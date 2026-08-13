UP Rojgar Mela 2026: यूपी के इन 5 जिलों में लगेंगे रोजगार मेले, 1540 पदों पर नौकरी का मौका
यूपी सेवायोजन विभाग ने रोजगार मेला 2026 का नोटिफिकेशन जारी किया है। युवा अपनी योग्यता के अनुसार विभिन्न जिलों में बिना किसी फीस के सीधी प्राइवेट और संविदा नौकरी पाएंगे।
अगर आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और काफी वक्त से एक अच्छी नौकरी की तलाश में दर-दर भटक रहे हैं, तो अब मायूस होने का वक्त खत्म हो गया है। सूबे के बेरोजगार नौजवानों के लिए एक बेहद शानदार खबर सामने आई है। उत्तर प्रदेश सेवायोजन विभाग ने यूपी रोजगार मेला 2026 का बंपर नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। गौरतलब है कि रोजगार संगम (सेवायोजन पोर्टल) के जरिए प्रदेश के कई अलग-अलग जिलों में एक साथ बड़े रोजगार मेलों का आयोजन किया जा रहा है। सबसे कमाल और राहत देने वाली बात यह है कि इसके लिए युवाओं को अपनी जेब से एक भी पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फॉर्म भरने से लेकर नौकरी पाने तक की पूरी प्रक्रिया बिल्कुल मुफ्त रखी गई है। कई बार ऐसा होता है कि हम डिग्रियां तो ले लेते हैं, लेकिन सही जानकारी न होने की वजह से अच्छी नौकरियां हमारे हाथ से फिसल जाती हैं। सरकार की इस पहल का सीधा मकसद यही है कि पढ़े-लिखे युवाओं को उनकी काबिलियत और तालीम के हिसाब से संविदा या प्राइवेट सेक्टर में एक मजबूत और सुरक्षित प्लेटफॉर्म दिया जाए। चलिए, बिना किसी देरी के आपको इस रोजगार मेले की तमाम जरूरी बातें और तारीखें तफसील से बताते हैं।
किन जिलों में और कब लगेगा रोजगार मेला?
विभाग ने फिलहाल जिन जिलों के लिए रोजगार मेले की तारीखों का ऐलान किया है, उनमें महराजगंज, रामपुर, फिरोजाबाद, झांसी और ललितपुर शामिल हैं। आप अपनी सहूलियत और इलाके के हिसाब से इनमें शिरकत कर सकते हैं -
महराजगंज: जिला सेवायोजन कार्यालय, महराजगंज में 31 अगस्त 2026 को मेला लगेगा, जहां कुल 200 खाली पद भरे जाएंगे।
रामपुर: श्री हीरालाल स्मारक महाविद्यालय मेंहदीपुर, मिलक में 18 अगस्त 2026 को मेले का आयोजन होगा। यहां 350 पदों के लिए युवाओं को चुना जाएगा।
फिरोजाबाद: अगर आप इस इलाके के आसपास रहते हैं, तो 14 अगस्त 2026 को आशा प्रा. आईटीआई, हियायूंपुर (नाले की पुलिया के पास) पहुंचें। यहां बंपर 690 पद आपका इंतजार कर रहे हैं।
झांसी: क्षेत्रीय सेवायोजन कार्यालय, ग्वालियर रोड पर 14 अगस्त 2026 को 150 पदों के लिए युवाओं को नौकरियां दी जाएंगी।
ललितपुर: जिला सेवायोजन कार्यालय, गोविन्द नगर (कांशीराम आवास के सामने) में 14 अगस्त 2026 को रोजगार मेला लगेगा, जिसमें 150 पद शामिल किए गए हैं।
कितनी चाहिए पढ़ाई-लिखाई और उम्र की शर्त?
इस रोजगार मेले की सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें हाई स्कूल (10वीं) और इंटरमीडिएट (12वीं) पास युवाओं से लेकर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट तक के लिए ढेरों मौके मौजूद हैं। अगर आपके पास आईटीआई (ITI), डिप्लोमा, इंजीनियरिंग या एमबीए (MBA) की कोई टेक्निकल या प्रोफेशनल डिग्री है, तो भी आपके लिए यहां बहुत कुछ है। इसके अलावा, अग्निवीर योजना से जुड़े युवा भी अपनी किस्मत आजमा सकते हैं।
जहां तक उम्र की बात है, तो फॉर्म भरने वाले उम्मीदवार की कम से कम उम्र 18 साल होनी चाहिए। अधिकतम उम्र और तजुर्बे की शर्त आपके पद के हिसाब से तय होगी। उम्र में मिलने वाली छूट पूरी तरह से विभाग के नियमों के तहत ही होगी, जिसे आप नोटिफिकेशन में आसानी से चेक कर सकते हैं। यह सारी नौकरियां संविदा और प्राइवेट कंपनियों के जरिए दी जा रही हैं, इसलिए जो भी तनख्वाह (सैलरी) तय होगी, वह आपके पद और योग्यता पर निर्भर करेगी।
फॉर्म भरने की फीस
अक्सर नौकरी का फॉर्म भरते समय बेरोजगार युवाओं को फीस की काफी चिंता सताती है। लेकिन इस बार जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस (EWS) से लेकर एससी, एसटी, दिव्यांग और महिलाओं तक किसी भी वर्ग को कोई फीस नहीं देनी है। आवेदन शुल्क पूरी तरह से शून्य है।
कैसे करें ऑनलाइन आवेदन?
अगर आप इन नौकरियों को पाना चाहते हैं, तो घर बैठे बड़े आराम से अपने मोबाइल या लैपटॉप से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आपको किसी दफ्तर की लाइन में लगने की जरूरत नहीं है। बस इन आसान स्टेप्स को फॉलो करें -
- सबसे पहले यूपी रोजगार मेले की आधिकारिक वेबसाइट (sewayojan.up.nic.in) पर जाएं।
- होमपेज पर जाते ही आपको "यूपी रोजगार मेला 2026 अप्लाई ऑनलाइन" का लिंक दिखाई देगा, उस पर क्लिक करें।
- अगर आप पोर्टल पर नए हैं, तो सबसे पहले अपने चालू मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी का इस्तेमाल करके अपना रजिस्ट्रेशन कर लें।
- इसके बाद अपनी रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड डालकर पोर्टल पर लॉग-इन करें।
- अब आपके सामने एक फॉर्म खुलेगा। इसमें अपना नाम, पता, पढ़ाई-लिखाई की जानकारी और अपनी कैटेगरी बिल्कुल सही-सही भरें।
- सारी जानकारी भरने के बाद अपनी एक साफ पासपोर्ट साइज फोटो, दस्तखत (सिग्नेचर) और मांगे गए जरूरी कागजात स्कैन करके अपलोड कर दें।
- आखिर में फॉर्म को सबमिट करें और उसका एक प्रिंटआउट निकालकर अपने पास सुरक्षित रख लें।
ध्यान देने वाली बात यह है कि मेले में जाने से पहले अपना रिज्यूमे (सीवी) अच्छी तरह अपडेट कर लें और अपने सभी असली कागजातों के साथ उनकी दो-तीन फोटोकॉपी का सेट जरूर बना लें। आवेदन की आखिरी तारीख का इंतजार न करें जल्द से जल्द अपना फॉर्म भरें ताकि ऐन वक्त पर सर्वर डाउन जैसी किसी दिक्कत का सामना न करना पड़े।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
परिचय एवं अनुभव
हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।
लेखन की सोच और मकसद
हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।
शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।
रुचियां और निजी झुकाव
काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
विशेषज्ञताएं
- शिक्षा, करियर और नौकरियों से जुड़ी खबरों पर विशेष रुचि और निरंतर लेखन
- नीट, जेईई और राज्यवार बोर्ड परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों, बदलावों और परिणामों पर गहन फोकस
- UPSC, UPPSC, MPPSC, BPSC, RPSC और JPSC जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी, पैटर्न और नीतिगत पहलुओं पर पैनी नजर
- अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और विदेश नीति से जुड़े विषयों का विश्लेषणात्मक लेखन
- राजनीति, चुनावी आंकड़ों और जमीनी मुद्दों पर सरल और तथ्यपरक एक्सप्लेनर तैयार करने का अनुभव