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। यहां वे करियर से जुड़ी खबरें लिखती हैं। प्राची दिल्ली की रहने वाली हैं और उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उन्होंने अपना करियर नन्ही खबर से शुरू किया था। इसके बाद उन्होंने सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड और कुटुंब में कंटेंट लेखक के रूप में काम किया। वे 2024 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ी। प्राची को उपन्यास पढ़ना और फिल्में देखना बहुत पसंद है। और पढ़ें
RTE School Up School अन्य..
लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़ अपडेट हिंदी में हिंदुस्तान पर, Hindi News, क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।