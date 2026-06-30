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यूपी में 100 नहीं, 360 अंकों की प्राचार्य भर्ती परीक्षा, UPESSC निकालेगा 111 वैकेंसी, सिलेबस जारी

Pankaj Vijay लाइव हिन्दुस्तान, संजोग मिश्र, प्रयागराज
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उत्तर प्रदेश में प्राचार्य भर्ती के लिए लिखित परीक्षा अब 360 अंकों की होगी। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को प्राचार्य के 111 रिक्त पदों की सूचना भेजी गई है। इसकी भर्ती के लिए विज्ञापन जुलाई के दूसरे सप्ताह तक जारी होने की संभावना है।

यूपी में 100 नहीं, 360 अंकों की प्राचार्य भर्ती परीक्षा, UPESSC निकालेगा 111 वैकेंसी, सिलेबस जारी

उत्तर प्रदेश के 330 अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में छह साल बाद होने जा रही प्राचार्य भर्ती के लिए लिखित परीक्षा अब 360 अंकों की होगी। उच्च शिक्षा निदेशालय की ओर से उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को प्राचार्य के 111 रिक्त पदों की सूचना भेजी गई है। इसकी भर्ती के लिए विज्ञापन जुलाई के दूसरे सप्ताह तक जारी होने की संभावना है। उससे पहले चयन आयोग ने प्राचार्य भर्ती की लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम वेबसाइट पर जारी कर दिया है। नई परीक्षा में काफी बदलाव किए गए हैं।

चयन आयोग ने प्राचार्य भर्ती के लिए 360 अंकों की लिखित परीक्षा और 40 नंबर के साक्षात्कार का प्रावधान किया है। इसमें सामान्य अध्ययन के 40 और प्रशासनिक क्षमता के 80 प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न का सही जवाब देने पर तीन अंक मिलेंगे। इससे पहले उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग ने 2019 में प्राचार्य के 290 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन संख्या 49 जारी की थी। उसमें 100 अंकों की लिखित परीक्षा और 20 नंबर का साक्षात्कार था। लिखित परीक्षा में सामान्य अध्ययन के 30 और प्रशासनिक क्षमता के 70 सवाल पूछे गए थे और प्रत्येक एक-एक अंक के थे। इस प्रकार प्राचार्य की नई भर्ती में पिछली बार 20 सवाल अधिक पूछे जाएंगे।

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गलत जवाब पर अब कटेंगे एक तिहाई अंक

संशोधित परीक्षा योजना में चयन आयोग ने किसी प्रश्न का गलत जवाब देने पर एक नंबर (पूर्णांक का एक तिहाई) काटने का प्रावधान किया है। इससे पहले आयोजित परीक्षा में एक चौथाई नेगेटिव मार्किंग थी। विज्ञापन 49 में गलत जवाब देने पर दशमलव दो पांच अंक काटने का प्रावधान किया था।

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प्रारूप : सामान्य स्तर के होंगे 50 प्रतिशत प्रश्न

प्राचार्य भर्ती का पाठ्यक्रम तैयार करने के लिए पांच सदस्यीय समिति गठित की गई थी। समिति ने जो प्रारूप तैयार किया है उसमें लिखित परीक्षा के कुल 120 प्रश्नों में से 20 प्रतिशत सवाल बहुत कठिन स्तर के होंगे। 50 प्रतिशत प्रश्न औसत और 30 फीसदी प्रश्न कठिन स्तर के होंगे। समिति के संयोजक सदस्य प्रो. राज नारायण शुक्ला हैं जबकि सदस्य के रूप में डॉ. रोहिताश सिंह, डॉ. विनोद कुमार सिंह, डॉ. कृष्ण चन्द्र वर्मा, डॉ. राधा कृष्ण शामिल हैं।

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लेखक के बारे में

Pankaj Vijay

पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार

शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।


15 से अधिक सालों का अनुभव

पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।


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भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।


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