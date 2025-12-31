UP Police Vacancy : 32000 यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती के आवेदन शुरू, नेगेटिव मार्किंग नहीं, कहां कितने पद, 20 बड़ी बातें

संक्षेप: UP Police Constable Vacancy 2025 Notification OUT : उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, लखनऊ की ओर से निकाली गई यूपी पुलिस कांस्टबेल भर्ती 2025 के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। 12वीं पास उम्मीदवार www.upprpb.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

Dec 31, 2025 06:38 pm IST

UP Police Constable Vacancy 2025 Notification OUT : उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, लखनऊ की ओर से निकाली गई यूपी पुलिस कांस्टबेल भर्ती 2025 के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। 12वीं पास उम्मीदवार www.upprpb.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यूपी पुलिस में कांस्टेबल व जेल वार्डर के 32679 पदों पर भर्ती निकाली गई है। कांस्टेबल के साथ साथ जेल वार्डर की भर्ती भी आई हैं। रिक्तियों में कांस्टेबल पुलिस के 10469, पीएसी कांस्टेबल के 15131, महिला पीएसी के 2282, एसएसएफ के 1341, घुड़सवार 71, जेल वार्डर पुरुष के 3279 और जेल वार्डर महिला के 106 पद शामिल हैं। अभ्यर्थी upprpb.in पर जाकर अपना ऑनलाइन आवेदन दिनांक- 31/12/2025 से 30/01/2026 तक कर सकते हैं। बोर्ड ने कहा है कि आवेदन से पूर्व अभ्यर्थी द्वारा उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड के वन टाइम रजिस्ट्रेशन (ओटीआर) प्रणाली में पंजीकरण कराना अनिवार्य है। ओटीआर एवं आवेदन के लिए https://upprpb.in पर उपलब्ध है।

यहां पढ़ें 20 बातें 1. योग्यता - 12वीं पास (इंटर पास) । अगर दो या उससे अधिक अभ्यर्थियों के मार्क्स बराबर आते हैं तो डोएक से ओ लेवल वाले अभ्यर्थियों, एनसीसी बी सर्टिफिकेट व प्रादेशिक सेना में दो वर्ष की सेवा का अनुभव वाले उम्मीदवारों को प्रेफरेंस मिलेगा।

2. आयु सीमा - पुरुषों के लिए - 18 वर्ष से 22 वर्ष। महिलाओं के लिए आयु सीमा - 18 से 25 वर्ष। आयु की गणना 1 जुलाई 2025 से होगी। एससी, एसटी व ओबीसी वर्ग को अधिकतम आयु सीमा में पांच वर्ष की छूट मिलेगी।

3. आयु सीमा में छूट नहीं इस बार सभी वर्गों को अतिरिक्त आयु सीमा में छूट नहीं दी गई है। पिछली 60 हजार भर्ती में तीन साल आयु में छूट दी गई थी।

4. आयु सीमा पुरुष अभ्यर्थी का जन्म 2 जुलाई 2003 से पहले और 1 जुलाई 2007 के बाद का नहीं होना चाहिए। महिला अभ्यर्थी का जन्म 02 जुलाई 2000 से पहले और 1 जुलाई 2007 के बाद का नहीं होना चाहिए।

5. पदों का विवरण कांस्टेबल पुलिस: 10,469

पीएसी: 15,131

महिला पीएससी : 2,282

एसएसएफ: 1,341

घुड़सवार: 71

जेल वार्डर: 3,279

महिला जेल वार्डर: 106

कुल = 32,679 पद

6. विस्तृत विवरण , देखें किस फोर्स में कितने पद (क) आरक्षी नागरिक पुलिस (पुरूष/महिला) के रिक्त पदों का श्रेणीवार विवरण:—

क्र०सं०,श्रेणी,संख्या

1.अनारक्षित,4191

2.आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ई०डब्ल्यू०एस०),1046

3. अन्य पिछड़ा वर्ग,2826

4.अनुसूचित जाति,2198

5. अनुसूचित जनजाति,208

योग- 10469

ख) आरक्षी पी०ए०सी०/सशस्त्र पुलिस के रिक्त पदों का श्रेणीवार विवरण:— (केवल पुरूष अभ्यर्थियों के लिए) क्र०सं०,श्रेणी,संख्या

1-अनारक्षित,6060

2.आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ई०डब्ल्यू०एस०),1512

3. अन्य पिछड़ा वर्ग,4083

4.अनुसूचित जाति,3176

5. अनुसूचित जनजाति,300

योग- 15131

(ग) आरक्षी विशेष सुरक्षा बल के रिक्त पदों का श्रेणीवार विवरण:— (केवल पुरूष अभ्यर्थियों के लिए) क्र०सं०,श्रेणी,संख्या

1.अनारक्षित,538

2. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ई०डब्ल्यू०एस०),134

3.अन्य पिछड़ा वर्ग,362

4.अनुसूचित जाति,281

5.अनुसूचित जनजाति,26

योग- 1341

(घ) महिला बटालियन (जनपद-लखनऊ, बदायूं व गोरखपुर) हेतु महिला आरक्षी के रिक्त पदों का श्रेणीवार विवरण:— (केवल महिला अभ्यर्थियों के लिए) क्र०सं०,श्रेणी,संख्या

1,अनारक्षित- 916

2,आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ई०डब्ल्यू०एस०)- 228

3,अन्य पिछड़ा वर्ग - 615

4,अनुसूचित जाति- -478

5,अनुसूचित जनजाति - 45

योग - 2282

(ङ) आरक्षी घुड़सवार पुलिस के रिक्त पदों का श्रेणीवार विवरण:— (केवल पुरूष अभ्यर्थियों के लिए) क्र०सं०,श्रेणी,संख्या

1- अनारक्षित,30

2- आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ई०डब्ल्यू०एस०),7

3- अन्य पिछड़ा वर्ग,19

4- अनुसूचित जाति,14

5- अनुसूचित जनजाति,1

योग- 71

(च) जेल वार्डर (पुरुष) के रिक्त पदों का श्रेणीवार विवरण:— क्र०सं०,श्रेणी,संख्या

1- अनारक्षित,1314

2- आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ई०डब्ल्यू०एस०),327

3- अन्य पिछड़ा वर्ग,885

4- अनुसूचित जाति,688

5- अनुसूचित जनजाति,65

योग- 3279

(छ) जेल वार्डर (महिला) के रिक्त पदों का श्रेणीवार विवरण:— क्र०सं०,श्रेणी,संख्या

1 - अनारक्षित,44

2- आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ई०डब्ल्यू०एस०),10

3- अन्य पिछड़ा वर्ग,28

4- अनुसूचित जाति,22

5- अनुसूचित जनजाति,2

योग- 106

7. शारीरिक मानक पुरुषों के लिए

- सामान्य, ओबीसी, एससी वर्ग के उम्मीदवारों की लंबाई कम से कम 168 सेमी. होनी चाहिए। सीना बिना फुलाए कम से कम 79 सेमी. हो और फुलाकर कम से कम 84 सेमी हो।

- एसटी वर्ग के उम्मीदवारों की लंबाई 160 सेमी. होनी चाहिए। सीना बिना फुलाए कम से कम 77 सेमी. हो और फुलाकर कम से कम 82 सेमी हो।

8. महिलाओं के लिए - सामान्य, ओबीसी, एससी वर्ग के उम्मीदवारों की लंबाई कम से कम 152 सेमी. होनी चाहिए। - एसटी वर्ग के उम्मीदवारों की लंबाई कम से कम 147 सेमी. होनी चाहिए।

- वजन कम से कम 40 किलोग्राम हो

9. चयन - लिखित परीक्षा, पीएसटी व डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। फिजिकल टेस्ट (दौड़)।

10. एग्जाम पैटर्न लिखित परीक्षा 300 अंकों की होगी। इसमें सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, संख्यात्मक व मानसिक योग्यता, मानसिक अभिरुचि, बुद्धिलब्धि, तार्किक क्षमता के प्रश्न थे। कुल 150 प्रश्न होंगे। पेपर 2 घंटे का होगा। सभी प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे।

आवेदन का लिंक यहां देखें नोटिफिकेशन 11. नेगेटिव मार्किंग नहीं योगी सरकार ने कांस्टेबल व जेल वार्डर भर्ती के लिए होने वाली परीक्षा में निगेटिव मार्किंग की व्यवस्था समाप्त कर दी है। कांस्टेबल व जेल वार्डर रक्षक के पदों पर भर्ती परीक्षा में अभी तक गलत उत्तर देने पर निगेटिव मार्किंग करते हुए नंबर काटे जाने की व्यवस्था थी। कांस्टेबल पद पर भर्ती परीक्षा में सही उत्तर देने पर दो नंबर देने और गलत उत्तर पर आधा नंबर काटने की व्यवस्था थी।

12. लिखित परीक्षा में न्यूनतम पासिंग परसेंटेज कितनी अनारक्षित के लिए पासिंग परसेंटेज 30 फीसदी

ईडब्ल्यूएस एवं ओबीसी के लिए 25 फीसदी

एससी एवं एसटी के लिए के 20 फीसदी

13. फिजकल टेस्ट - लिखित परीक्षा में पास अभ्यर्थियों को फिजिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। पुरुषों को 25 मिनट में 4.8 किमी की दौड़ और महिलाओं को 14 मिनट में 2.4 किमी की दौड़ लगानी होगी।

14. आवेदन फीस सामान्य, ईडब्ल्यूएस व ओबीसी - 500 रुपये

एससी, एसटी - 400 रुपये

15. पदों का प्रेफरेंस देना अनिवार्य अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन पत्र में पदों के लिए वरीयता देना अनिवार्य है। एक बार आवेदन पत्र में वरीयता देने के बाद उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन करने की इजाजत नहीं होगी। प्रत्येक अभ्यर्थी को उपलब्ध विकल्पों के सापेक्ष वरीयता का चयन करना अनिवार्य होगा।

16. यूपी पुलिस भर्ती की तैयारी कर रहे अभ्यर्थी पूरा कर लें अपना ओटीआर उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, लखनऊ ने भी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ( यूपीपीएससी ) और उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (यूपीएसएसएससी) की तरह अपनी तमाम भर्तियों में ओटीआर यानी वन टाइम रजिस्ट्रेशन का सिस्टम लागू कर दिया है। जो भी अभ्यर्थी आने वाली यूपी पुलिस की कांस्टेबल व एसआई समेत विभिन्न भर्तियों के लिए आवेदन करना चाहता है, उसे पहले apply.upprpb.in पर जाकर ओटीआर भरना होगा।

17. आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, लखनऊ ने दिसंबर माह की शुरुआत में कहा था कि आरक्षी नागरिक पुलिस, पीएसी,आरक्षी विशेष सुरक्षा बल, पीएसी महिला, आरक्षी पीएसी सशस्त्र पुलिस, जेल वार्डर, घुड़सवार पुलिस के खाली पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन दिसम्बर महीने में जारी किया जाएगा।

18. वेतन - (वेतनमान पे-बैण्ड 5200-20200 ग्रेड पे 2000 नये वेतनमान में वेतन मैट्रिक्स रु 21700 से 69100, पे लेवल -3)

19. OTR एवं आवेदन हेतु लिंक https://upprpb.in पर उपलब्ध है।