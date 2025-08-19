UP Police SI Vacancy : यूपी पुलिस एसआई भर्ती की आयु सीमा में 3 साल छूट पर विवाद, 6 साल करने की मांग
यूपी पुलिस एसआई भर्ती की आयु सीमा में 3 साल छूट दिए जाने के बाद भी विवाद हो गया है। अब इसे बढ़ाकर 6 साल करने की मांग हो रही है। आरोप है कि जो अभ्यर्थी 2022, 2023, 2024 में ओवरएज हुए, वे 2021 की भर्ती में भी शामिल हुए थे। उन्हें दोबारा मौका दिया जा रहा है
UP SI Recruitment : उत्तर प्रदेश पुलिस में उपनिरीक्षक (एसआई) के 4543 पदों पर भर्ती में आयु सीमा में तीन साल की छूट दिए जाने पर भेदभाव के आरोप लगे हैं। अभ्यर्थियों का कहना है कि सरकार ने 2017 में सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया था कि 2017 से 2019 तक प्रतिवर्ष 30 हजार कांस्टेबल और 2018 से 2020 तक हर साल 3200 एसआई के पदों पर भर्ती की जाएगी। हालांकि 2018 से प्रस्तावित भर्ती नहीं आई और बीच में कोरोना पड़ गया।
2021 में सरकार ने 9534 पदों पर भर्ती निकाली थी लेकिन उस समय आयु सीमा में छूट नहीं दी थी। इस मसले पर अभ्यर्थियों ने सरकार से आयु सीमा में छूट देने की मांग की थी। विधानसभा में यह मुद्दा उठा लेकिन कोई राहत नहीं मिलने पर अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में याचिकाएं कर दी। अंतरिम आदेश पर ओवरएज हो चुके अभ्यर्थियों ने आवेदन भी किया लेकिन इन्हें लिखित परीक्षा में शामिल नहीं होने दिया गया।
मजे की बात है कि चार साल बाद 12 अगस्त को जारी हुई एसआई के 4543 पदों पर भर्ती में अभ्यर्थियों को आयु सीमा में तीन साल की छूट दे दी गई है। छात्र युवा संघर्ष समिति के अध्यक्ष संजय यादव का कहना है कि जब कोरोना काल में सर्वाधिक आवश्यकता थी तो उस समय छूट नहीं दी गई जबकि सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देने के बावजूद सरकार हर साल भर्ती निकालने में नाकाम रही। अब यदि नई भर्ती के अभ्यर्थियों को छूट दी जा रही है तो 2021 की भर्ती में इसके लिए लड़ाई लड़ने वाले और याचिका करने वाले अभ्यर्थियों को कम से कम छूट मिलनी ही चाहिए।
तर्क दिया जा रहा है कि जो अभ्यर्थी 2022, 2023, 2024 में ओवरएज हुए, वे 2021 की भर्ती में भी शामिल हुए थे। उन्हें दोबारा 2025 में मौका दिया जा रहा है, जबकि जो अभ्यर्थी 2021 की भर्ती में ओवरएज होने से शामिल नहीं हो सके थे, उन्हें इस बार मौका नहीं मिला है जबकि वास्तविक हकदार यही अभ्यर्थी हैं। बड़ी संख्या में अभ्यर्थी इस राहत से संतुष्ट नहीं है। आयु सीमा में तीन साल की छूट को बढ़ाकर छह साल करने की मांग की जा रही है।
2025 की भर्ती में क्या है अभी आयु सीमा
इस भर्ती के लिए निर्धारित आयु सीमा में सभी वर्ग के अभ्यर्थियों को एक बार तीन साल की छूट दी जाएगी। यह छूट सिर्फ इस बार ही मान्य होगी। इसके चलते पुलिस भर्ती के लिए ओवरऐज हो चुके लगभग 5 लाख युवाओं को राहत मिलेगी। ये छूट चयन वर्ष 2020-21 से 2024-25 तक 4543 रिक्त पदों पर सीधी भर्ती के लिए दी जाएगी। एज लिमिट में छूट का फैसला कोरोना काल होने और कई सालों से सब इंस्पेक्टर की भर्ती न निकलने के मद्देनजर लिया गया है।
किस वर्ग के लिए कितनी है आयु सीमा (छूट को मिलाकर)
जनरल व ईडब्ल्यूएस - 21 वर्ष से 31 वर्ष।
एससी, एसटी, ओबीसी - 21 वर्ष से 36 वर्ष।
जनरल व ईडब्ल्यूएस - अभ्यर्थी का जन्म 02 जुलाई 1994 से 01 जुलाई 2004 के बीच हुआ हो।
एससी, एसटी, ओबीसी - अभ्यर्थी का जन्म 02 जुलाई 1989 से 01 जुलाई 2004 के बीच हुआ हो।