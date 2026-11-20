यूपी प्रिसिंपल रिजल्ट 2026 जारी, 111 में से 110 पदों पर नाम तय; एक पद पर हाईकोर्ट की रोक
यूपी शिक्षा सेवा चयन आयोग ने 20 नवंबर को प्रिंसिपल भर्ती का रिजल्ट जारी किया गया है। 111 में से 110 पदों पर चयन हुआ और मेरिट लिस्ट वेबसाइट पर मौजूद है।
इंतजार की घड़ी आखिरकार खत्म हुई। उत्तर प्रदेश के कॉलेजों को जल्द ही 110 नए प्रिंसिपल मिलने वाले हैं। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग यानी UPESSC ने शुक्रवार 20 नवंबर को प्रिंसिपल भर्ती का परिणाम घोषित कर दिया। महीनों से दिल थामे बैठे उम्मीदवारों के लिए आज का दिन किसी त्योहार से कम नहीं। पर एक पद पर अदालत की रोक ने कहानी में नया मोड़ भी जोड़ दिया है। आयोग ने विज्ञापन संख्या 02/2026 के तहत 111 पदों पर भर्ती निकाली थी। आज जारी परिणाम में 110 उम्मीदवारों के नाम हैं। एक पद को रोक लिया गया है। वजह है उच्च न्यायालय इलाहाबाद का आदेश। अदालत के निर्देश पर आयोग ने उस पद का नतीजा फिलहाल थाम दिया और बाकी का एलान कर दिया। परिणाम के साथ मेरिट लिस्ट भी जारी हुई है। इसमें चयनित उम्मीदवारों के नाम और रोल नंबर दर्ज हैं। सब कुछ आयोग की वेबसाइट upessc.up.gov.in पर पीडीएफ के रूप में मौजूद है।
कट ऑफ पर एक नजर
इस बार कट ऑफ महिला और पुरुष दोनों वर्गों के लिए 243.00 रहा। यानी दोनों के लिए पैमाना बराबर है। जिनके अंक इस आंकड़े के आसपास या ऊपर थे उनकी नजर मेरिट लिस्ट पर टिकी थी।
कैसा रहा पूरा सफर
इस भर्ती की लिखित परीक्षा 24 सितंबर 2026 को हुई थी। इसके बाद सफल उम्मीदवारों को इंटरव्यू के लिए बुलाया गया। इंटरव्यू 27, 28, 30 और 31 अक्टूबर को हुए। कुछ उम्मीदवारों का इंटरव्यू 17 नवंबर को भी कराया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक लिखित परीक्षा के बाद करीब 389 उम्मीदवार इंटरव्यू के लिए छांटे गए थे। यानी एक कुर्सी के लिए औसतन तीन से ज्यादा दावेदार मैदान में थे। अंतिम नतीजा लिखित परीक्षा और इंटरव्यू दोनों के आधार पर तैयार हुआ है।
रिजल्ट कैसे देखें
- सबसे पहले आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट upessc.up.gov.in खोलिए।
- होमपेज पर UP Principal Result 2026 या उससे जुड़े नोटिस पर क्लिक कीजिए।
- मेरिट लिस्ट पीडीएफ की शक्ल में स्क्रीन पर खुल जाएगी।
- अपना नाम या रोल नंबर खोजने के लिए कीबोर्ड पर Ctrl+F दबाइए।
- आगे काम आएगी इसलिए लिस्ट डाउनलोड कीजिए और प्रिंट निकाल लीजिए।
यहां देखें प्रिंसिपल भर्ती की मेरिट
गौरतलब है कि चयनित उम्मीदवारों को अब आयोग की अगली सूचना पर नजर रखनी होगी। नियुक्ति से जुड़ी आगे की प्रक्रिया और तारीखें वेबसाइट पर ही बताई जाएंगी। रोके गए एक पद का फैसला हाईकोर्ट के आदेश पर निर्भर करेगा। उस पर क्या होता है यह आने वाले दिनों में साफ होगा।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
परिचय एवं अनुभव
हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।
लेखन की सोच और मकसद
हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।
शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।
रुचियां और निजी झुकाव
काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
विशेषज्ञताएं
- शिक्षा, करियर और नौकरियों से जुड़ी खबरों पर विशेष रुचि और निरंतर लेखन
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- UPSC, UPPSC, MPPSC, BPSC, RPSC और JPSC जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी, पैटर्न और नीतिगत पहलुओं पर पैनी नजर
- अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और विदेश नीति से जुड़े विषयों का विश्लेषणात्मक लेखन
- राजनीति, चुनावी आंकड़ों और जमीनी मुद्दों पर सरल और तथ्यपरक एक्सप्लेनर तैयार करने का अनुभव