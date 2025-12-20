Hindustan Hindi News
Hindi Newsकरियर न्यूज़UP prayagraj girl Madhulika RJS topper Rajasthan RJS Result father judge uttar pradesh allahabad university law
RJS : यूपी की बेटी ने राजस्थान में गाड़ा झंडा, कौन हैं आरजेएस टॉपर मधुलिका, पिता भी रह चुके हैं जज

संक्षेप:

राजस्थान आरजेएस 2025 टॉपर मधुलिका यादव मूल रूप से यूपी के प्रयागराज में प्रतापपुर की निवासी हैं। पिता भी यूपी में जज रह चुके हैं। मधुलिका ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से विधि पांच वर्षीय और सीएमपी डिग्री कॉलेज से एलएलएम की पढ़ाई की।

Dec 20, 2025 06:57 am ISTPankaj Vijay लाइव हिन्दुस्तान, कार्यालय संवाददाता, प्रयागराज
RJS Topper : राजस्थान न्यायिक सेवा परीक्षा 2025 भर्ती (आरजेएस 2025 ) का अंतिम परिणाम शुक्रवार को जारी कर दिया गया। इस परीक्षा में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की पुरा छात्रा मधुलिका यादव ने पहला स्थान प्राप्त कर विश्वविद्यालय और प्रयागराज का नाम रोशन किया है। मधुलिका मूल रूप से विकास खंड प्रतापपुर के पूरेरेघई गांव की निवासी हैं। मधुलिका यादव ने 205.5 अंकों के साथ प्रथम स्थान हासिल किया है। मधुलिका ने वर्ष 2017 से 2022 तक इलाहाबाद विश्वविद्यालय कैंपस से पांच वर्षीय लॉ की पढ़ाई की। इसके बाद उन्होंने 2022 से 2024 के बीच सीएमपी डिग्री कॉलेज से एलएलएम की पढ़ाई पूरी की। उन्होंने बताया कि यह राजस्थान न्यायिक सेवा परीक्षा का उनका दूसरा प्रयास था। पहले प्रयास में वह प्रारंभिक परीक्षा भी उत्तीर्ण नहीं कर पाई थीं, लेकिन निरंतर मेहनत और आत्मविश्वास के बल पर उन्होंने इस बार शीर्ष स्थान हासिल किया।

मधुलिका के पिता चंद्रशेखर यादव उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा में जज रह चुके हैं। मधुलिका का कहना है कि न्यायिक सेवा में कार्य करने की प्रेरणा उन्हें अपने पिता से ही मिली। उन्होंने लगन, अनुशासन और निरंतर अभ्यास से यह सफलता अर्जित की है।

राजस्थान न्यायिक सेवा परीक्षा-2025 (RJS-2025) परिणाम में सिविल जज के कुल 44 पदों पर चयन किया गया। चयनित उम्मीदवारों में 28 महिलाएं शामिल हैं, जबकि मेरिट सूची के शीर्ष पांच स्थानों पर केवल महिला अभ्यर्थियों ने जगह बनाई है। टॉप-10 में सिर्फ एक पुरुष उम्मीदवार का नाम दर्ज है। दूसरे स्थान पर प्रज्ञा गांधी रहीं, जिन्हें 204 अंक प्राप्त हुए, जबकि अंबिका राठौड़ ने 196 अंकों के साथ तीसरा स्थान हासिल किया।

सबसे युवा जज बने राहुल, उम्र महज 21 साल 3 महीने

आरजेएस परिणाम में सबसे कम उम्र के जज राहुल बंसीवाल (रोल नंबर 44395) (रैंक 31) हैं। राहुल की जन्मतिथि 28 सितंबर 2004 है। रिजल्ट के दिन (दिसंबर 2025) उनकी उम्र मात्र 21 साल 3 महीने है। न्यायिक सेवा में शामिल होने के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष होती है। जबकि 26वीं रैंक हासिल करने वाली सोनल बोहरा (रोल नंबर 44129) ने 41 साल की आयु में परीक्षा पास की है।

