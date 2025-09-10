UP Police SI Vacancy 2025 UPSI UP SI UP Police SI Recruitment ends tomorrow for 4543 posts upprpb upp UP Police SI Bharti 2025: यूपी पुलिस SI भर्ती के 4543 पदों के लिए आवेदन की लास्ट डेट कल, ग्रैजुएट फौरन करें अप्लाई, Career Hindi News - Hindustan
UP Police SI Bharti 2025: यूपी पुलिस SI भर्ती के 4543 पदों के लिए आवेदन की लास्ट डेट कल, ग्रैजुएट फौरन करें अप्लाई

UP Police SI Vacancy 2025: उत्तर प्रदेश पुलिस की ओर से कल 11 सितंबर 2025 को सब-इंस्पेक्टर (SI) पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया बंद कर दी जाएगी। इस भर्ती प्रकिया के जरिए कुल 4543 पदों पर उम्मीदवारों की नियुक्ति होगी।

Prachi लाइव हिन्दुस्तानWed, 10 Sep 2025 07:48 PM
UP Police SI Recruitment 2025 Apply Online: उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं पदोन्नति बोर्ड (UPPRPB) की ओर से कल11 सितंबर 2025 को सब-इंस्पेक्टर (SI) पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया बंद कर दी जाएगी। इस भर्ती प्रकिया के जरिए कुल 4543 पदों पर उम्मीदवारों की नियुक्ति होगी। जिसमें उप निरीक्षक नागरिक पुलिस पद, प्लाटून कमांडर पीएसी/उप निरीक्षक सशस्त्र पुलिस पद, प्लाटून कमाण्डर/उप निरीक्षक, विशेष सुरक्षा बल पद और महिला उप निरीक्षक ना.पु. (पीसी) पद शामिल हैं। इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रकिया आज 12 अगस्त 2025 से शुरू हुई थी। ऑनलाइन आवेदन के लिए उम्मीदवारों को आधिकारिक वेबसाइट uppbpb.gov.in पर जाना होगा। आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि भी 11 सितंबर 2025 निर्धारित की गई है। अगर आप ने अभी तक आवेदन नहीं किया है तो अभी फौरन बिना देरी करते हुए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर फॉर्म भरें।

वैकेंसी डिटेल्स-

उप निरीक्षक नागरिक पुलिस- 4242 पद

प्लाटून कमांडर पीएसी/उप निरीक्षक सशस्त्र पुलिस- 135 पद

प्लाटून कमाण्डर/उप निरीक्षक, विशेष सुरक्षा बल- 60 पद

महिला उप निरीक्षक ना.पु. (पीसी)- 106 पद

शैक्षणिक योग्यता-

आवेदन करने के लिए इच्छुक और योग्य उम्मीदवारों के पास किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से किसी भी विषय में ग्रैजुएशन की डिग्री या समकक्ष योग्यता प्राप्त की होनी चाहिए।

उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे आवेदन करने से पहले ऑफिशियल नोटिफिकेशन में भर्ती के लिए योग्यता और शैक्षणिक योग्यता को जरूर चेक करें।

आयु सीमा -

उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम आयु 28 वर्ष तय की गई है। उम्मीदवारों की आयु की गणना 1 जुलाई 2025 को आधार बनाकर की जाएगी। सभी वर्गों के उम्मीदवारों को अधिकतम आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट दी गई है। वहीं, आरक्षित वर्गों के उम्मीदवारों को अधिकतम आयु सीमा में 3 वर्ष के अतिरिक्त छूट प्रदान की गई है।

वेतनमान -पे बैण्ड 9300-34800 व ग्रेड पे-4200

आवेदन शुल्क-

1. सामान्य / ईडब्लूएस / अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी - 500 रुपये

2. अनुसूचित जाति / अनुसूचित जन जाति के अभ्यर्थी - 400 रुपये

