यूपी के एडेड स्कूलों में प्रधानाचार्य और प्रधानाध्यापक के 2,647 पदों पर भर्ती, 13 साल बाद मौका
यूपी के एडेड माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाचार्य के 1475 और प्रधानाध्यापक के 1172 पदों पर भर्ती शुरू। आवेदन शुल्क की अंतिम तारीख 22 नवंबर है और परीक्षा 7 जनवरी 2027 को होगी।
उत्तर प्रदेश में सरकारी सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में नेतृत्व की जिम्मेदारी संभालने का इंतजार कर रहे शिक्षकों के लिए बड़ी खबर है। प्रदेश के एडेड स्कूलों में प्रधानाचार्य और प्रधानाध्यापक के कुल 2,647 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू हो गई है। खास बात यह है कि इस भर्ती के लिए करीब 13 साल बाद आवेदन मांगे गए हैं। इससे पहले वर्ष 2013 में भर्ती निकाली गई थी। इस बार चयन प्रक्रिया में भी बदलाव किया गया है। अब उम्मीदवारों को सिर्फ साक्षात्कार के भरोसे नहीं रहना होगा, बल्कि लिखित परीक्षा भी देनी पड़ेगी।
उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने प्रधानाचार्य के 1,475 और प्रधानाध्यापक के 1,172 पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे हैं। आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इच्छुक और पात्र अभ्यर्थियों को निर्धारित समयसीमा के भीतर आवेदन शुल्क जमा करने और फॉर्म भरने की प्रक्रिया पूरी करनी होगी।
13 साल बाद निकली भर्ती
उत्तर प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त यानी एडेड माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाचार्य और प्रधानाध्यापक के पदों पर भर्ती लंबे समय से चर्चा में रही है। अब उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने इन पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस भर्ती के तहत प्रधानाचार्य के 1,475 पद और प्रधानाध्यापक के 1,172 पद शामिल हैं। इस तरह कुल 2,647 पदों पर नियुक्ति का रास्ता खुला है। इससे पहले उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने वर्ष 2013 में 500 से अधिक पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे थे। ऐसे में लंबे अंतराल के बाद आई यह भर्ती पात्र शिक्षकों के लिए अहम अवसर मानी जा रही है।
इस बार चयन प्रक्रिया में हुआ बदलाव
प्रधानाचार्य और प्रधानाध्यापक भर्ती 2026 की सबसे खास बात चयन प्रक्रिया में बदलाव है। पहले इन पदों पर चयन केवल साक्षात्कार के आधार पर किया जाता था। लेकिन इस बार लिखित परीक्षा को भी प्रक्रिया में शामिल किया गया है। इस बदलाव के बाद अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा की तैयारी पर भी विशेष ध्यान देना होगा। भर्ती से संबंधित परीक्षा पैटर्न, पाठ्यक्रम, शैक्षिक योग्यता और अन्य शर्तों की जानकारी के लिए आयोग की ओर से जारी आधिकारिक विज्ञापन देखना जरूरी है।
कब तक कर सकते हैं आवेदन?
आयोग के जारी कार्यक्रम के मुताबिक, ऑनलाइन पंजीकरण और आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तारीख 22 नवंबर 2026 निर्धारित की गई है। वहीं, आवेदन फॉर्म में किसी तरह की गलती होने पर 26 नवंबर 2026 तक संशोधन किया जा सकेगा।अभ्यर्थियों को सलाह है कि आवेदन करने से पहले सभी जरूरी विवरण ध्यान से भरें। यदि फॉर्म में कोई त्रुटि रह जाती है, तो निर्धारित समयसीमा के भीतर उसमें सुधार कर लें।
टीजीटी के 17735 पदों पर भी भर्ती
उत्तर प्रदेश में शिक्षकों की भर्ती को लेकर एक और बड़ा अपडेट है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में प्रशिक्षित स्नातक सहायक अध्यापक यानी टीजीटी के 17,735 पदों पर सीधी भर्ती का विज्ञापन भी जारी किया है।
टीजीटी भर्ती के लिए ऑनलाइन पंजीकरण और आवेदन की प्रक्रिया 24 अक्टूबर 2026 से शुरू होनी है। आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तारीख 23 नवंबर 2026 है, जबकि फॉर्म में संशोधन 26 नवंबर तक किया जा सकेगा। इस भर्ती की परीक्षा 23 और 24 दिसंबर 2026 को निर्धारित की गई है।
टीजीटी भर्ती में आवेदन करने से पहले अभ्यर्थियों के लिए वन टाइम रजिस्ट्रेशन (ओटीआर) पूरा करना अनिवार्य किया गया है। इसके बाद ही वे भर्ती के लिए आवेदन कर सकेंगे।
इस तरह उत्तर प्रदेश में टीजीटी के साथ-साथ प्रधानाचार्य और प्रधानाध्यापक के पदों पर भी भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। हालांकि, दोनों भर्तियों की पात्रता और चयन प्रक्रिया अलग-अलग है। उम्मीदवारों को आवेदन करने से पहले संबंधित भर्ती का आधिकारिक विज्ञापन जरूर पढ़ना चाहिए।
आवेदन से पहले इन बातों का रखें ध्यान
प्रधानाचार्य और प्रधानाध्यापक भर्ती में शामिल होने के इच्छुक उम्मीदवार आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी विस्तृत विज्ञापन के माध्यम से शैक्षिक योग्यता, अनुभव, पात्रता, आवेदन शुल्क और चयन प्रक्रिया की जानकारी प्राप्त करें।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
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शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।
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काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
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- अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और विदेश नीति से जुड़े विषयों का विश्लेषणात्मक लेखन
- राजनीति, चुनावी आंकड़ों और जमीनी मुद्दों पर सरल और तथ्यपरक एक्सप्लेनर तैयार करने का अनुभव