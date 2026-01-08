Hindustan Hindi News
UP Polytechnic JEECUP 2026: 15 से 22 मई के बीच होगी पॉलिटेक्निक की प्रवेश परीक्षा, तारीखें घोषित

संक्षेप:

पॉलिटेक्निक में दाखिले की तैयारी कर रहे लाखों छात्रों के लिए बड़ी खबर है। JEECUP 2026 की प्रवेश परीक्षाएं 15 से 22 मई के बीच कराई जाएंगी।

Jan 08, 2026 08:38 pm IST
UP Polytechnic JEECUP 2026: पॉलिटेक्निक में दाखिले का सपना देख रहे छात्रों के लिए राहत और उत्साह से भरी खबर सामने आई है। उत्तर प्रदेश संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद (JEECUP) ने 2026 शैक्षणिक सत्र के लिए पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा की तारीखों का ऐलान कर दिया है। परिषद के अनुसार, JEECUP 2026 की प्रवेश परीक्षाएं 15 मई से 22 मई 2026 के बीच ऑनलाइन मोड में आयोजित की जाएंगी। इससे लाखों अभ्यर्थियों की लंबे समय से चली आ रही असमंजस की स्थिति अब खत्म हो गई है।

इस परीक्षा के जरिए राज्य के सरकारी, अनुदानित और निजी पॉलिटेक्निक संस्थानों में डिप्लोमा कोर्स में दाखिला दिया जाता है। हर साल की तरह इस बार भी JEECUP परीक्षा को लेकर छात्रों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है, क्योंकि तकनीकी शिक्षा की ओर युवाओं का रुझान लगातार बढ़ रहा है।

UP Polytechnic JEECUP 2026: इन ग्रुप की परीक्षाएं होंगी आयोजित

संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद ने स्पष्ट किया है कि 2026 सत्र के लिए ग्रुप ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, एल और के1 से के8 तक सभी ग्रुप की प्रवेश परीक्षाएं इन्हीं तारीखों के बीच कराई जाएंगी। अलग-अलग ग्रुप के अनुसार परीक्षा की तिथियां और शिफ्ट बाद में विस्तृत कार्यक्रम के रूप में जारी की जाएंगी।

ग्रुप ए मुख्य रूप से इंजीनियरिंग डिप्लोमा कोर्स से जुड़ा होता है, जबकि अन्य ग्रुप फार्मेसी, फैशन डिजाइन, होम साइंस, होटल मैनेजमेंट और अन्य तकनीकी एवं व्यावसायिक पाठ्यक्रमों से संबंधित होते हैं। यही वजह है कि JEECUP परीक्षा का दायरा काफी व्यापक है।

ऑनलाइन मोड में होगी परीक्षा

परिषद ने यह भी साफ किया है कि JEECUP 2026 परीक्षा पूरी तरह ऑनलाइन मोड (CBT) में आयोजित की जाएगी। इससे परीक्षा प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और सुविधाजनक होगी। छात्रों को अपने नजदीकी परीक्षा केंद्र पर कंप्यूटर आधारित परीक्षा देनी होगी। ऑनलाइन परीक्षा से परिणाम जारी करने की प्रक्रिया भी तेज होने की उम्मीद है।

तैयारी के लिए मिला पर्याप्त समय

परीक्षा की तारीखें पहले ही घोषित कर दिए जाने से अभ्यर्थियों को तैयारी के लिए पर्याप्त समय मिल गया है। विशेषज्ञों का मानना है कि जो छात्र अभी से सिलेबस के अनुसार नियमित पढ़ाई शुरू करेंगे, उन्हें परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन का मौका मिलेगा। खासकर गणित, विज्ञान और सामान्य ज्ञान जैसे विषयों पर फोकस करना जरूरी होगा।

