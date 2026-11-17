up prt assistant teacher recruitment 2026: सबसे पहले अभ्यर्थियों को परीक्षा पैटर्न समझना बेहद जरूरी है। यूपी प्राइमरी टीचर भर्ती परीक्षा में अभ्यर्थियों से बहुविकल्पीय (MCQ) प्रकार के कुल 120 प्रश्न पूछे जाएंगे।

यूपी पीआरटी असिस्टेंट टीचर भर्ती 2026 सिलेबस और एग्जाम पैटर्न

उत्तर प्रदेश में सहायक अध्यापक के 12405 पदों पर होने वाली भर्ती की आवेदन प्रक्रिया बंद हो चुकी है। अभ्यर्थी अब परीक्षा की तैयारी में जुट गए हैं। बता दें कि इस भर्ती की परीक्षा 3 और 4 दिसंबर 2026 को होगी। इसलिए अभ्यर्थियों को किसी भी तरह से तैयारी में ढील नहीं देनी चाहिए। यह शिक्षक बनने का एक अच्छा मौका है। जो वक्त बचा है उसमें पाठ्यक्रम दोहराएं और अभ्यास प्रश्न हल करें। अपनी कमजोर कड़ियों पर खास ध्यान दें। लेकिन परीक्षा से पहले अभ्यर्थी परीक्षा का सिलेबस और एग्जाम पैटर्न जरूर जान लें ताकि आपको यह पता चल जाए कि परीक्षा में किस तरह के सवा पूछे जाएंगे। आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं।

परीक्षा पैटर्न सबसे पहले अभ्यर्थियों को परीक्षा पैटर्न समझना बेहद जरूरी है। यूपी प्राइमरी टीचर भर्ती परीक्षा में अभ्यर्थियों से बहुविकल्पीय (MCQ) प्रकार के कुल 120 प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रश्नपत्र में भाषा (हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी), विज्ञान, गणित, पर्यावरण एवं सामाजिक अध्ययन से जुड़े सवाल शामिल होंगे। इन विषयों के प्रश्न कक्षा 12वीं तक के लेवल के होंगे। इसके अलावा, डीएलएड पाठ्यक्रम के स्तर से शिक्षण कौशल, बाल मनोविज्ञान, सूचना तकनीकी, जीवन कौशल, प्रबंधन एवं अभिवृत्ति से संबंधित प्रश्न भी पूछे जाएंगे।

निगेटिव मार्किंग भी अभ्यर्थियों को सभी सवाल हल करने के लिए 120 मिनट यानी दो घंटे का समय मिलेगा। हर सही उत्तर के लिए 3 अंक निर्धारित हैं, जबकि हर गलत उत्तर पर 1 अंक काटा जाएगा। ऐसे में अभ्यर्थियों को सवालों के जवाब सोच-समझकर देने चाहिए। साथ ही तुक्का लगाने से बचना होगा।

किस सब्जेक्ट से क्या सवाल पूछे जाएंगे आयोग ने यूपी प्राइमरी टीचर भर्ती में भाग लेने जा रहे सभी उम्मीदवारों के लिए टॉपिक और सब्जेक्ट वाइज पूरा सिलेबस का पीडीएफ जारी कर चुका है। अभ्यर्थी आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। परीक्षा में सामान्य ज्ञान, तार्किक ज्ञान, भाषा, विज्ञान, गणित, पर्यावरण एवं सामाजिक अध्ययन के साथ शिक्षण कौशल और बाल मनोविज्ञान जैसे विषय शामिल होंगे। चलिए जानते हैं कि किस सवाल से कितने सवाल पेपर में आएंगे-

विषयवार प्रश्नों की संख्या और उनका सिलेबस इस प्रकार है-

विषय- सामान्य ज्ञान एवं समसामयिक घटनाएं टॉपिक्स- राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाएं, उत्तर प्रदेश से जुड़ी महत्वपूर्ण घटनाएं, प्रमुख स्थान एवं व्यक्तित्व, पुस्तकें और लेखक, राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार, खेलकूद, भारतीय संस्कृति एवं कला।

प्रश्नों की संख्या- 25

विषय- तार्किक ज्ञान टॉपिक्स- समानता, कथन एवं तर्क, वर्गीकरण, घड़ी एवं कैलेंडर, कोडिंग-डिकोडिंग, संख्या एवं अक्षर श्रृंखला, पहेलियां, वेन डायग्राम, पासा, दिशा ज्ञान, डेटा इंटरप्रिटेशन और निष्कर्ष निकालने से जुड़े सवाल।

प्रश्नों की संख्या- 5

विषय- हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी टॉपिक्स- तीनों भाषाओं का व्याकरण, अपठित गद्यांश एवं पद्यांश और अंग्रेजी में ग्रामर एवं कॉम्प्रिहेंशन।

प्रश्नों की संख्या- 30

विषय- विज्ञान टॉपिक्स- दैनिक जीवन में विज्ञान का उपयोग, गति, बल, ऊर्जा, दूरी, प्रकाश एवं ध्वनि, जीव-जगत, मानव शरीर, स्वास्थ्य, स्वच्छता, पोषण, पर्यावरण, प्राकृतिक संसाधन और पदार्थ की अवस्थाएं।

प्रश्नों की संख्या- 8

विषय- गणित टॉपिक्स- अंकगणित, गणितीय संक्रियाएं, दशमलव, स्थानीय मान, भिन्न, ब्याज, लाभ-हानि, प्रतिशत, विभाज्यता, गुणनखंड, ऐकिक नियम, बीजगणित, क्षेत्रफल, औसत, आयतन, अनुपात, ज्यामिति और सांख्यिकी।

प्रश्नों की संख्या- 16

विषय-पर्यावरण एवं सामाजिक अध्ययन टॉपिक्स- पृथ्वी की संरचना, नदियां, पर्वत, महाद्वीप, महासागर, प्राकृतिक संसाधन, अक्षांश-देशांतर, सौरमंडल, भारतीय भूगोल, स्वतंत्रता संग्राम, समाज सुधारक, संविधान, शासन व्यवस्था, यातायात एवं सड़क सुरक्षा, भारतीय अर्थव्यवस्था, सांस्कृतिक विरासत, पर्यावरण संरक्षण और आपदा प्रबंधन।

प्रश्नों की संख्या- 8

विषय- शिक्षण कौशल टॉपिक्स- शिक्षण की विधियां एवं कौशल, शिक्षण-अधिगम के सिद्धांत, भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा, समावेशी शिक्षा, शिक्षा से जुड़े नए प्रयास, शैक्षिक मूल्यांकन, प्रारंभिक पठन कौशल और शैक्षिक प्रबंधन।

प्रश्नों की संख्या- 8

विषय- बाल मनोविज्ञान टॉपिक्स- व्यक्तिगत भिन्नताएं, बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक, बच्चों की सीखने की जरूरतों की पहचान, सीखने का अनुकूल माहौल, सीखने के सिद्धांत और कक्षा में उनका उपयोग, दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए विशेष व्यवस्था।

प्रश्नों की संख्या- 8

विषय- सूचना तकनीकी टॉपिक्स- शिक्षण एवं विद्यालय प्रबंधन में आईटी का उपयोग, कंप्यूटर, इंटरनेट, स्मार्टफोन, ओपन एजुकेशनल रिसोर्स (OER), उपयोगी एजुकेशनल ऐप्स और डिजिटल शिक्षण सामग्री।

प्रश्नों की संख्या- 4

विषय-जीवन कौशल, प्रबंधन एवं अभिवृत्ति टॉपिक्स- व्यावसायिक आचरण एवं नैतिकता, प्रेरणा, शिक्षक की भूमिका, सुविधा प्रदाता, नेतृत्वकर्ता, मार्गदर्शक एवं परामर्शदाता के रूप में शिक्षक, संवैधानिक एवं मानवीय मूल्य तथा दंड और पुरस्कार व्यवस्था का प्रभावी उपयोग।

प्रश्नों की संख्या - 8

आवे

पेपर की भाषा यूपी प्राइमरी टीचर भर्ती परीक्षा का क्वेश्चन पेपर हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में उपलब्ध होगा। अभ्यर्थी अपनी सुविधानुसार दोनों में से किसी भी भाषा में प्रश्नों को पढ़कर परीक्षा दे सकेंगे। भाषा वाले सेक्शन से सबसे अधिक 30 प्रश्न पूछे जाएंगे, जबकि सामान्य ज्ञान और समसामयिक घटनाओं से 25 और गणित से 16 प्रश्न निर्धारित हैं। इसलिए तैयारी करते समय इन विषयों पर विशेष ध्यान देना उपयोगी रहेगा।