UP Police : क्या यूपी पुलिस भर्ती की आयु में मिलेगी 3 साल की छूट, क्या दिए जा रहे तर्क, अखिलेश यादव क्या बोले

UPP UP Police Constable Bharti Age Limit : 32000 यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती की अधिकतम आयु सीमा में छूट की मांग तेज होती जा रही है। सोशल मीडिया एक्स प्लेटफॉर्म पर हजारों अभ्यर्थी ट्वीट कर अधिकतम आयु सीमा में तीन साल की छूट मांग कर रहे हैं। उनका तर्क है कि सामान्य वर्ग की आयु सीमा 18 से 22 साल रखना अन्याय है। सालों से तैयारी कर रहे छात्र अब ओवरएज हो गए हैं। 2019 के बाद सिर्फ 2023 में एक मौका मिला है। ओवरएज हुए अभ्यर्थियों को आयु सीमा में कम से कम तीन वर्ष छूट मिलनी चाहिए। आपको बता दें कि पिछली 60 हजार कांस्टेबल भर्ती में अभ्यर्थियों को आयु सीमा में छूट दी गई थी। 2025 में निकली यूपी पुलिस एसआई भर्ती की आयु सीमा में 3 साल छूट दी गई है।

अधिकतम आयु सीमा में तीन साल छूट की मांग को लेकर अभ्यर्थी एक्स पर हैश टैग #Up_Constable_Pac_Age_Relaxation , UPP_Age_Relaxation #Upp_Age_Relaxation_3Years , #UPP_Age_Relaxation के साथ लगातार ट्वीट कर रहे हैं। ट्वीट में यूपी सीएम ऑफिसर, सीएम योगी आदित्यनाथ व यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड को टैग किया जा रहा है।

क्या बोले अखिलेश यादव यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती में आयु छूट की मांग का उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री व समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने समर्थन किया है। उन्होंने कहा, 'भाजपा सरकार की ख़ामियों के कारण अनियमित हुई पुलिस भर्ती और उसकी वजह से ओवरएज हो गये अभ्यर्थियों को उम्र की छूट देकर, उप्र सरकार नव वर्ष का तोहफ़ा दे! भाजपा सरकार की लचर और दोषपूर्ण भर्ती प्रक्रिया का ख़ामियाज़ा बेरोज़गार युवा क्यों भुगतें। हम पुलिस भर्ती के हर अभ्यर्थी की माँग के साथ हैं। युवाओं का भविष्य ही देश का भविष्य है। उप्र के हर युवा को सम्मानपूर्वक जीवन जीने की शुभेच्छा सहित नये साल की हार्दिक शुभकामनाएं!'

क्या बोले अभ्यर्थी एक अभ्यर्थी ने तर्क दिया - बिहार कांस्टेबल में 18-25 वर्ष आयु है..., MP कांस्टेबल में 18-33 वर्ष आयु है..., हरियाणा कांस्टेबल में 18-25 वर्ष आयु है..., परंतु यूपी पुलिस में ही 22 वर्ष की आयु में युवा बूढ़ा मान लिया जाता है....।

एक अन्य अभ्यर्थी ने लिखा, 'एक ही गुहार है: UP कांस्टेबल PAC भर्ती में आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट दी जाए!' यूपी पुलिस की भर्ती में सामान्य वर्ग के छात्र 22 साल में ओवरएज हो जाएंगे, रिजर्व कैटेगरी में आयु सीमा 27 वर्ष जा रही है। क्या COVID से केवल आरक्षित वर्ग ही प्रभावित हुआ था? क्या उत्तर प्रदेश के सवर्ण नेताओं की आत्मा मर गई है जो वे इस अत्याचार पर चुप हैं।'

एक ने लिखा - 'पिछले 7 सालों से PAC भर्ती न आने के कारण हजारों अभ्यर्थियों का भविष्य अधर में है। बच्चों की सिर्फ एक ही मांग — UP Constable PAC भर्ती में 3 साल की आयु सीमा में छूट!'

32000 भर्ती में क्या है आयु सीमा पुरुषों के लिए - 18 वर्ष से 22 वर्ष। महिलाओं के लिए आयु सीमा - 18 से 25 वर्ष। आयु की गणना 1 जुलाई 2025 से होगी। एससी, एसटी व ओबीसी वर्ग को अधिकतम आयु सीमा में पांच वर्ष की छूट मिलेगी। इस बार सभी वर्गों को अतिरिक्त आयु सीमा में छूट नहीं दी गई है।

पदों का विवरण कांस्टेबल पुलिस: 10,469

पीएसी: 15,131

महिला पीएससी : 2,282

एसएसएफ: 1,341

घुड़सवार: 71

जेल वार्डर: 3,279

महिला जेल वार्डर: 106

कुल = 32,679 पद