यूपी आरओ एआरओ भर्ती में कुछ युवाओं को पीसीएस जैसा तोहफा, आयु में छूट, एक्स्ट्रा अंक भी मिलेंगे
UP RO ARO recruitment 2026 : यूपी आरओ एआरओ में पीसीएस की तरह पहली बार मुख्यमंत्री फेलोशिप योजना से जुड़े युवाओं को आयु में छूट और वेटेज दिया जाएगा।
उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने सोमवार को समीक्षा अधिकारी (आरओ)/सहायक समीक्षा अधिकारी (एआरओ) परीक्षा-2026 के 501 पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू कर दिए। ऑनलाइन परीक्षा शुल्क बैंक में जमा करने एवं ऑनलाइन आवेदन स्वीकार किए जाने की अंतिम तिथि 26 नवंबर है। समीक्षा अधिकारी के 162 (उत्तर प्रदेश सचिवालय में 122, यूपीपीएससी में तीन, राजस्व परिषद में आरओ लेखा के 31 समेत कुल 37) पद शामिल हैं। इसके अलावा सहायक समीक्षा अधिकारी के (सचिवालय में 261 व एआरओ लेखा विशेष चयन के छह, यूपीपीएससी में 21, राजस्व परिषद में दो, महाधिवक्ता कार्यालय में 45) पद हैं। इसके अलावा इसी भर्ती के माध्यम से यूपीपीएससी में व्यवस्थापक, अवधाता, स्वागती और भंडारी के एक-एक कुल चार पदों पर भी चयन होगा।
सीएम फेलोशिप वालों को छूट
आरओ/एआरओ में पीसीएस की तरह पहली बार मुख्यमंत्री फेलोशिप योजना से जुड़े युवाओं को आयु में छूट और भारांक दिया जाएगा। एक, दो व तीन साल की अवधि पूरी करने वालों को मुख्य परीक्षा में 100 अंक तक क्रमश: एक, दो व तीन अंक का अधिमान मिलेगा। 101 से 500 तक क्रमश: 1.5, तीन व 4.5 अंक, 501 से 1000 अंक तक क्रमश: दो, चार व छह जबकि 1000 से अधिक अंक पर क्रमश: 2.5, 5 व 7.5 अंक का अधिमान मिलेगा। मुख्यमंत्री अध्येतावृत्ति कार्यक्रम के अनुसंधानविदों को अधिकतम आयु सीमा में तीन वर्ष तक की छूट दी जाएगी।
आयु सीमा
भर्ती में शामिल होने के लिए अभ्यर्थी ने 1 जुलाई 2026 को न्यूनतम उम्र 21 वर्ष प्राप्त कर ली हो और 40 वर्ष की आयु प्राप्त न की हो यानी अभ्यर्थी का जन्म 2 जुलाई 1986 से पहले और 1 जुलाई 2005 के बाद न हुआ हो। ऊपरी उम्र में आरक्षित वर्ग को नियमानुसार छूट दी गई है।
शैक्षणिक योग्यता
किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/ संस्थान से ग्रेजुएशन डिग्री प्राप्त की हो। इसके साथ ही पद के अनुसार उम्मीदवार के पास O लेवल कंप्यूटर सर्टिफिकेट/ टाइपिंग का ज्ञान/ संबंधित क्षेत्र में डिप्लोमा आदि प्राप्त किया हो। विभिन्न पदों के लिए केवल स्नातक पास भी आवेदन करने के लिए पात्र हैं। हालांकि, अगर उनके पास संबंधित क्षेत्र में डिप्लोमा या समकक्ष योग्यता होगी तो उन्हें चयन के समय प्राथमिकता दी जा सकती है।
चयन की प्रक्रिया क्या है
सबसे पहले प्रारंभिक परीक्षा यानी प्रीलिम्स में शामिल होना होगा। इसमें सफल होने वाले उम्मीदवार मुख्य परीक्षा में बैठ सकेंगे। इसके बाद पद की जरूरत के अनुसार टाइपिंग टेस्ट, कंप्यूटर दक्षता परीक्षा या मेडिकल जांच हो सकती है।
लेखक के बारे मेंPankaj Vijay
पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार
शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।
15 से अधिक सालों का अनुभव
पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।
विजन
तमाम तरह के करियर, स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, भर्तियों, प्रतियोगी परीक्षाओं, एंट्रेंस एग्जाम, नौकरी के लिए जरूरी स्किल्स एवं बेरोजगार युवाओं के मुद्दों को लेकर पंकज के पास गहरी समझ है। उन्होंने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के कई टॉपरों के इंटरव्यू किए हैं। उनकी लिखी सक्सेस स्टोरीज युवाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को प्रेरित करती रही हैं। पंकज का मानना है कि विश्वसनीयता, पारदर्शिता और तथ्यपरकता ही पत्रकारिता की असली ताकत है। उनका लक्ष्य स्कूली छात्रों व बेहतर करियर एवं सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को आसान भाषा में सटीक, तेज और भरोसेमंद जानकारी देना है।
विशेषज्ञता
तमाम तरह की सरकारी भर्तियां, परीक्षाएं व उनके परिणाम
स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, कोर्स, एडमिशन से जुड़े विषय
बोर्ड रिजल्ट लाइव कवरेज और शिक्षा एवं रोजगार जगत संबंधी ब्रेकिंग
स्कूलिंग के बाद करियर की राहें
यूपीएससी, जेईई मेन व नीट जैसी बड़ी परीक्षाओं के टॉपरों के इंटरव्यू
छात्रों के ज्ञान के लिए रिसर्च बेस्ड और एक्सप्लेनर स्टोरी