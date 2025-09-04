UP Police SI Vacancy : राहत, यूपी पुलिस भर्ती के लिए ओटीआर में संशोधन का एक मौका मिला

यूपी पुलिस की भर्ती परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को वन टाइम रजिस्ट्रेशन (ओटीआर) में अपने ब्योरे को संशोधित करने का एक मौका दे दिया गया है। अभ्यर्थी बोर्ड की ओर से जारी लिंक पर जाकर संशोधन कर सकते हैं।

यूपी पुलिस की भर्ती परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को वन टाइम रजिस्ट्रेशन (ओटीआर) में अपने ब्योरे को संशोधित करने का एक मौका दे दिया गया है। अभ्यर्थी बोर्ड की ओर से जारी लिंक पर जाकर संशोधन कर सकते हैं। कई अभ्यर्थी इसकी मांग कर रहे थे। पुलिस भर्ती बोर्ड ने इसी साल से ओटीआर प्रणाली शुरू की है। इसे अनिवार्य कर दिया गया है ताकि अभ्यर्थियों को पुलिस की हर भर्ती परीक्षा में अपना व्यक्तिगत ब्योरा बार-बार न भरना पड़े। ओटीआर प्रणाली की शुरुआत 31 जुलाई से की गई थी। अब तक 10 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने आवेदन कर दिया है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड की ओर से यूपी पुलिस में 4543 एसआई भर्ती निकाली गई है। इसके बाद कांस्टेबल भर्ती भी निकलने वाली है। ऐसे में बड़ी तादाद में युवा ओटीआर में करेक्शन करने का मौका देने की मांग कर रहे थे।

बोर्ड ने तीन सितम्बर को इस बारे में अपनी वेबसाइट पर सूचना देकर संशोधन का एक मौका दे दिया। परीक्षा नियंत्रक के मुताबिक बोर्ड की वेबसाइट पर दिए गए लिंक uppbpb.gov.in पर जाकर अभ्यर्थी अपने ओटीआर अकाउंट को लॉग-इन करके उसमें अपने ब्योरे को संशोधित कर सकते हैं। वे हेल्पलाइन 18009110005 पर भी संपर्क कर सकते हैं।

संशोधित ओटीआर फॉर्म अपडेट करने के बाद दोबारा किसी सूरत में ब्योरे में संशोधन नहीं किया जा सकेगा।

यूपी पुलिस एसआई भर्ती के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 11 सितम्बर है। इसमें 4242 सब इंस्पेक्टर, 135 पीएसी प्लाटून कमाण्डर, विशेष सुरक्षा बल के 60 प्लाटून कमाण्डर और बंदायू, लखनऊ व गोरखपुर के लिए गठित महिला पीएसी वाहिनयों में 106 महिला प्लाटून कमाण्डर पद पर नियुक्ति होनी है।