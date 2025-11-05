Hindustan Hindi News
UP Polytechnic : यूपी पॉलीटेक्निक फार्मेसी संस्थानों में 55000 सीटें खाली, 5वें राउंड का काउंसलिंग शेड्यूल जारी

UP Polytechnic : यूपी पॉलीटेक्निक फार्मेसी संस्थानों में 55000 सीटें खाली, 5वें राउंड का काउंसलिंग शेड्यूल जारी

संक्षेप: UP Polytechnic Pharmacy : यूपी के पॉलीटेक्निक फार्मेसी संस्थानों में चौथी काउंसलिंग के बाद 55659 सीट खाली हैं। प्राविधिक शिक्षा परिषद ने बची सीटें भरने के लिये मंगलवार से पांचवें चरण की काउंसलिंग का कार्यक्रम जारी किया है।

Wed, 5 Nov 2025 06:25 AMPankaj Vijay लाइव हिन्दुस्तान
अधिकारियों का कहना है कि फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया की ओर से संस्थानों की एनओसी प्रक्रिया में देरी और कोर्ट में मामला जाने की वजह से फार्मेसी की काउंसलिंग काफी देर से शुरू हुई। एक वर्ष खराब होने की वजह से अभ्यर्थियों ने विश्वविद्यालयों व कॉलेजों में संचालित फार्मेसी पाठ्क्रमों में दाखिल ले लिया है।

पॉलिटेक्निक के 19 अलग-अलग ग्रुप की प्रवेश परीक्षा में 4,25, 993 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। 3,31,193 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए। इसमें से 3,31,174 अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए हैं। पॉलीटेक्निक के दूसरे पाठ्यक्रमों की काउंसलिंग पूरी होकर पढ़ाई शुरू हो गई है, लेकिन फार्मेसी की अभी काउंसलिंग चल रही है। लगातार तीसरे वर्ष संस्थानों में भारी संख्या में सीटें खाली जा रही हैं। संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद के सचिव संजीव सिंह ने बताया खाली सीटें भरने के लिये पांचवें चरण की काउंसलिंग चार से 11 नवम्बर के बीच शुरू हुई है।

1.19 लाख सीटें हैं

प्रावधिक शिक्षा परिषद की ओर से प्रदेश में तीन राजकीय, दो एडेड व छह अल्पसंख्यक और 1808 फार्मेसी संस्थान संचालित हो रहे हैं। 1819 पॉलिटेक्निक फार्मेसी संस्थानों में 119952 सीट हैं। प्राविधिक शिक्षा परिषद के तहत (फार्मेसी पाठ्यक्रम) डी फार्मा डिप्लोमा कराया जाता है। पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा का परिणाम जून में जारी हुआ था।

