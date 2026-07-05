UP Rojgar Mela 2026: बिना परीक्षा, बिना फीस नौकरी का मौका; 10वीं पास से ग्रेजुएट तक कर सकते हैं आवेदन
UP Rojgar Mela 2026 का नोटिफिकेशन आ गया है। एलिजिबल कैंडिडेट उत्तर प्रदेश में अलग-अलग नौकरियों के लिए सेवायोजन पोर्टल पर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं।
आज के दौर में एक अच्छी नौकरी पाना किसी चुनौती से कम नहीं है। युवा अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद दर-दर भटकते हैं, लेकिन फिर भी मनचाही नौकरी नहीं मिल पाती। अगर आप भी उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और नौकरी की तलाश में हैं, तो आपके लिए एक बेहद ही शानदार और सुकून देने वाली खबर है। उत्तर प्रदेश रोजगार कार्यालय ने यूपी रोजगार मेला 2026 का बंपर नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। यह भर्ती अभियान रोजगार संगम के जरिए चलाया जा रहा है, जिसमें प्रदेश के अलग-अलग जिलों में ढेरों पदों पर भर्तियां की जाएंगी। सबसे अच्छी बात यह है कि इसके लिए आपको कोई आवेदन शुल्क भी नहीं देना होगा। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस रोजगार मेले के बारे में तफसील से जानते हैं।
क्या है यूपी रोजगार मेला 2026?
उत्तर प्रदेश सरकार राज्य के युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए समय-समय पर रोजगार मेलों का आयोजन करती रहती है। इस बार भी सेवायोजन विभाग की तरफ से राज्य के तमाम जिलों में इन मेलों का आयोजन किया जा रहा है। इन मेलों में कई नामी प्राइवेट कंपनियां शिरकत करेंगी और योग्य उम्मीदवारों का चुनाव सीधे इंटरव्यू के जरिए करेंगी। आपको बता दें कि यह पूरी तरह से एक संविदा या प्राइवेट जॉब का हिस्सा है। हालांकि, जो युवा अपने करियर की शुरुआत करना चाहते हैं या अनुभव हासिल करना चाहते हैं, उनके लिए यह एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म साबित हो सकता है।
कौन कर सकता है आवेदन?
इस रोजगार मेले की सबसे खास बात यह है कि इसमें हर किसी के लिए कुछ न कुछ मौका जरूर है। अगर आपने सिर्फ हाई स्कूल (10वीं) या इंटरमीडिएट (12वीं) पास किया है, तो भी आप इस मेले में हिस्सा लेने के हकदार हैं। इसके अलावा, जिन युवाओं के पास ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, इंजीनियरिंग, डिप्लोमा, एमबीए या आईटीआई की डिग्री है, वे भी अपनी योग्यता के हिसाब से बेहतरीन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। अग्निवीर योजना से जुड़े युवा भी इस मेले का लाभ उठा सकते हैं। उम्र की बात करें तो, उम्मीदवार की कम से कम उम्र 18 साल होनी चाहिए। अधिकतम उम्र सीमा अलग-अलग पदों और कंपनियों की मांग के हिसाब से तय की गई है। सटीक जानकारी के लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन देखना बेहतर होगा।
आवेदन फीस है एकदम फ्री
अक्सर युवा इस वजह से सरकारी या प्राइवेट फॉर्म भरने से कतराते हैं क्योंकि उनकी फीस काफी ज्यादा होती है। लेकिन यूपी रोजगार मेला 2026 की सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें आवेदन करना बिल्कुल मुफ्त है। जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस से लेकर एससी, एसटी, दिव्यांग और महिला उम्मीदवारों तक, किसी को भी फॉर्म भरने के लिए एक भी रुपया नहीं देना है।
आवेदन कैसे करें?
अगर आप इस रोजगार मेले में शामिल होकर अपनी किस्मत आजमाना चाहते हैं, तो आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन की प्रक्रिया बहुत ही सीधी और आसान रखी गई है:
1. सबसे पहले यूपी रोजगार मेला की आधिकारिक वेबसाइट sewayojan.up.nic.in पर जाएं।
2. वहां होमपेज पर आपको "UP Rojgar Mela 2026 Apply Online" का लिंक दिखाई देगा, उस पर क्लिक करें।
3. इसके बाद अपनी एक वैध ईमेल आईडी और चालू मोबाइल नंबर का इस्तेमाल करके अपना रजिस्ट्रेशन पूरा करें।
4. रजिस्ट्रेशन होने के बाद, आपको जो आईडी और पासवर्ड मिलेगा, उसकी मदद से पोर्टल पर लॉगिन करें।
5. अब आपके सामने जो एप्लीकेशन फॉर्म खुलेगा, उसमें अपनी पर्सनल जानकारी, पढ़ाई-लिखाई का पूरा ब्योरा और अपनी कैटेगरी (जाति) सही-सही भरें।
6. अपनी एक साफ पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर और मांगे गए सभी जरूरी डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करके अपलोड कर दें।
7. आखिर में फॉर्म को अच्छी तरह चेक करके सबमिट कर दें और कंफर्मेशन पेज का प्रिंट आउट निकालकर अपने पास सुरक्षित रख लें।
किन-किन जिलों में और कब लगेगा रोजगार मेला?
जून और जुलाई 2026 के महीने में यूपी के कई जिलों में लगातार रोजगार मेले लगाए जा रहे हैं। भदोही, मुजफ्फरनगर, आगरा, बिजनौर, प्रयागराज (इलाहाबाद), वाराणसी, शामली, जौनपुर, अयोध्या, झांसी, एटा, फिरोजाबाद, उन्नाव, ललितपुर, मऊ, देवरिया, लखनऊ, रामपुर, महोबा, जालौन, शाहजहांपुर, प्रतापगढ़, कानपुर नगर और बुलंदशहर जैसे कई अन्य जिलों में अलग-अलग तारीखों पर इन मेलों का आयोजन होना है।
- आगरा: 20 जून 2026 को क्षेत्रीय सेवायोजन कार्यालय, एम.जी. रोड में एक खास 'पिंक रोजगार मेला' लगेगा, जो केवल महिला अभ्यर्थियों के लिए है। इसमें बंपर 18,770 पद हैं।
- मुजफ्फरनगर: यहां 9-10 जुलाई, 13-14 जुलाई और 16-17 जुलाई को अलग-अलग विकास खंड कार्यालयों (बघरा, बुढाना, सदर कूकडा) में मेले आयोजित होंगे, जिनमें हर जगह औसतन 500 से 1000 पदों पर भर्ती होगी।
- भदोही (संत रविदास नगर): भदोही में डी.जे.डी प्राइवेट आईटीआई, ज्ञानपुर कैंपस में 7 जुलाई (1550 पद), 14 जुलाई, 21 जुलाई और 28 जुलाई को मेलों का आयोजन किया जाएगा।
- प्रयागराज: राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान नैनी में 19 जून को एक वृहद रोजगार मेला लगेगा जिसमें 3478 पद हैं। वहीं 7 जुलाई को भी यहां मेला आयोजित होगा।
- लखनऊ: राजकीय आईटीआई, अलीगंज में 23 जून को रोजगार मेला लगेगा।
रोजगार मेले में जाते वक्त रखें इन बातों का ध्यान
जब आप रोजगार मेले में जाएं, तो अपनी पूरी तैयारी के साथ जाएं। अपना बायोडाटा बिल्कुल साफ-सुथरा और अपडेटेड रखें। वहां कई कंपनियां होती हैं, इसलिए बायोडाटा की 5-6 कॉपी अपने साथ जरूर रखें ताकि आप एक से ज्यादा जगह इंटरव्यू दे सकें। अपने सभी जरूरी सर्टिफिकेट (10वीं, 12वीं, ग्रेजुएशन आदि), आधार कार्ड, और फोटो की मूल कॉपी के साथ-साथ उनका एक फोटोकॉपी सेट भी ले जाना न भूलें।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
परिचय एवं अनुभव
हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।
लेखन की सोच और मकसद
हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।
शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।
रुचियां और निजी झुकाव
काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
विशेषज्ञताएं
- शिक्षा, करियर और नौकरियों से जुड़ी खबरों पर विशेष रुचि और निरंतर लेखन
- नीट, जेईई और राज्यवार बोर्ड परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों, बदलावों और परिणामों पर गहन फोकस
- UPSC, UPPSC, MPPSC, BPSC, RPSC और JPSC जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी, पैटर्न और नीतिगत पहलुओं पर पैनी नजर
- अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और विदेश नीति से जुड़े विषयों का विश्लेषणात्मक लेखन
- राजनीति, चुनावी आंकड़ों और जमीनी मुद्दों पर सरल और तथ्यपरक एक्सप्लेनर तैयार करने का अनुभव