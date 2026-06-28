UP Polytechnic Counselling: यूपी पॉलीटेक्निक की काउंसलिंग शुरू, जानें क्या रही छात्रों की पहली पसंद
JEECUP counselling 2026: यूपी में पॉलीटेक्निक काउंसलिंग शुरू हो चुकी है, जिसमें मैकेनिकल और सिविल ट्रेड छात्रों की पहली पसंद बने हैं। वहीं, आईटीआई के लिए आवेदन जुलाई के दूसरे सप्ताह से शुरू होंगे।
UP Polytechnic Counselling 2026: औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) में प्रवेश का इंतजार कर रहे लाखों अभ्यर्थियों के लिए अच्छी खबर है। विभाग जुलाई के दूसरे सप्ताह से ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी में है। इस बार प्रवेश प्रक्रिया में देरी का कारण नियमों में प्रस्तावित बदलाव और तकनीकी औपचारिकताएं रहीं।
आमतौर पर मई के अंत या जून के पहले सप्ताह में शुरू होने वाली प्रवेश प्रक्रिया इस वर्ष समय पर शुरू नहीं हो सकी। केंद्र सरकार के कौशल विकास एवं उद्यमिता महानिदेशालय (डीजीटी) की नई गाइडलाइन के तहत कई बदलाव प्रस्तावित किए गए थे। फिलहाल इन्हें अगले शैक्षणिक सत्र से लागू करने का निर्णय लिया गया है, जबकि इस वर्ष प्रवेश संशोधित पुराने नियमों के तहत कराए जाएंगे। इस बार भी अभ्यर्थियों का चयन हाईस्कूल परीक्षा में प्राप्त अंकों की मेरिट के आधार पर होगा। प्रशिक्षण विभाग ने सीटें खाली न रहें, इसके लिए नई व्यवस्था बनाई है। यदि मेरिट सूची में चयनित कोई अभ्यर्थी प्रवेश नहीं लेता है तो अंतिम तिथि के बाद रिक्त सीटें अन्य पात्र अभ्यर्थियों को आवंटित की जाएंगी।
हर वर्ष करीब पांच लाख अभ्यर्थी करते हैं आवेदन
डीजीटी ने सभी आईटीआई को ट्रेडवार प्रशिक्षकों का विवरण पोर्टल पर अपलोड करने और तीसरी शिफ्ट बंद करने के निर्देश दिए थे। इन व्यवस्थाओं को लागू करने में समय लगने के कारण प्रवेश प्रक्रिया पीछे चली गई। प्रदेश में हर वर्ष करीब पांच लाख अभ्यर्थी आईटीआई में आवेदन करते हैं। प्राइवेट आईटीआई संगठन के मंडल अध्यक्ष राजेंद्र द्विवेदी ने कहा कि तीसरी शिफ्ट बंद करने के प्रावधान पर पुनर्विचार करने के लिए महानिदेशक को पत्र भेजा गया है।
प्रवेश प्रक्रिया पांच चरणों में पूरी की जाएगी
प्रवेश प्रक्रिया 15 अगस्त तक कुल पांच चरणों में पूरी होगी। इस दौरान प्रदेश के 156 राजकीय, 18 अनुदानित, 29 पीपीपी (थ्री-पी) मॉडल तथा 162 निजी पॉलीटेक्निक संस्थानों की 1,20,984 सीटों पर प्रवेश दिए जाएंगे। सचिव के अनुसार अभ्यर्थी काउंसलिंग पोर्टल पर पंजीकरण कर प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं। फार्मेसी पाठ्यक्रमों की काउंसलिंग 24 जुलाई से 15 सितंबर तक आयोजित की जाएगी।
काउंसलिंग के साथ सभी संस्थानों में हेल्प डेस्क भी संचालित किए गए हैं, जहां छात्र और उनके अभिभावक विभिन्न ट्रेडों, प्रवेश प्रक्रिया, फीस और रोजगार के अवसरों से जुड़ी जानकारी प्राप्त कर रहे हैं।
इस बार रोजगार की बेहतर संभावनाओं को देखते हुए मैकेनिकल और सिविल इंजीनियरिंग ट्रेड के प्रति छात्रों का सबसे अधिक रुझान देखने को मिल रहा है। हेल्प डेस्क पर अभिभावक विशेष रूप से यह जानने की कोशिश कर रहे हैं कि किस ट्रेड में भविष्य बेहतर है और पढ़ाई पूरी होने के बाद नौकरी के अवसर अधिक मिल सकते हैं। संस्थानों की ओर से तैनात विशेषज्ञ टीम अभ्यर्थियों को पाठ्यक्रम, करियर विकल्प और प्रवेश प्रक्रिया से संबंधित सभी जरूरी जानकारियां उपलब्ध करा रही है।
संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद के सचिव संजीव कुमार सिंह ने बताया कि अब तक 22,792 अभ्यर्थी ऑनलाइन काउंसलिंग प्रक्रिया में शामिल हो चुके हैं, जबकि 6,039 अभ्यर्थियों ने अपनी सीट लॉक कर दी है। संस्थानों का सीट आवंटन 2 से 3 जुलाई के बीच किया जाएगा।
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