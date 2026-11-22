यूपी प्राइमरी टीचर भर्ती, आखिरी दिनों में इन टॉपिक्स के रिवीजन से पक्की होगी नौकरी, सिलेबस पीडीएफ डाउनलोड
यूपी में 12,405 प्राइमरी टीचर पदों के लिए 3 और 4 दिसंबर को परीक्षा होगी।आखिरी दिनों में स्मार्ट रिवीजन के लिए जानें 120 प्रश्नों का पूरा सिलेबस, विषयवार टॉपिक्स और नेगेटिव मार्किंग का नियम!
उत्तर प्रदेश में प्राइमरी टीचर (PRT) बनने का सपना देख रहे हजारों युवाओं के लिए अब उलटी गिनती शुरू हो गई है। राज्य में प्राथमिक विद्यालय सहायक अध्यापक के 12,405 रिक्त पदों के लिए भर्ती परीक्षा 3 और 4 दिसंबर 2026 को आयोजित होगी। परीक्षा के इन अंतिम और बेहद महत्वपूर्ण दिनों में नई किताबें पढ़ने के बजाय आधिकारिक सिलेबस के अनुसार स्मार्ट रिवीजन करना सबसे कारगर रणनीति होती है। सिलेबस की सटीक समझ होने से अभ्यर्थी कम समय में सभी जरूरी टॉपिक्स को दोहरा सकते हैं और नए स्टडी मटेरियल को पढ़ने से बच सकते हैं।
परीक्षा पैटर्न और नेगेटिव मार्किंग के नियम समझें
यूपी प्राइमरी टीचर भर्ती परीक्षा में कुल 120 बहुविकल्पीय प्रश्न (MCQ) पूछे जाएंगे, जिन्हें हल करने के लिए उम्मीदवारों को 120 मिनट यानी पूरे दो घंटे का समय मिलेगा। प्रश्न पत्र हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में उपलब्ध रहेगा। इस परीक्षा की मार्किंग स्कीम पर ध्यान देना बहुत जरूरी है, प्रत्येक सही उत्तर के लिए 3 अंक दिए जाएंगे (कुल 360 अंक), जबकि प्रत्येक गलत उत्तर देने पर 1 अंक की नेगेटिव मार्किंग की जाएगी। इसलिए जिन सवालों के जवाब पक्के न हों, उन पर तुक्का लगाने से बचना ही समझदारी होगी।
भाषा, विज्ञान, गणित और पर्यावरण जैसे विषयों का लेवल कक्षा 12वीं तक का होगा, जबकि शिक्षण और मनोविज्ञान से जुड़े विषय डी.एल.एड. (D.El.Ed) कोर्स के लेवल के होंगे।
UP PRT Syllabus 2026 pdf download-
https://www.upessc.up.gov.in/syllabus/837218cf-1d9a-4252-a08c-404719d1b9d9.pdf
सब्जेक्ट-वाइज सिलेबस
1. भाषा (हिन्दी, संस्कृत और अंग्रेजी) - 30 प्रश्न
यह परीक्षा का सबसे बड़ा भाग है। इसमें व्याकरण, अपठित गद्यांश, पद्यांश, और अंग्रेजी के लिए Grammar एवं Comprehension से प्रश्न पूछे जाएंगे।
2. विज्ञान और गणित - 24 प्रश्न
विज्ञान (8 प्रश्न): इसमें दैनिक जीवन में विज्ञान, गति, बल, ऊर्जा, प्रकाश, ध्वनि, जीवों की दुनिया, मानव शरीर, स्वास्थ्य, स्वच्छता, पोषण और पदार्थ की अवस्थाओं जैसे बुनियादी विषय शामिल हैं।
गणित (16 प्रश्न): सिलेबस में अंकीय क्षमता, गणितीय संक्रियाएं, दशमलव, स्थानीय मान, ब्याज, लाभ-हानि, प्रतिशत, गुणनखंड, ऐकिक नियम, बीजगणित, क्षेत्रफल, आयतन और सामान्य ज्यामिति व सांख्यिकी को जगह दी गई है।
3. पर्यावरण एवं सामाजिक अध्ययन - 8 प्रश्न
इस सेक्शन में पृथ्वी की संरचना, नदियां, पर्वत, महाद्वीप, सौरमंडल, भारतीय भूगोल के साथ-साथ भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, भारतीय संविधान, हमारी शासन व्यवस्था, यातायात सुरक्षा और आपदा प्रबंधन जैसे विषयों का समावेश है।
4. शिक्षण कौशल और बाल मनोविज्ञान - 16 प्रश्न
शिक्षण कौशल (8 प्रश्न): इसमें शिक्षण की विधियां, वर्तमान भारतीय समाज, समावेशी शिक्षा, शैक्षिक मूल्यांकन और शैक्षिक प्रबंधन के सिद्धांतों पर जोर दिया गया है।
बाल मनोविज्ञान (8 प्रश्न): वैयक्तिक भिन्नता, बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक, सीखने की आवश्यकता की पहचान और दिव्यांग छात्रों के लिए विशेष व्यवस्था जैसे महत्वपूर्ण टॉपिक इसमें शामिल हैं।
5. सामान्य ज्ञान और समसामयिक घटनाएं - 25 प्रश्न
यह सेक्शन मेरिट बनाने में अहम भूमिका निभाता है। इसमें अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और उत्तर प्रदेश से संबंधित महत्वपूर्ण समसामयिक घटनाएं, स्थान, व्यक्तित्व, रचनाएं, पुरस्कार, खेल-कूद और भारतीय संस्कृति व कला से प्रश्न आएंगे।
6. तार्किक ज्ञान- 5 प्रश्न
तार्किक ज्ञान: इसमें Analogies, Coding-Decoding, Venn Diagrams, Dice, और Direction Sense Test जैसे रीजनिंग के प्रश्न होंगे।
7. सूचना तकनीकी- 4 प्रश्न
सूचना तकनीकी : कंप्यूटर, इंटरनेट, स्मार्टफोन, ओ.ई.आर. (OER), उपयोगी ऐप्स और डिजिटल शिक्षण सामग्री के उपयोग की जानकारी का परीक्षण किया जाएगा।
8. जीवन कौशल/प्रबंधन एवं अभिवृत्ति- 8 प्रश्न
जीवन कौशल/प्रबंधन : व्यवसायिक आचरण, प्रेरणा, शिक्षक की भूमिका (मार्गदर्शक/परामर्शदाता के रूप में), संवैधानिक मूल्य और पुरस्कार व्यवस्था का प्रभावी प्रयोग इसमें मुख्य विषय हैं।
लेखक के बारे मेंPrachi
शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।
अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।
विजन
प्राची का मानना है कि करियर चुनना केवल एक नौकरी पाना नहीं, बल्कि सही दिशा में अपना भविष्य सुरक्षित करना है। उनका उद्देश्य है कि हर छात्र और अभ्यर्थी तक बिना किसी भ्रम के, सटीक और सही समय पर जानकारी पहुंचे। वे पारदर्शिता और विश्वसनीयता को डिजिटल पत्रकारिता की सबसे बड़ी ताकत मानती हैं।
रुचियां
इतिहास की समझ और पत्रकारिता के जुनून के साथ, प्राची को खाली समय में उपन्यास पढ़ना और विश्व सिनेमा देखना पसंद है, जो उनके लेखन में एक नया दृष्टिकोण जोड़ता है।
विशेषज्ञता
बोर्ड परीक्षा अपडेट्स और रिजल्ट एनालिसिस
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