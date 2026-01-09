JEECUP 2026 Exam: यूपी पॉलिटेक्निक के लिए 15 जनवरी से शुरू होगा रजिस्ट्रेशन, प्रवेश परीक्षा की तारीखें भी घोषित

संक्षेप: UP Polytechnic JEECUP 2026 Exam: यूपी पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा 2026 का शेड्यूल जारी। रजिस्ट्रेशन 15 जनवरी से 30 अप्रैल तक, परीक्षा 15-22 मई के बीच सीबीटी मोड में होगी। आवेदन प्रक्रिया और नियम जानें।

UP Polytechnic JEECUP 2026 Exam: उत्तर प्रदेश में पॉलिटेक्निक डिप्लोमा कोर्स में दाखिले की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए बड़ी खबर है। संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश ने यूपी पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा 2026 का पूरा शेड्यूल जारी कर दिया है। सबसे अहम बात यह है कि इस परीक्षा के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 15 जनवरी 2026 से शुरू होंगे, जो 30 अप्रैल 2026 तक चलेंगे। ऐसे में इंजीनियरिंग, फार्मेसी और अन्य तकनीकी डिप्लोमा कोर्स में दाखिले का सपना देख रहे अभ्यर्थियों के पास आवेदन का पर्याप्त समय रहेगा।

UP Polytechnic JEECUP 2026 Exam: 15 से 22 मई के बीच होगी परीक्षा आधिकारिक कार्यक्रम के अनुसार यूपी पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा 2026 का आयोजन 15 मई से 22 मई 2026 के बीच किया जाएगा। परीक्षा कंप्यूटर आधारित टेस्ट यानी सीबीटी मोड में होगी। इस दौरान ग्रुप ए से लेकर ग्रुप के1 से के8 तक की सभी परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी, जिनमें इंजीनियरिंग और फार्मेसी से जुड़े कोर्स शामिल हैं।

UP Polytechnic JEECUP 2026 Exam: कौन कर सकता है आवेदन वे सभी अभ्यर्थी जिन्होंने कक्षा 10वीं या 12वीं उत्तीर्ण कर ली है और पॉलिटेक्निक डिप्लोमा कोर्स करना चाहते हैं, वे इस परीक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन होगी और अभ्यर्थियों को परिषद की आधिकारिक वेबसाइट jeecup.admissions.nic.in पर जाकर फॉर्म भरना होगा।

UP Polytechnic JEECUP 2026 Exam: आवेदन शुल्क कितना देना होगा यूपी पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा 2026 के लिए आवेदन शुल्क इस प्रकार तय किया गया है -

सामान्य और ओबीसी वर्ग: 300 रुपये

एससी और एसटी वर्ग: 200 रुपये आवेदन करते समय अभ्यर्थियों को फोटो, हस्ताक्षर और अन्य जरूरी दस्तावेज अपलोड करने होंगे।

UP Polytechnic JEECUP 2026 Exam: आवेदन करने की प्रक्रिया अभ्यर्थियों को सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। वहां आवेदन लिंक पर क्लिक कर लॉगिन डिटेल दर्ज करनी होगी। इसके बाद आवेदन फॉर्म भरकर जरूरी दस्तावेज अपलोड करने होंगे और निर्धारित शुल्क जमा करना होगा। फॉर्म सबमिट करने के बाद उसकी रसीद का प्रिंट निकालकर सुरक्षित रखना जरूरी है।

UP Polytechnic JEECUP 2026 Exam: परीक्षा पैटर्न भी जान लें यूपी पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा डिप्लोमा कोर्स में दाखिले के लिए आयोजित की जाती है, जिसमें इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, फार्मेसी, कृषि और फैशन डिजाइन जैसे कोर्स शामिल हैं। प्रश्न पत्र में कुल 100 सवाल होंगे और अच्छी बात यह है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। परीक्षा की अवधि ढाई घंटे की होगी।

UP Polytechnic JEECUP 2026 Exam: किस सिलेबस से आएंगे सवाल परीक्षा का सिलेबस कक्षा 10वीं और 12वीं के पाठ्यक्रम पर आधारित रहेगा। इंजीनियरिंग ग्रुप के लिए गणित, भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान से सवाल पूछे जाएंगे। अभ्यर्थियों को एनसीईआरटी की किताबों से पढ़ाई करने, पुराने प्रश्न पत्र हल करने और मॉक टेस्ट देने की सलाह दी गई है।