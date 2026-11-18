यूपी पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा JEECUP 2027 के लिए आवेदन 1 दिसंबर से, 2.64 लाख सीटें, पिछली बार 74000 रह गई थीं खाली
UP Polytechnic Admission JEECUP 2027: यूपी पॉलिटेक्निक के 2.64 लाख सीटों पर दाखिले के लिए 1 दिसंबर से आवेदन होंगे। पिछले साल इनमें 74787 सीटें खाली रह गई थीं
UP Polytechnic Admission JEECUP 2027: उत्तर प्रदेश की विभिन्न राजकीय, सहायता प्राप्त एवं निजी पॉलीटेक्निक संस्थानों में शैक्षणिक सत्र 2027-28 में दाखिले के लिए संयुक्त प्रवेश परीक्षा (पॉलिटेक्निक) 2027 के लिए ऑनलाइन आवेदन 1 दिसंबर 2026 से शुरू होंगे। प्रदेश के 2,223 राजकीय, निजी और अशासकीय सहायता प्राप्त (एडेड) पॉलिटेक्निक संस्थानों की 2.64 लाख सीटों पर दाखिले होंगे। पिछले साल इनमें 74787 सीटें खाली रह गई थीं। ऐसे में इस बार ऐसा न हो, इसके लिए विभाग ने प्रवेश कार्यक्रम जारी करने के साथ ही इंटर कॉलेजों में पॉलिटेक्निक चलो अभियान भी शुरू कर दिया है। इसके तहत विद्यार्थियों को डिप्लोमा पाठ्यक्रमों, विभिन्न ट्रेड और तकनीकी शिक्षा के बाद रोजगार के अवसरों की जानकारी देकर प्रवेश के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।
अहम तिथियां
अभ्यर्थी एक दिसंबर 2026 से 20 अप्रैल 2027 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। प्रवेश परीक्षा सात से 15 मई के बीच प्रस्तावित है। यह कंप्यूटर आधारित (सीबीटी) मोड में होगी। इसके बाद जून में प्रवेश प्रक्रिया पूरी कर एक जुलाई से नया सत्र शुरू किया जाएगा।
क्या है फीस
सामान्य और ओबीसी वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए आवेदन शुल्क 300 रुपये, जबकि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए 200 रुपये निर्धारित किया गया है।
पिछले साल कैसा रहा था रिजल्ट
बीते वर्ष यूपी पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा के लिए 4,23,795 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। 3,34,298 अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित हुए थे। 89,497 ने परीक्षा छोड़ी थी। सिर्फ 20 छात्र उत्तीर्ण नहीं कर सके थे।
कैसे हाता है दाखिला
लिखित परीक्षा के परिणाम घोषित होने के बाद छात्रों ऑनलाइन काउंसलिंग में हिस्सा लेना होता है। पास हुए सभी अभ्यर्थियों को उनकी रैंक के आधार पर सरकारी, सहायता प्राप्त और प्राइवेट पॉलिटेक्निक कॉलेजों में सीटें आवंटित की जाती हैं।
पिछले साल की प्रवेश परीक्षा में किसने किया था टॉप
- ग्रुप 'ए' में आजमगढ़ के अंकित यादव ने 396 अंक प्राप्त कर शीर्ष स्थान हासिल किया।
- ग्रुप बी में गोरखपुरके अखिलेश ने टॉप किया है।
- ग्रुप सी में बलिया के कृष्णा ने टॉप किया।
- ग्रुप डी में पीलीभीत के संजीव तिवारी अव्वल आए।
- ग्रुप ई में लखनऊ की प्रतीक्षा सिंह ने प्रथम स्थान प्राप्त किया।
बीते वर्ष की सीटों की गणित
वर्ष 2026 में प्रदेश के 455 पालीटेक्निक संस्थानों में इंजीनियरिंग और अन्य डिप्लोमा पाठ्यक्रमों की कुल 145601 सीटें थीं। सात चरणों की काउंसिलिंग के बाद इनमें से 70814 सीटों पर ही प्रवेश हो सके। इस तरह 74787 सीटें खाली रह गईं।
लेखक के बारे मेंPankaj Vijay
पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार
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15 से अधिक सालों का अनुभव
पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।
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विजन
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विशेषज्ञता
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