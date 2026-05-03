UP Primary Schools: अब रिपोर्ट कार्ड में 'नंबर' नहीं, 'सितारे' चमकेंगे; स्काई और माउंटेन ग्रेडिंग सिस्टम लागू
उत्तर प्रदेश के परिषदीय प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूलों में नए शैक्षिक सत्र 2026-27 से बच्चों को मिलने वाले समग्र रिपोर्ट कार्ड में अब अंकों की जगह ग्रेड दिए जाएंगे। आइए जानते हैं कि इस नए रिपोर्ट कार्ड में क्या-क्या खास होगा।
उत्तर प्रदेश के परिषदीय प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूलों में पढ़ने वाले करोड़ों बच्चों के लिए बड़ी खबर है। राज्य सरकार ने शिक्षा व्यवस्था को अधिक आधुनिक और तनावमुक्त बनाने के लिए रिपोर्ट कार्ड के लिए बड़ा बदलाव किया है। नए शैक्षिक सत्र 2026-27 से बच्चों को मिलने वाले समग्र रिपोर्ट कार्ड में अब अंकों की जगह ग्रेड दिए जाएंगे।
स्कूल शिक्षा महानिदेशक मोनिका रानी की ओर से इस नए रिपोर्ट कार्ड का संशोधित प्रारूप जारी कर दिया गया है। इस बदलाव का सीधा लाभ प्रदेश के करीब 1.50 करोड़ से अधिक विद्यार्थियों को मिलेगा। आइए जानते हैं कि इस नए रिपोर्ट कार्ड में क्या-क्या खास होगा और सीखने के स्तर को कैसे मापा जाएगा।
तीन अनोखी श्रेणियां: स्काई, माउंटेन और स्ट्रीम
अब तक बच्चों को उनके प्रदर्शन के आधार पर नंबर दिए जाते थे, जिससे अक्सर उनमें प्रतिस्पर्धा और तनाव बढ़ता था। अब नए प्रारूप में सीखने के स्तर को प्रकृति से जोड़ते हुए तीन श्रेणियों और स्टार (सितारों) में बांटा गया है:
स्काई (Sky) श्रेणी: यह सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले छात्रों के लिए है। इन्हें तीन स्टार दिए जाएंगे। इसका अर्थ है कि बच्चा अपनी कक्षा और आयु के अनुसार उच्चतम स्तर पर है। वह खुले आकाश की तरह सोच वाला और आत्मविश्वासी है।
माउंटेन (Mountain) श्रेणी: मध्यम श्रेणी के छात्रों को इसमें रखा जाएगा और उन्हें दो स्टार मिलेंगे। इसका मतलब है कि विद्यार्थी की प्रगति स्थिर और सशक्त है। वह अवधारणाओं को समझ चुका है और सफलता की ऊंचाई की ओर बढ़ रहा है।
स्ट्रीम (Stream) श्रेणी: सीखने के शुरुआती स्तर वाले छात्रों को एक स्टार के साथ इस श्रेणी में रखा जाएगा। यह दर्शाता है कि विद्यार्थी ने सीखना शुरू कर दिया है, लेकिन अभी उसे विषय की गहराई और प्रवाह विकसित करने की आवश्यकता है।
अंकों का गणित अब ग्रेड के जरिए
रिपोर्ट कार्ड में भले ही सीधे अंक न लिखे जाएं, लेकिन परीक्षा में प्राप्त अंकों के प्रतिशत के आधार पर ग्रेड तय किए गए हैं।
A-1 ग्रेड: 91% से 100% अंक
A-2 ग्रेड: 81% से 90% अंक
B-1 ग्रेड: 71% से 80% अंक
B-2 ग्रेड: 61% से 70% अंक
C-1 ग्रेड: 51% से 60% अंक
C-2 ग्रेड: 41% से 50% अंक
D-1 ग्रेड: 33% से 40% अंक
D-2 ग्रेड: 32% या उससे कम अंक
रिपोर्ट कार्ड में पूरे साल का लेखा-जोखा होगा, जिसमें प्रथम सत्र, अर्द्धवार्षिक, द्वितीय सत्र और वार्षिक परीक्षा के ग्रेड अलग-अलग दर्ज किए जाएंगे।
हाईटेक होगा रिपोर्ट कार्ड: क्यूआर कोड और फीडबैक
नया रिपोर्ट कार्ड केवल कागज का टुकड़ा नहीं होगा, बल्कि यह पूरी तरह डिजिटल और इंटरैक्टिव होगा। प्रत्येक रिपोर्ट कार्ड पर एक क्यूआर कोड होगा। अभिभावक इसे स्कैन करके बच्चे की पूरी शैक्षणिक जानकारी ऑनलाइन देख सकेंगे। पहली बार रिपोर्ट कार्ड में छात्रों और उनके अभिभावकों के फीडबैक के लिए भी स्थान दिया गया है। इससे शिक्षकों और माता-पिता के बीच बेहतर तालमेल बनेगा।
इस नई व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य बच्चों को केवल परीक्षा पास करने के बजाय 'सीखने' के लिए प्रेरित करना है। यह बदलाव नई शिक्षा नीति के अनुरूप है, जो रट्टा मारने की प्रवृत्ति को खत्म कर सर्वांगीण विकास पर जोर देती है।
लेखक के बारे मेंPrachi
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