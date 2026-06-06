UP Rojgar Mela 2026 : कस लीजिए कमर! यूपी में किन शहरों में लगेगा जून का रोजगार मेला, यहां देखें पूरी लिस्ट
UP Rojgar Mela 2026 : उत्तर प्रदेश में नौकरी की तलाश कर रहे नौजवानों के लिए बड़ी खुशखबरी है। यूपी रोजगार मेला 2026 के जरिए कई जिलों में बंपर भर्तियां निकली हैं।
UP Rojgar Mela 2026 : आजकल हर नौजवान का बस एक ही सपना होता है कि पढ़ाई-लिखाई पूरी करने के बाद उसके हाथ में एक अच्छी और पक्की नौकरी हो। खासकर उत्तर प्रदेश जैसे बड़े सूबे में जहां युवाओं की तादाद बहुत ज्यादा है, वहां सही वक्त पर रोजगार मिलना किसी बड़ी कामयाबी से कम नहीं है। अगर आप भी यूपी के रहने वाले हैं और काफी वक्त से नौकरी की तलाश में भटक रहे हैं, तो अब आपके लिए एक बेहद सुकून देने वाली खबर सामने आई है। उत्तर प्रदेश रोजगार कार्यालय ने 'रोजगार संगम' के जरिए यूपी के अलग-अलग जिलों में 'यूपी रोजगार मेला 2026' का शानदार ऐलान किया है। इस मेले के तहत हजारों की तादाद में खाली पदों पर भर्तियां की जानी हैं। सबसे अच्छी बात तो यह है कि इसके लिए आपको किसी दफ्तर के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे, बल्कि आप घर बैठे ही सेवायोजन पोर्टल (Sewayojan Portal) के जरिए आराम से अपना ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं।
फॉर्म भरने के लिए नहीं देनी होगी कोई भी फीस
अक्सर जब भी कोई भर्ती निकलती है, तो सबसे पहले दिमाग में फॉर्म की फीस का ही ख्याल आता है। लेकिन इस रोजगार मेले की सबसे खास बात यही है कि इसमें आवेदन करना बिल्कुल मुफ्त है। चाहे आप जनरल कैटेगरी से आते हों, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी या फिर आप एक महिला उम्मीदवार हों किसी को भी एक रुपया फीस नहीं देनी है।
उम्र की बात करें तो इस मेले में हिस्सा लेने के लिए आपकी उम्र कम से कम 18 साल होनी चाहिए। अधिकतम उम्र का फैसला इस बात पर तय होगा कि आप किस पोस्ट और कंपनी के लिए अप्लाई कर रहे हैं। नियमों के मुताबिक उम्र में छूट का भी प्रावधान रखा गया है, जिसकी पूरी जानकारी आप आधिकारिक नोटिफिकेशन में पढ़ सकते हैं।
कौन कर सकता है अप्लाई?
अगर आप सोच रहे हैं कि आपकी पढ़ाई के हिसाब से आपको नौकरी मिलेगी या नहीं, तो परेशान न हों। इस मेले में 10वीं पास से लेकर उच्च शिक्षा हासिल कर चुके युवाओं के लिए मौके हैं। अगर आपने हाई स्कूल (10वीं) या इंटरमीडिएट (12वीं) पास किया है, या फिर आप अग्निवीर रह चुके हैं, तो भी आप इसमें शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, इंजीनियरिंग, डिप्लोमा, एमबीए या फिर आईटीआई कर चुके नौजवान भी अपनी किस्मत आजमा सकते हैं।
यह ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि इस मेले के जरिए मिलने वाली नौकरियां प्राइवेट या फिर कॉन्ट्रैक्ट (संविदा) के आधार पर होंगी। यह सरकारी नौकरी नहीं है, लेकिन एक बेहतरीन करियर की शुरुआत करने के लिए यह एक बहुत ही शानदार सीढ़ी साबित हो सकती है।
कैसे करें यूपी रोजगार मेला 2026 के लिए ऑनलाइन अप्लाई?
आवेदन करने का तरीका बहुत ही सीधा और आसान है। बस आपको इन कुछ स्टेप्स को फॉलो करना होगा:
- सबसे पहले अपने मोबाइल या कंप्यूटर पर उत्तर प्रदेश रोजगार मेले की आधिकारिक वेबसाइट sewayojan.up.nic.in को खोलें।
- होमपेज पर ही आपको “यूपी रोजगार मेला 2026 ऑनलाइन आवेदन करें” का एक लिंक नजर आएगा, उस पर क्लिक करें।
- अब आपको अपनी चालू ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर का इस्तेमाल करते हुए खुद को रजिस्टर करना होगा।
- रजिस्ट्रेशन पूरा होने के बाद, आपको एक आईडी और पासवर्ड मिलेगा। इसी से आपको पोर्टल पर लॉगिन करना है।
- लॉगिन करने के बाद आवेदन फॉर्म में अपनी निजी जानकारी, पढ़ाई-लिखाई का पूरा ब्यौरा और अपनी कैटेगरी सही-सही भरें।
- अब मांगे गए सभी जरूरी दस्तावेज जैसे आपकी हाल ही की फोटो, दस्तखत और मार्कशीट आदि को स्कैन करके अपलोड कर दें।
- आखिर में एक बार पूरा फॉर्म चेक कर लें और उसे सबमिट कर दें। भविष्य की जरूरत के लिए इसके कन्फर्मेशन पेज का प्रिंट आउट जरूर निकालकर अपने पास रख लें।
कब और कहां लगेगा रोजगार मेला?
यूपी के कई जिलों में इन मेलों का आयोजन किया जा रहा है। आप अपनी सहूलियत और जिले के हिसाब से इसमें हिस्सा ले सकते हैं। आइए एक नजर डालते हैं कुछ खास जिलों की तारीखों और पदों पर -
अयोध्या: क्षेत्रीय सेवायोजन कार्यालय, लालबाग परिसर में 12 जून 2026 को मेला लगेगा जहां 500 पद खाली हैं। वहीं 8 जून को भी यहीं एक और मेला है जिसमें 1205 पदों पर भर्ती होगी।
बहराइच: विकास खंड परिसर रिसिया एवं शिवपुर में 11 और 12 जून 2026 को मेला है (155 पद)। इसके अलावा जरवल और फखरपुर में 9 और 10 जून 2026 को (160 पद) और कैसरगंज व विशेश्वरगंज में भी मेला लगेगा जिसकी तारीख जल्द आएगी (161 पद)।
बागपत: उच्च शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग बागपत में 11 जून 2026 को बंपर 1169 पदों के लिए मेला लगेगा।
कानपुर देहात: मंगलम प्राइवेट आईटीआई, मति मुरीदपुर में 11 जून 2026 को 565 पदों के लिए रोजगार मेला सजेगा।
मुरादाबाद: एचबी क्लाइड ईडन गार्डन, एलसीडी रोड के पास 10 जून 2026 को 150 पदों पर भर्ती होगी।
भदोही (संत रविदास नगर): डीजे डी प्राइवेट आईटीआई कैंपस इसंघपुर ज्ञानपुर में 9 जून 2026 को 1428 पदों पर और राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान ज्ञानपुर में 5 जून 2026 को 640 पदों पर भर्ती मेला लगेगा।
महोबा: जिला रोजगार कार्यालय महोबा में 8 जून 2026 को 100 पदों पर नौकरी का मौका है।
फतेहपुर: जिला सेवायोजन कार्यालय में 6 जून 2026 को 87 पदों के लिए।
अंबेडकर नगर: जिला सेवायोजन अधिकारी अकबरपुर में 6 जून 2026 को 590 पदों पर भर्ती होगी।
मैनपुरी: रोजगार कार्यालय मैनपुरी में 5 जून 2026 को 420 पदों पर।
लखनऊ: राजकीय आईटीआई, अलीगंज में 5 जून 2026 को 210 पदों के लिए मेला आयोजित किया जाएगा।
ध्यान देने वाली बात ये है कि नौकरी की तलाश कर रहे सभी युवाओं से यही गुजारिश है कि आवेदन करने से पहले रोजगार रिजल्ट या आधिकारिक पोर्टल पर जाकर पूरे नोटिफिकेशन को एक बार तसल्ली से जरूर पढ़ लें, ताकि फॉर्म भरते वक्त कोई भी गलती न हो।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
परिचय एवं अनुभव
हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।
लेखन की सोच और मकसद
हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।
शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।
रुचियां और निजी झुकाव
काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
विशेषज्ञताएं
- शिक्षा, करियर और नौकरियों से जुड़ी खबरों पर विशेष रुचि और निरंतर लेखन
- नीट, जेईई और राज्यवार बोर्ड परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों, बदलावों और परिणामों पर गहन फोकस
- UPSC, UPPSC, MPPSC, BPSC, RPSC और JPSC जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी, पैटर्न और नीतिगत पहलुओं पर पैनी नजर
- अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और विदेश नीति से जुड़े विषयों का विश्लेषणात्मक लेखन
- राजनीति, चुनावी आंकड़ों और जमीनी मुद्दों पर सरल और तथ्यपरक एक्सप्लेनर तैयार करने का अनुभव