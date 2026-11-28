यूपी पॉलिटेक्निक में दाखिले का मौका, 1 दिसंबर से भरें फॉर्म; जानें कौन कर सकता है आवेदन
यूपी पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा JEECUP 2027 के लिए आवेदन 1 दिसंबर से शुरू होंगे। आखिरी तारीख 20 अप्रैल है।
तीन दिन बाद उन घरों में हलचल बढ़ने वाली है जहां कोई बच्चा दसवीं पास करके डिप्लोमा इंजीनियरिंग का सपना देख रहा है। यूपी पॉलिटेक्निक की प्रवेश परीक्षा JEECUP 2027 के लिए आवेदन की घड़ी तय हो गई है। फॉर्म भरने का सिलसिला 1 दिसंबर 2026 से शुरू होगा और 20 अप्रैल 2027 तक चलेगा।
कब से कब तक भरे जाएंगे फॉर्म
संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद उत्तर प्रदेश यानी JEECUP ने कार्यक्रम जारी कर दिया है। आवेदन पूरी तरह ऑनलाइन होंगे। उम्मीदवारों को आधिकारिक वेबसाइट jeecup.admissions.nic.in पर जाना होगा। सरकारी, सहायता प्राप्त और निजी पॉलिटेक्निक संस्थानों में दाखिला इसी रास्ते से मिलेगा। परीक्षा मई 2027 के पहले हफ्ते में होने की बात कही जा रही है। कुछ रिपोर्ट्स में 7 से 15 मई की संभावित तारीखें भी सामने आई हैं। पक्की तारीख परिषद के नोटिस से ही साफ होगी। इसलिए वेबसाइट पर नजर बनाए रखना जरूरी है।
कितनी लगेगी फीस
आवेदन शुल्क श्रेणी के हिसाब से तय हुआ है। जनरल और ओबीसी उम्मीदवारों को 300 रुपये देने होंगे। एससी और एसटी वर्ग के लिए फीस 200 रुपये रखी गई है। भुगतान भी ऑनलाइन ही करना होगा।
कौन भर सकता है फॉर्म
पात्रता की शर्त सीधी है। उम्मीदवार को दसवीं कक्षा में कुल मिलाकर कम से कम 35 फीसदी अंक चाहिए। साथ ही भौतिकी रसायन और गणित में 50 फीसदी अंक होना जरूरी बताया गया है। हालांकि हर कोर्स और ग्रुप के हिसाब से शर्तें अलग हो सकती हैं। इसलिए फॉर्म भरने से पहले इन्फॉर्मेशन ब्रोशर जरूर पढ़ लें। एक छोटी चूक पूरी मेहनत पर पानी फेर सकती है।
कैसा होगा परीक्षा का पैटर्न
परीक्षा कंप्यूटर आधारित होगी। यानी सब कुछ स्क्रीन पर और ऑनलाइन। समय मिलेगा ढाई घंटे का। यह परीक्षा पहले साल के डिप्लोमा कोर्स में दाखिले के लिए होगी। दूसरे साल में सीधे प्रवेश यानी लेटरल एंट्री भी इसी के जरिए मिलेगी। कोर्स अलग-अलग ग्रुप में बंटे हैं। ये ग्रुप हैं A B C D E F G H I K L और W। दाखिला परीक्षा में प्रदर्शन के आधार पर होगा। इसके बाद काउंसलिंग की प्रक्रिया चलेगी। सीट उसी में मिलेगी।
फॉर्म भरने में दिक्कत हो तो क्या करें
हर घर में स्मार्टफोन या कंप्यूटर की सुविधा नहीं होती। इसी बात को ध्यान में रखकर परिषद ने हेल्प सेंटर बनाए हैं। ये केंद्र प्रदेश भर के सरकारी और सहायता प्राप्त पॉलिटेक्निक संस्थानों में खुलेंगे। रजिस्ट्रेशन में अटकने वाले छात्र वहां जाकर मदद ले सकते हैं।
पिछली बार का सबक
पिछले साल का अनुभव याद रखना ठीक रहेगा। 2026 में भी आवेदन की आखिरी तारीख कई बार आगे बढ़ाई गई थी। लेकिन इस भरोसे पर बैठना समझदारी नहीं है। आखिरी दिनों में वेबसाइट पर भारी भीड़ रहती है और सर्वर धीमा पड़ जाता है। बेहतर यही है कि फॉर्म पहले हफ्तों में ही भर दिया जाए। एक रिपोर्ट के मुताबिक प्रदेश के 2,223 संस्थानों में करीब 2.64 लाख सीटें हैं। मुकाबला कड़ा रहेगा। जो छात्र अभी से तैयारी शुरू कर देंगे वे बाकी से आगे निकल सकते हैं। दस्तावेज तैयार रखें. श्रेणी प्रमाण पत्र और अंकपत्र हाथ में रखें तभी फॉर्म बिना रुकावट भरा जाएगा।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
परिचय एवं अनुभव
हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।
लेखन की सोच और मकसद
हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।
शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।
रुचियां और निजी झुकाव
काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
विशेषज्ञताएं
- शिक्षा, करियर और नौकरियों से जुड़ी खबरों पर विशेष रुचि और निरंतर लेखन
- नीट, जेईई और राज्यवार बोर्ड परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों, बदलावों और परिणामों पर गहन फोकस
- UPSC, UPPSC, MPPSC, BPSC, RPSC और JPSC जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी, पैटर्न और नीतिगत पहलुओं पर पैनी नजर
- अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और विदेश नीति से जुड़े विषयों का विश्लेषणात्मक लेखन
- राजनीति, चुनावी आंकड़ों और जमीनी मुद्दों पर सरल और तथ्यपरक एक्सप्लेनर तैयार करने का अनुभव