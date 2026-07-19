10वीं, 12वीं, ITI, ग्रेजुएट... सभी के लिए शानदार मौका, यूपी के इन जिलों में लग रहा रोजगार मेला
यूपी रोजगार मेला 2026 के जरिए उत्तर प्रदेश के कई जिलों में बंपर भर्तियां निकली हैं। हमीरपुर, भदोही, महाराजगंज और लखनऊ में लगने वाले मेलों की पूरी जानकारी यहां पढ़ें।
UP Rojgar Mela 2026: नौकरी की तलाश में दिन-रात एक कर रहे उत्तर प्रदेश के नौजवानों के लिए एक बेहद ही शानदार खबर सामने आई है। हम अच्छी तरह समझते हैं कि आज के दौर में एक सही और मनपसंद नौकरी ढूंढना कितना मुश्किल काम हो गया है। कई बार जगह-जगह धक्के खाने और ढेरों इंटरव्यू देने के बावजूद हाथ में सिर्फ निराशा ही आती है। लेकिन अब आपको और ज्यादा परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। उत्तर प्रदेश रोजगार कार्यालय ने 'यूपी रोजगार मेला 2026' के तहत राज्य के कई जिलों में बंपर भर्तियों का ऐलान कर दिया है।
यह खास मेला रोजगार संगम (सेवायोजन पोर्टल) के जरिए लगाया जा रहा है। सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें हर वर्ग और हर तरह की योग्यता वाले युवाओं के लिए कुछ न कुछ जरूर है। तो अगर आप भी एक बेहतरीन करियर की शुरुआत करना चाहते हैं और प्राइवेट या संविदा की नौकरी पाना चाहते हैं, तो अपनी कमर कस लीजिए। जुलाई के महीने में अब तक कई जगहों पर रोजगार मेले सफलतापूर्वक संपन्न हो चुके हैं। जिन युवाओं से वे मौके किसी वजह से छूट गए हैं, उन्हें मायूस होने की कोई जरूरत नहीं है। अभी यूपी के कई अहम जिलों में यह रोजगार मेला लगने वाला है। आइए एक नजर डालते हैं आने वाले दिनों में लगने वाले इन खास मेलों की लिस्ट पर…
- हमीरपुर (20 जुलाई 2026): जिला सेवायोजन कार्यालय हमीरपुर में 20 जुलाई को यह शानदार मेला लगेगा। यहां कुल 50 पदों पर भर्तियां होनी हैं। अगर आप हमीरपुर या इसके आस-पास के इलाके में रहते हैं, तो यह मौका हाथ से न जाने दें।
- लखनऊ (21 जुलाई 2026): राजधानी लखनऊ के युवाओं के लिए भी एक बड़ी खुशखबरी है। 21 जुलाई को गवर्नमेंट आईटीआई अलीगंज, लखनऊ में रोजगार मेला आयोजित किया जा रहा है, जिसमें 220 पदों पर सीधी नौकरी दी जाएगी।
- महाराजगंज (21 जुलाई 2026): इसी दिन यानी 21 जुलाई को जिला रोजगार कार्यालय महाराजगंज में भी मेला लगेगा। यहां कुल 200 खाली पदों के लिए योग्य और मेहनती उम्मीदवारों की तलाश की जाएगी।
- भदोही (21 और 28 जुलाई 2026): संत रविदास नगर यानी भदोही वालों के लिए तो मौकों की पूरी भरमार है। डी.जे.डी. प्राइवेट आईटीआई ज्ञानपुर में 21 जुलाई को 160 पदों पर और फिर उसके एक हफ्ते बाद 28 जुलाई को 310 पदों पर बंपर भर्तियां की जाएंगी।
कौन कर सकता है अप्लाई और क्या है योग्यता?
अगर आपके मन में यह सवाल उठ रहा है कि क्या आप इन नौकरियों के लिए वाकई योग्य हैं? तो इसका सीधा सा जवाब है—हां! इस रोजगार मेले की सबसे बड़ी खासियत ही यही है कि इसमें हाई स्कूल (10वीं) या इंटरमीडिएट (12वीं) पास युवाओं से लेकर अग्निवीर, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, इंजीनियरिंग, डिप्लोमा होल्डर, एमबीए पास और आईटीआई करने वालों तक को मौका दिया जा रहा है। पदों के हिसाब से आपसे अनुभव और योग्यता मांगी गई है, लेकिन फ्रेशर्स के लिए भी ढेरों विकल्प मौजूद हैं। उम्र की बात करें तो उम्मीदवार की उम्र कम से कम 18 साल होनी चाहिए, जबकि अधिकतम उम्र पद के हिसाब से अलग-अलग तय की गई है।
आवेदन की फीस कितनी लगेगी?
अक्सर नौकरी का फॉर्म भरते समय युवाओं को भारी-भरकम फीस की टेंशन सताती है। लेकिन इस मेले में हिस्सा लेने के लिए आपको अपनी जेब से एक भी पैसा खर्च नहीं करना है। चाहे आप जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हों, या फिर एससी, एसटी, महिला या दिव्यांग उम्मीदवार हों, सभी के लिए आवेदन बिल्कुल मुफ्त रखा गया है।
अप्लाई करने का आसान और पूरा प्रोसेस क्या है?
इस रोजगार मेले में शामिल होने के लिए आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगा। घर बैठे अपने मोबाइल या लैपटॉप से आप बेहद आसानी से यह काम कर सकते हैं -
- सबसे पहले उत्तर प्रदेश सेवायोजन विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट sewayojan.up.nic.in पर जाएं।
- वहां होमपेज पर आपको "UP Rojgar Mela 2026 Apply Online" का लिंक साफ-साफ दिखेगा, उस पर क्लिक करें।
- अब अपनी चालू ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर डालकर अपना रजिस्ट्रेशन पूरा करें।
- इसके बाद अपने रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड की मदद से पोर्टल में लॉगिन करें।
- एप्लीकेशन फॉर्म में अपनी सभी जरूरी जानकारी जैसे कि नाम, पता, पढ़ाई-लिखाई और कैटेगरी सही-सही भर लें।
- अपनी एक साफ फोटो, सिग्नेचर और मांगे गए जरूरी कागजात स्कैन करके अपलोड करें।
- सब कुछ ध्यान से चेक करने के बाद फॉर्म सबमिट कर दें और कन्फर्मेशन पेज का प्रिंट आउट निकालकर अपने पास सुरक्षित रख लें।
ये बात ध्यान में रखना जरूरी है कि ये यह भर्तियां मुख्य रूप से संविदा और प्राइवेट सेक्टर की नौकरियों के लिए निकाली गई हैं। हमारी सलाह है कि मेले में जाने से पहले और फॉर्म भरने से पहले एक बार ऑफिशियल नोटिफिकेशन को पूरा और ध्यान से जरूर पढ़ लें, ताकि आपको बाद में किसी भी तरह की कोई परेशानी न हो।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
परिचय एवं अनुभव
हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।
लेखन की सोच और मकसद
हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।
शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।
रुचियां और निजी झुकाव
काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
विशेषज्ञताएं
- शिक्षा, करियर और नौकरियों से जुड़ी खबरों पर विशेष रुचि और निरंतर लेखन
- नीट, जेईई और राज्यवार बोर्ड परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों, बदलावों और परिणामों पर गहन फोकस
- UPSC, UPPSC, MPPSC, BPSC, RPSC और JPSC जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी, पैटर्न और नीतिगत पहलुओं पर पैनी नजर
- अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और विदेश नीति से जुड़े विषयों का विश्लेषणात्मक लेखन
- राजनीति, चुनावी आंकड़ों और जमीनी मुद्दों पर सरल और तथ्यपरक एक्सप्लेनर तैयार करने का अनुभव