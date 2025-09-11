UP Police SI Vacancy 2025: last date today UPSI UP SI Recruitment graduation degree latest notice uppbpb upprpb UPP SI : यूपी पुलिस एसआई भर्ती के आवेदन की आज अंतिम तिथि, ग्रेजुशन डिग्री पर बोर्ड ने याद दिलाया नियम, Career Hindi News - Hindustan
UP Police SI Vacancy : यूपी पुलिस 4543 एसआई भर्ती के लिए आज 11 सितंबर आवेदन की अंतिम तिथि है। यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड ने एक बार फिर कहा है कि एसआई भर्ती के आवेदन के दौरान अब डिग्री अपलोड करना अनिवार्य नहीं है।

Pankaj Vijay लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीThu, 11 Sep 2025 08:37 AM
UP Police SI Vacancy : उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड की ओर से निकाली गई यूपी पुलिस 4543 एसआई भर्ती के लिए आज 11 सितंबर आवेदन की अंतिम तिथि है। जिन इच्छुक व योग्य उम्मीदवारों ने अभी तक आवेदन नहीं किया है, वे apply.upprpb.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस बीच यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड ने अभ्यर्थियों को ग्रेजुएशन की डिग्री को लेकर दी गई छूट के बारे में याद दिलाया है। यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड ने एक बार फिर कहा है कि एसआई भर्ती के आवेदन के दौरान अब डिग्री अपलोड करना अनिवार्य नहीं है। जिन अभ्यर्थियों के पास मेन स्नातक डिग्री नहीं है तो वे प्रोविजनल स्नातक डिग्री अपलोड कर सकते हैं। अगर प्रोविजनल डिग्री भी नहीं है तो अभ्यर्थी इसकी जगह अपनी मार्कशीट अपलोड करेंगे।

आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने एसआई भर्ती के मूल नोटिफिकेशन मार्कशीट व डिग्री दोनों अपलोड करना अनिवार्य किया था। ऑरिजनल डिग्री न होने के चलते अभ्यर्थी आवेदन नहीं कर पा रहे थे। हालांकि भर्ती बोर्ड ने यह साफ कर दिया है कि मार्कशीट अपलोड करना अनिवार्य है। आवेदन करते समय अभ्यर्थी ग्रेजुएशन पास होना चाहिए। यूपी पुलिस एसआई भर्ती में किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएट युवा आवेदन कर सकते हैं। परीक्षा में सम्मिलित हुए या अपीयरिंग अभ्यर्थी पात्र नहीं होंगे।

अगर अभ्यर्थी के पास स्नातक की डिग्री नहीं है तो ऐसी स्थिति में उसे क्या करना होगा, इस संबंध में उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने नोटिस में 3 निम्न निर्देश दिए हैं -

- स्नातक की मार्कशीट अपलोड करना अनिवार्य है।

- यदि स्नातक डिग्री उपलब्ध नहीं है तो औपबंधिक (प्रोविजनल) स्नातक उपाधि अपलोड की जानी होगी। औपबंधिक (प्रोविजनल) डिग्री भी उपलब्ध नहीं है तो अभ्यर्थी इसके स्थान पर अपनी मार्कशीट अपलोड करेंगे।

- अभ्यर्थियों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एवं शारीरिक मानक परीक्षा के समय स्नातक की मार्कशीट के साथ ऑरिजनल स्नातक डिग्री दिखाना अनिवार्य होगा।

ओटीआर में अपने ब्योरे को संशोधित करने का मौका

यूपी पुलिस की भर्ती परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को वन टाइम रजिस्ट्रेशन (ओटीआर) में अपने ब्योरे को संशोधित करने का एक मौका दे दिया गया है। uppbpb.gov.in पर जाकर अभ्यर्थी अपने ओटीआर अकाउंट को लॉग-इन करके उसमें अपने ब्योरे को संशोधित कर सकते हैं। संशोधित ओटीआर फॉर्म अपडेट करने के बाद दोबारा किसी सूरत में ब्योरे में संशोधन नहीं किया जा सकेगा।

आवेदन की अन्य खास बातें

आवेदन करने से पहले अभ्यर्थियों को वन टाइम रजिस्ट्रेशन (ओटीआर - OTR ) कराना जरूरी है। इसमें 4242 सब इंस्पेक्टर, 135 पीएसी प्लाटून कमाण्डर, विशेष सुरक्षा बल के 60 प्लाटून कमाण्डर और बंदायू, लखनऊ व गोरखपुर के लिए गठित महिला पीएसी वाहिनयों में 106 महिला प्लाटून कमाण्डर पद पर नियुक्ति होनी है।

कद-काठी ( PST में देखी जाएगी ये योग्यता) के नियम इस प्रकार है

ऊंचाई - सामान्य, ओबीसी व एससी वर्ग के लिए - कम से कम 168 सेमी, एसटी वर्ग के लिए - 160 सेमी ।

सीना

सामान्य, ओबीसी व एससी वर्ग के लिए - बिना फुलाए 79 सेमी और फुलाकर 84 सेमी

एसटी वर्ग के लिए - बिना फुलाए 77 सेमी और फुलाकर 82 सेमी। ध्यान रहे कि कम से कम 5 सेमी सीने का फुलाव अनिवार्य है।

ये भी पढ़ें:यूपी पुलिस एसआई भर्ती की आयु सीमा में 3 साल छूट पर विवाद

महिलाओं के लिए

ऊंचाई

सामान्य, ओबीसी व एससी वर्ग के लिए - कम से कम 152 सेमी

एसटी वर्ग के लिए - 147 सेमी

वजन

सभी महिला अभ्यर्थियों के लिए कम से कम 40 किलोग्राम

चयन प्रक्रिया

चयन प्रक्रिया में चार चरण शामिल हैं। इसमें लिखित परीक्षा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, शारीरिक माप परीक्षण और शारीरिक दक्षता परीक्षण। फाइनल मेरिट लिखित परीक्षा में प्राप्तांकों के आधार पर बनेगी।

लिखित परीक्षा

लिखित परीक्षा ओएमआर शीट पर होगी। यह 400 अंकों की होगी। 2 घंटे का समय होगा। कुल प्रश्न 160 होंगे। सामान्य हिंदी, मूलविधि/संविधान/सामान्य ज्ञान, संख्यात्मक व मानसिक योग्यता परीक्षा, मानसिक अभिरुचि परीक्षा/ बुद्धिलब्धि परीक्षा/ तार्किक परीक्षा से 40-40 प्रश्न आएंगे। चारों सेक्शन 100-100 नंबर के होंगे।

लिखित परीक्षा में न्यूनतम मार्क्स

प्रत्येक विषय में 35 फीसदी अंक और कुल 50 प्रतिशत अंक प्राप्त न करने वाले अभ्यर्थी भर्ती के पात्र नहीं होंगे।

फिजिकल टेस्ट

शारीरिक दक्षता परीक्षा के संभावित नियम इस प्रकार है- पुरुषों के लिए - 4.8 किमी की दौड़ 28 मिनट में पूरी करनी होगी।

महिलाओं को 16 मिनट में 2.4 किमी दौड़ना होगा।

लाइव फोटो ली जाएगी

आवेदन करते समय अभ्यर्थियों की लाइव फोटो ली जाएगी। इस भर्ती परीक्षा में भी लिखित परीक्षा, अभिलेखों के जांच, शारीरिक मानक परीक्षण और शारीरिक दक्षता परीक्षा होगी। इस बारे में पूरा ब्योरा वेबसाइट पर उपलब्ध है।

