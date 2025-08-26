UP Police SI Vacancy : 4543 पदों पर यूपी पुलिस एसआई भर्ती में बड़ी राहत, डिग्री को लेकर टेंशन दूर

UP Police SI Vacancy : अब यूपी पुलिस एसआई भर्ती के जिन अभ्यर्थियों के पास स्नातक डिग्री नहीं है तो वे प्रोविजनल स्नातक डिग्री अपलोड कर सकते हैं। अगर प्रोविजनल डिग्री भी नहीं है तो अभ्यर्थी इसकी जगह अपनी मार्कशीट अपलोड करेंगे।

UP Police SI Vacancy : उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने यूपी पुलिस में निकली 4543 एसआई भर्ती के आवेदकों को एक बड़ी राहत दी है। यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड ने कहा है कि एसआई भर्ती के आवेदन के दौरान अब डिग्री अपलोड करना अनिवार्य नहीं है। जिन अभ्यर्थियों के पास स्नातक डिग्री नहीं है तो वे प्रोविजनल स्नातक डिग्री अपलोड कर सकते हैं। अगर प्रोविजनल डिग्री भी नहीं है तो अभ्यर्थी इसकी जगह अपनी मार्कशीट अपलोड करेंगे। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने एसआई भर्ती के मूल नोटिफिकेशन मार्कशीट व डिग्री दोनों अपलोड करना अनिवार्य किया था। ऑरिजनल डिग्री न होने के चलते अभ्यर्थी आवेदन नहीं कर पा रहे थे। हालांकि भर्ती बोर्ड ने यह साफ कर दिया है कि मार्कशीट अपलोड करना अनिवार्य है। आवेदन करते समय अभ्यर्थी ग्रेजुएशन पास होना चाहिए। यूपी पुलिस एसआई भर्ती में किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएट युवा आवेदन कर सकते हैं। परीक्षा में सम्मिलित हुए या अपीयरिंग अभ्यर्थी पात्र नहीं होंगे।

अगर अभ्यर्थी के पास स्नातक की डिग्री नहीं है तो ऐसी स्थिति में उसे क्या करना होगा, इस संबंध में उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने नोटिस में 3 निम्न निर्देश दिए हैं -

- स्नातक की मार्कशीट अपलोड करना अनिवार्य है।

- यदि स्नातक डिग्री उपलब्ध नहीं है तो औपबंधिक (प्रोविजनल) स्नातक उपाधि अपलोड की जानी होगी। औपबंधिक (प्रोविजनल) डिग्री भी उपलब्ध नहीं है तो अभ्यर्थी इसके स्थान पर अपनी मार्कशीट अपलोड करेंगे।

- अभ्यर्थियों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एवं शारीरिक मानक परीक्षा के समय स्नातक की मार्कशीट के साथ ऑरिजनल स्नातक डिग्री दिखाना अनिवार्य होगा।

इसी वजह से धीमी थी आवेदनों की संख्या आपको बता दें कि 21 अगस्त तक दरोगा और समकक्ष पदों पर भर्ती के लिए 75 हजार से अधिक आवेदन आ चुके थे। हालांकि इस भर्ती के लिए 20 लाख से अधिक आवेदन आने की संभावना है। आवेदनों की धीमी गति के पीछे कारण यह बताया जा रहा था कि आवेदन में ऑरिजनल डिग्री अपलोड करने के लिए कहा गया जो कि लाखों अभ्यर्थियों के पास नहीं है। ऐसे में वे यूनिवर्सिटी के चक्कर लगा रहे थे। लेकिन अब भर्ती बोर्ड ने ऑरिजनल डिग्री अपलोड करने से छूट दे दी है। यह टेंशन खत्म हो गई है। आपको बता दें कि भर्ती बोर्ड की ओर से शुरू की गई वन टाइम रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया के तहत अब तक 8.50 लाख से ज्यादा युवा पंजीकरण करा चुके हैं।

आवेदन की अन्य खास बातें यूपी पुलिस दारोगा भर्ती के इच्छुक व योग्य अभ्यर्थी apply.upprpb.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। uppbpb.gov.in पर विस्तृत नोटिफिकेशन देखा जा सकता है। आवेदन करने की अंतिम तिथि 11 सितम्बर है। इन पदों पर आवेदन करने से पहले अभ्यर्थियों को वन टाइम रजिस्ट्रेशन (ओटीआर - OTR ) कराना जरूरी है। इसमें 4242 सब इंस्पेक्टर, 135 पीएसी प्लाटून कमाण्डर, विशेष सुरक्षा बल के 60 प्लाटून कमाण्डर और बंदायू, लखनऊ व गोरखपुर के लिए गठित महिला पीएसी वाहिनयों में 106 महिला प्लाटून कमाण्डर पद पर नियुक्ति होनी है।

कद-काठी ( PST में देखी जाएगी ये योग्यता) के नियम इस प्रकार है

ऊंचाई - सामान्य, ओबीसी व एससी वर्ग के लिए - कम से कम 168 सेमी, एसटी वर्ग के लिए - 160 सेमी ।

सीना सामान्य, ओबीसी व एससी वर्ग के लिए - बिना फुलाए 79 सेमी और फुलाकर 84 सेमी

एसटी वर्ग के लिए - बिना फुलाए 77 सेमी और फुलाकर 82 सेमी। ध्यान रहे कि कम से कम 5 सेमी सीने का फुलाव अनिवार्य है।

महिलाओं के लिए ऊंचाई सामान्य, ओबीसी व एससी वर्ग के लिए - कम से कम 152 सेमी

एसटी वर्ग के लिए - 147 सेमी

वजन

सभी महिला अभ्यर्थियों के लिए कम से कम 40 किलोग्राम

चयन प्रक्रिया

चयन प्रक्रिया में चार चरण शामिल हैं। इसमें लिखित परीक्षा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, शारीरिक माप परीक्षण और शारीरिक दक्षता परीक्षण। फाइनल मेरिट लिखित परीक्षा में प्राप्तांकों के आधार पर बनेगी।

लिखित परीक्षा लिखित परीक्षा ओएमआर शीट पर होगी। यह 400 अंकों की होगी। 2 घंटे का समय होगा। कुल प्रश्न 160 होंगे। सामान्य हिंदी, मूलविधि/संविधान/सामान्य ज्ञान, संख्यात्मक व मानसिक योग्यता परीक्षा, मानसिक अभिरुचि परीक्षा/ बुद्धिलब्धि परीक्षा/ तार्किक परीक्षा से 40-40 प्रश्न आएंगे। चारों सेक्शन 100-100 नंबर के होंगे।

लिखित परीक्षा में न्यूनतम मार्क्स प्रत्येक विषय में 35 फीसदी अंक और कुल 50 प्रतिशत अंक प्राप्त न करने वाले अभ्यर्थी भर्ती के पात्र नहीं होंगे।

फिजिकल टेस्ट शारीरिक दक्षता परीक्षा के संभावित नियम इस प्रकार है- पुरुषों के लिए - 4.8 किमी की दौड़ 28 मिनट में पूरी करनी होगी।

महिलाओं को 16 मिनट में 2.4 किमी दौड़ना होगा।