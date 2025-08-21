JEECUP : यूपी पॉलिटेक्निक की खाली 90 हजार सीटों पर दाखिले के लिए काउंसलिंग आज से, कौन हैं योग्य

JEECUP UP Polytechnic Vacant Seats : यूपी पॉलीटेक्निक के विभिन्न पाठ्यक्रमों की करीब 90 हजार खाली सीटों को भरने के लिये चॉइस फिलिंग आज से शुरू होगी। इस चरण में वही अभ्यर्थी हिस्सा ले सकते हैं जिन्होंने 5 वें चरण तक प्रवेश नहीं लिया है और विदड्रल ऑप्शन का चयन नहीं किया है।

JEECUP UP Polytechnic Vacant Seats : उत्तर प्रदेश संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद ने यूपी पॉलीटेक्निक के विभिन्न पाठ्यक्रमों की करीब 90 हजार खाली सीटों को भरने के लिये 6 वीं ऑनलाइन विशेष काउंसलिंग का कार्यक्रम जारी किया है। परिषद के सचिव संजीव कुमार सिंह ने बताया कि पॉलिटेक्निक में छठवीं चरण की काउंसलिंग में अभ्यर्थियों को 21 से 25 अगस्त के बीच विकल्प भरने का मौका मिलेगा। इस चरण में वही अभ्यर्थी हिस्सा ले सकते हैं जिन्होंने 5 वें चरण तक प्रवेश नहीं लिया है और विदड्रल ऑप्शन का चयन नहीं किया है। आवंटित अभ्यर्थी 27 अगस्त से एक सितम्बर के बीच फीस जमा कर सकते हैं। राउंड 6 के लिए सीट विदड्राल 2 सितंबर 2025 को कर सकेंगे।

छठे चरण में डीवी प्रदेश के सभी जनपदों में बने सहायता केंद्रों पर किया जाएगा। अभ्यर्थी प्रदेश में स्थापित किसी भी सहायता केंद्र पर जाकर प्रवेश संबंधी प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। सीट आवंटन के बाद अभ्यर्थी को तय सीट एक्सेपटेंस फीस 3000 रुपये व काउंसलिंग फीस 250 रुपये कुल 3250 पोर्टल के जरिए ऑनलाइन जमा करना होगा। डीवी के बाद अभ्यर्थी को आवंटित संस्था में रिपोर्ट कर तय तिथि 1 सितंबर 2025 को शाम 5 बजे तक बाकी शुल्क जमा करना होगा, जिसके बाद ही एडमिशन की कार्यवाही पूरी मानी जाएगी।

एलयू में एक दर्जन कोर्स में सीटें आवंटित की गईं लखनऊ विश्वविद्यालय में स्नातक व परास्नातक स्तर के एक दर्जन पाठ्यक्रमों में पहला, दूसरा, चौथा व पांचवा सीट आवंटन जारी कर दिया गया है। जिसे अभ्यर्थी अपने लॉगिन आईडी के जरिए देख सकते हैं। इस संबंध में प्रवेश समन्वयक की ओर से निर्देश जारी किए गए हैं। प्रवेश समन्वयक प्रोफेसर अनित्य गौरव का कहना है कि इन सभी पाठ्यक्रमों का ऑनलाइन सीट कन्फर्मेशन शुल्क अभ्यर्थी 22 अगस्त की रात 12 बजे तक जमा कर सकेंगे।

शिया पीजी में छह यूजी कोर्स की काउंसलिंग कल से होगी शिया पीजी कॉलेज में शैक्षिक सत्र 2025-26 प्रवेश प्रक्रिया के तहत स्नातक स्तर के पाठ्यक्रमों के लिए ऑनलाइन काउंसलिंग की शुरूआत शुक्रवार से होगी। इस संबंध में प्रवेश समन्वयक की ओर से निर्देश जारी कर दिए गए हैं।