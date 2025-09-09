UP Polytechnic : यूपी पॉलीटेक्निक रिजल्ट प्रक्रिया में बदलाव, अब क्रेडिट प्वाइंट भी होंगे

उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद के अन्तर्गत प्रदेश में पॉलीटेक्निक में लगातार बदलाव हो रहे हैं। नई शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 को लागू किया जा चुका है और उसी के अनुरूप पाठ्यक्रमों में बदलाव भी किया है।

उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद के अन्तर्गत प्रदेश में पॉलीटेक्निक में लगातार बदलाव हो रहे हैं। नई शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 को लागू किया जा चुका है और उसी के अनुरूप पाठ्यक्रमों में बदलाव भी किया है। अब परिणाम प्रक्रिया में भी बदलाव किया है। छात्रों को अब अंक पत्र एनईपी 2020 के दिशा निर्देशों पर मिलेंगे। जिसमें अंकों के साथ क्रेडिट प्वाइंट होंगे।

पॉलीटेक्निक में क्रेडिट प्वाइंट सिस्टम लागू कर दिया है। अभी तक छात्रों को जो अंक पत्र मिलते थे उसमें सिर्फ थ्योरी और प्रैक्टिकल अंक दिखते थे। अब नए बदलाव के तहत छात्रों को क्रेडिट प्वाइंट दिए जाएंगे। छात्रों की मार्कशीट पर क्रेडिट प्वाइंट भी होंगे। शुरुआत प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश लेने वाले छात्रों के साथ होगी। इसके बाद अन्य सेमेस्टर के छात्रों को शामिल किया जाएगा। इससे पूर्व बोर्ड ने साल 2016 से 2024 तक के सभी छात्रों के डिप्लोमा सर्टिफिकेट और अंक पत्र डिजी लॉकर पर अपलोड कर दिए हैं।

हर सेमेस्टर में 20 प्वाइंट पॉलीटेक्निक छात्रों को प्रत्येक सेमेस्टर के अनुसार क्रेडिट प्वाइंट दिए जाएंगे। हर विषय के अलग क्रेडिट होंगे। एक सेमेस्टर में छात्रों को 20 क्रेडिट प्वाइंट मिलेंगे। साल भर के दो सेमेस्टर में छात्रों को 40 क्रेडिट प्वाइंट अर्जित करने होंगे। कोर्स पूरा होने पर छात्रों को 140 क्रेडिट प्वाइंट पाने होंगे।